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17:48, 2 февраля 2024Путешествия

В России предложили отменить визы для туристов из Китая

РСТ: отмена виз для туристов из Китая ускорит рост турпотока из этой страны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит предложил отменить визы для туристов из Китая. По его словам, такое решение позволит ускорить рост турпотока из этой страны в Россию, пишет «Интерфакс».

Эксперт отметил, что оформление электронных виз или соглашение о безвизовых групповых турпоездках не дают такого эффекта.

«К сожалению, межправсоглашение о групповом безвизе, которое успешно работало до пандемии коронавируса, не работает по объективным или субъективным причинам», — добавил он.

Ранее в феврале стало известно, что турпоток из недружественных стран Россию в 2023 году увеличился более чем в два раза в сравнении с 2022-м. Количество посетивших РФ туристов раскрыли в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

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