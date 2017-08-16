Докопались

Российские археологи отметили в Крыму свой неформальный праздник — 15 августа сообщениями о целом ряде интересных находок, которые можно было назвать сенсационными. Но сами ученые старательно избегают громких заявлений, как из научной осторожности, так и не желая привлекать на места раскопок «черных копателей». Тем не менее, даже по скупым заявлениям специалистов можно судить, что 2017-й для археологов на полуострове выдался «урожайным». «Лента.ру» рассказывает о том, какие загадки древнего Крыма пытаются разгадать ученые.

Скифское золото

14 августа директор Института археологии Крыма Российской академии наук Вадим Майко сделал заявление —в Усть-Альминском некрополе возле села Песчаное в Бахчисарайском районе найдены украшения, которые сопоставимы с коллекцией «скифского золота», находящейся сейчас в Нидерландах. «Этот как раз находки того класса, такого плана и качества, часть из которых находится сейчас в Нидерландах (...). Это прежде всего украшения, в том числе из желтого металла», — поделился деталями Майко.

Коллекция золота скифов, в которую входит около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в Амстердам в начале феврале 2014-го — до референдума о воссоединении полуострова с Россией. После вхождения Крыма в состав РФ скифское золото стало предметом международного спора.

Сотни золотых украшений уникальной работы археологи нашли в свое время на месте древнего Неаполя Скифского близ современного Симферополя. Едва окончилась Великая отечественная война, в 1945 году советские археологи предприняли тавро-скифскую экспедицию — раскопки столицы народа, считавшегося кочевым. Уже тогда там были найдены практически нетронутые временем и грабителями могил захоронения скифской знати — несколько десятков погребений с утварью, оружием и украшениями. Экспедиция затянулась на 15 лет, ее руководитель — Павел Шульц остался жить и работать в Крыму.

Конечно, золотые украшения — самые заметные для общественности находки, но помимо них археологи обнаружили и интересную скифскую настенную живопись, фигурки жуков-скарабеев из Древнего Египта, проследили связь между скифским, русским и украинским орнаментом, отметили, что некоторые типы мечей и застежек характерны не для Черноморского бассейна, а скорее для ... Западной Европы. Словом, вопросов для любителей истории больше, чем ответов.

Храм Девы

15 августа в ходе раскопок на западе полуострова археологи обнаружили алтарь богини Девы. Заместитель директора Института археологии Крыма Российской академии наук Сергей Ланцов рассказал, что находка относится приблизительно к третьему веку до нашей эры. «Даже в Херсонесе таких находок нет. Единственный подобный алтарь был найден в бывшей Керкинитиде, нынешней Евпатории. Наш — второй в этом ряду», — подчеркнул он.

Радость археологов можно понять — богиня Дева — одна из самых известных и загадочных божеств, которое почитали на берегах древнего Понта Эвксинского — так раньше называли Черное море. Ей поклонялись тавры — с ними связано одно из названий Крыма — Таврида. Загадочный народ убивал странников во славу своей богини. «Они приносят в жертву богине Деве потерпевших кораблекрушение или захваченных в открытом море эллинов. В святилище Девы головы жертв прибивают к столбам, а тела сбрасывают с утеса или, по другим сведениям, предают земле», — писал отец истории Геродот. Он же рассказал, что тавры живут разбоем. Но в погребениях тавров археологи не находили предметов других культур, за исключением... бус. Свирепые жители древней Тавриды из военной добычи брали себе только украшения? Или Геродот, записывая сведения об этом народе со слов других, оговорил тавров? Это еще одна загадка Крыма.

Скифские золотые украшения — одни из самых известных археологических находок Крыма Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Имя женского божества тавров до нас не дошло, очевидно, оно было священным и не сообщалось чужакам. Греческие колонисты называли ее Парфенос — Дева, и отождествили ее с Артемидой. Она стала покровительницей древнего Херсонеса, именно ее именем клялись в верности городу юноши, становящиеся гражданами. Романтическому увлечению — поискам храма Девы в Крыму отдали дань многие поколения любителей истории. Ведь это реально существовавшее или мифическое место связано с одним из древнейших сюжетов мировой литературы — Троянской войной. Именно в этом храме, по преданию, служила Деве-Артемиде Ифигения — дочь микенского царя Агамнемнона. Перед тем, как греки должны были отплыть под стены Трои Агамемнон совершил святотатство — убил посвященную богине лань. Разгневанная Артемида решила не посылать греческому флоту попутный ветер. Тогда царь Микен по совету прорицателя согласился принести в жертву собственную дочь. Однако, когда Ифигению подвели к жертвеннику, Артемида сжалилась и перенесла девушку в Тавриду, где та и служила в ее храме.

Храм находили у в районе мыса Фиолент. Вроде как расположенная рядом балка Диана (имя римской богини, соответствующей греческой Артемиде) указывает на это место. Археологи сообщали, что святилище Девы могло находится и у нынешнего севастопольского пригорода Балаклавы в районе Мраморной балки. Предполагают, что храм мог быть и у поселка Партенит (с греческого переводится как девичий) рядом с горой Аю-Даг. Поэтому радость археологов, нашедших алтарь Девы так близко от легендарных мест, можно понять.

Царский склеп

Вообще, 2017-й выдался для специалистов, изучающих древности Крыма, урожайным. Также в августе археологи рассказали о том, что на раскопках по маршруту строящейся федеральной трассы Таврида они уже нашли 80 тысяч артефактов.

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О первых успехах ