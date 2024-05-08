Пушилин ликвидировал представительство ДНР в СЦКК

Пушилин указом постановил упразднить до 1 августа представительство ДНР в СЦКК

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин своим указом постановил упразднить представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Документ размещен на сайте главы региона.

Главой ликвидационной комиссии назначена главный специалист сектора по вопросам государственной службы и кадров, документационного и материально-технического обеспечения Надежда Дейкун. Процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 1 августа 2024 года. Указ вступает в силу со дня официальной публикации.

Ранее Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики, а также освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова, занимающего этот пост с июня 2022 года.