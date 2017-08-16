Крым
 
Последние новости
Трамп выступил против сноса памятников
В США сочли КНДР способной производить ракетные двигатели самостоятельно
Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы
Игрок «Янг Бойз» почеканил мяч головой и забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
Китай создал новый ионный двигатель
Госдеп прокомментировал сообщения о поставках двигателей в КНДР с Украины
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
Популярные новости
Трамп выступил против сноса памятников
Китай создал новый ионный двигатель
Госдеп прокомментировал сообщения о поставках двигателей в КНДР с Украины
Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы
Игрок «Янг Бойз» почеканил мяч головой и забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
В США сочли КНДР способной производить ракетные двигатели самостоятельно
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

Докопались

О каких тайнах Крыма расскажут находки 2017 года

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David Silverman / Getty Images

Российские археологи отметили в Крыму свой неформальный праздник — 15 августа сообщениями о целом ряде интересных находок, которые можно было назвать сенсационными. Но сами ученые старательно избегают громких заявлений, как из научной осторожности, так и не желая привлекать на места раскопок «черных копателей». Тем не менее, даже по скупым заявлениям специалистов можно судить, что 2017-й для археологов на полуострове выдался «урожайным». «Лента.ру» рассказывает о том, какие загадки древнего Крыма пытаются разгадать ученые.

Скифское золото

14 августа директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко сделал заявление —в Усть-Альминском некрополе возле села Песчаное в Бахчисарайском районе найдены украшения, которые сопоставимы с коллекцией «скифского золота», находящейся сейчас в Нидерландах. «Этот как раз находки того класса, такого плана и качества, часть из которых находится сейчас в Нидерландах (...). Это прежде всего украшения, в том числе из желтого металла», — поделился деталями Майко.

Коллекция золота скифов, в которую входит около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в Амстердам в начале феврале 2014-го — до референдума о воссоединении полуострова с Россией. После вхождения Крыма в состав РФ скифское золото стало предметом международного спора.

Сотни золотых украшений уникальной работы археологи нашли в свое время на месте древнего Неаполя Скифского близ современного Симферополя. Едва окончилась Великая отечественная война, в 1945 году советские археологи предприняли тавро-скифскую экспедицию — раскопки столицы народа, считавшегося кочевым. Уже тогда там были найдены практически нетронутые временем и грабителями могил захоронения скифской знати — несколько десятков погребений с утварью, оружием и украшениями. Экспедиция затянулась на 15 лет, ее руководитель — Павел Шульц остался жить и работать в Крыму.

Конечно, золотые украшения — самые заметные для общественности находки, но помимо них археологи обнаружили и интересную скифскую настенную живопись, фигурки жуков-скарабеев из Древнего Египта, проследили связь между скифским, русским и украинским орнаментом, отметили, что некоторые типы мечей и застежек характерны не для Черноморского бассейна, а скорее для ... Западной Европы. Словом, вопросов для любителей истории больше, чем ответов.

Храм Девы

15 августа в ходе раскопок на западе полуострова археологи обнаружили алтарь богини Девы. Заместитель директора Института археологии Крыма Российской академии наук Сергей Ланцов рассказал, что находка относится приблизительно к третьему веку до нашей эры. «Даже в Херсонесе таких находок нет. Единственный подобный алтарь был найден в бывшей Керкинитиде, нынешней Евпатории. Наш — второй в этом ряду», — подчеркнул он.

Радость археологов можно понять — богиня Дева — одна из самых известных и загадочных божеств, которое почитали на берегах древнего Понта Эвксинского — так раньше называли Черное море. Ей поклонялись тавры — с ними связано одно из названий Крыма — Таврида. Загадочный народ убивал странников во славу своей богини. «Они приносят в жертву богине Деве потерпевших кораблекрушение или захваченных в открытом море эллинов. В святилище Девы головы жертв прибивают к столбам, а тела сбрасывают с утеса или, по другим сведениям, предают земле», — писал отец истории Геродот. Он же рассказал, что тавры живут разбоем. Но в погребениях тавров археологи не находили предметов других культур, за исключением... бус. Свирепые жители древней Тавриды из военной добычи брали себе только украшения? Или Геродот, записывая сведения об этом народе со слов других, оговорил тавров? Это еще одна загадка Крыма.

Имя женского божества тавров до нас не дошло, очевидно, оно было священным и не сообщалось чужакам. Греческие колонисты называли ее Парфенос — Дева, и отождествили ее с Артемидой. Она стала покровительницей древнего Херсонеса, именно ее именем клялись в верности городу юноши, становящиеся гражданами. Романтическому увлечению — поискам храма Девы в Крыму отдали дань многие поколения любителей истории. Ведь это реально существовавшее или мифическое место связано с одним из древнейших сюжетов мировой литературы — Троянской войной. Именно в этом храме, по преданию, служила Деве-Артемиде Ифигения — дочь микенского царя Агамнемнона. Перед тем, как греки должны были отплыть под стены Трои Агамемнон совершил святотатство — убил посвященную богине лань. Разгневанная Артемида решила не посылать греческому флоту попутный ветер. Тогда царь Микен по совету прорицателя согласился принести в жертву собственную дочь. Однако, когда Ифигению подвели к жертвеннику, Артемида сжалилась и перенесла девушку в Тавриду, где та и служила в ее храме.

Храм находили у в районе мыса Фиолент. Вроде как расположенная рядом балка Диана (имя римской богини, соответствующей греческой Артемиде) указывает на это место. Археологи сообщали, что святилище Девы могло находится и у нынешнего севастопольского пригорода Балаклавы в районе Мраморной балки. Предполагают, что храм мог быть и у поселка Партенит (с греческого переводится как девичий) рядом с горой Аю-Даг. Поэтому радость археологов, нашедших алтарь Девы так близко от легендарных мест, можно понять.

Царский склеп

Вообще, 2017-й выдался для специалистов, изучающих древности Крыма, урожайным. Также в августе археологи рассказали о том, что на раскопках по маршруту строящейся федеральной трассы Таврида они уже нашли 80 тысяч артефактов.

О первых успехах ученых стало известно еще в мае, едва работы только начались. Тогда в Кургане Госпитальном нашли предполагаемый царский склеп с уникальной росписью, которая ранее не встречалась специалистам. «Предположительно это средние века, целая баталия сбоку каменных плит склепа. Сейчас мы ждем проходку в камеру. Надеемся, что она также будет расписной», — отметила директор Восточно-Крымского историко-культурного музей-заповедника Татьяна Умрихина.

Накануне дня археолога российские ученые сообщили еще об одной интересной находке. В развалинах средневекового города Мангуп — столице княжества Феодоро, существовавшего до XV века были обнаружены фрагменты сервиза князя Исаака, дочь которого хотели выдать замуж за сына русского царя Ивана III. Декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Герцен рассказал, что именно в эту эпоху на гербах мангупских князей «расправили свои крылья двуглавые орлы». «Это было как раз для московской правящей элиты очень важным моментом, поскольку шла речь о византийском наследии, в борьбу за которое вступили несколько государств единовременно», — подчеркнул ученый.

Профессионалы и любители

Несмотря на то, что находки могут претендовать на сенсационность, археологи скупы в оценках. Причина — ученые не хотят привлекать толпы «черных копателей», которые грабят памятники истории. При этом в Крыму отмечают, что после вхождения региона в состав России началась реальная борьба с «расхитителями гробниц». «Закон, как в СССР, так потом на Украине, а теперь в России, по отношению к ним всегда был строг. Другое дело, что правоохранительные органы Украины закрывали глаза на их деятельность, а частные коллекционеры и олигархи делали им заказы. Потом награбленное вывозилось во французский Лувр или Британский музей. Теперь с этим покончено. И у нас есть возможность заниматься наукой, а не зализыванием ран», — рассказал директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета (КФУ) Александр Айбабин.

Наверное, из-за сдержанности специалистов о реальном значении находок, которые могут пролить свет на прошлое древнего Крыма, мы узнаем уже после публикаций монографий. А пока любители будут спорить о том, где находился храм Девы, на каком языке говорили тавры и кто является наследниками скифов.

Александр Широков

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Крыму археологи нашли склеп времен Александра Македонского
При строительстве Крымского моста нашли голову древнегреческой статуи
В Крыму нашли уникальную крепость времен Боспорского царства
Другие материалы рубрики
Крым13:35 5 июля

Работа над будущим

Что означает череда визитов федеральных чиновников в Севастополь
20:5715 августа

Частный инвестор простимулирует виноградарство в Севастополе

09:1015 августа

Власти Крыма констатировали провал «туристической блокады» полуострова

15:1128 июля

Подача электричества в Крым восстановлена по двум из четырех веток энергомоста

Крым00:0811 августа

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
14:2715 августа

Шарий рассказал о застройке Севастополя бывшими украинскими чиновниками

14:4214 августа

В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

15:1225 июля

«Информационный канал Севастополя» перезапустил вещание

Крым00:0030 июня
Вид на Генуэзскую крепость, XIV век

Разобрали по камешку

По чьей вине символы Феодосии рушатся и покрываются плесенью
20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

09:3011 августа

Водитель из Иванова победил в конкурсе песен про Крымский мост

15:2221 июля

В Севастополе пройдут соревнования по водолазному многоборью

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Подростки под Самарой привлекли ребенка к убийству котенка в прямом эфире
Историки задумались о пересмотре возраста Москвы
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Девочке из Йошкар-Олы зажало руку в эскалаторе
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Владимир Путин«Путин сражается за веру, за семью и за народ»
Американские пехотинцы Путина любят Бога и видят в России союзника
Трамп выступил против сноса памятников
В США сочли КНДР способной производить ракетные двигатели самостоятельно
Госдеп прокомментировал сообщения о поставках двигателей в КНДР с Украины
Упавшее в Нью-Йорке дерево придавило мать с тремя детьми
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Генпрокуратура Украины открыла дело по вмешательству чиновников в выборы в США
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Депутат Рады открыл стрельбу по противникам застройки детского сада в Киеве
Полиция Украины запуталась в высланных ворах в законе Хусейне Слепом и Хасане
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым в состав Украины
Ангела-хранителя с памятника участникам АТО срисовали с персонажа Diablo
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Долги по зарплатам в России выросли до 3,5 миллиарда рублей
Прибыль российских банков подскочила в два раза
Украина увеличила закупки российских товаров на 40 процентов
«Югра» попросила привлечь Генпрокуратуру к спору с ЦБ
Зависимость рубля от нефти снизилась до исторических минимумов
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Алексей Голубович решил выйти из Банка Корпоративного Финансирования
Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин
Авиакомпания Air Berlin начала процедуру банкротства
Суд зарегистрировал иск «Мегафона» к ФАС
«Роснефть» признали крупнейшим налогоплательщиком России
ФАС закрыла дело против Microsoft
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
В Балашихе мужчина убил новую хозяйку квартиры при попытке его выселить
Жители Еврейской автономной области заставили грибников собирать коноплю
Двух москвичек отправили на обязательные работы за кражу алкоголя с корпоратива
В Объединенной судостроительной корпорации рассказали о сложностях из-за санкций
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Китай создал новый ионный двигатель
Решена полувековая задача физики
Blizzard перевыпустила StarCraft
Установлена причина популярности товаров по завышенным ценам
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Каспаров потерпел первое поражение после возвращения в шахматы
Игрок «Янг Бойз» почеканил мяч головой и забил автогол в матче ЛЧ с ЦСКА
Курьезный автогол принес ЦСКА победу в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ
Канадский бобслеист призвал отстранить россиян на несколько олимпийских циклов
Месси пытался удержать Неймара обещанием помочь завоевать «Золотой мяч»
Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США
Все материалы
Культура
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Он вам не Мирон
Почему Оксимирон — тоже гнойный
На Афоне «Матильду» сочли попыткой деканонизировать святого царя
Паулс посчитал больным дураком пожаловавшегося на его русскую речь латыша
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Охрана финского фестиваля Flow избила российского диджея Ингу Мауэр
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
В МВД рассказали о наказании для обидчика журналиста НТВ
Пытающаяся «вытанцевать» ребенка беременная женщина ошарашила пользователей сети
Интимные фото Энн Хэтэуэй слили в сеть
Кизяков подтвердил разрыв сотрудничества с Первым каналом
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Кошка, Карл!
Животное, которое зарабатывает три миллиона евро в год
Фаррелл Уильямс укоротил юбки теннисисткам
Moleskine приготовил желто-голубой сюрприз фанатам миньонов
Робби Уильямс разработал розовую одежду для всей семьи
Часы с 73 бриллиантами дополнили ремешком польского плетения
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Втыкай и руби!
Как татарский Болгар вернулся в Средневековье
Иностранные туристы переломали кости после встречи с медведем на Камчатке
Швейцарский отель возмутил евреев требованием принимать душ
В «Винтерфелле» проведут посвященный «Игре престолов» фестиваль
Спуск китайских туристов по «тропе смерти» сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
На чем ездят бедняки
Какие машины покупают в странах, у жителей которых нет денег
Toyota выпустила «дешевый» седан размером с Solaris
«Калашников» построил электрические мотоциклы для ГИБДД
Volkswagen снял на видео свой самый дешевый кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы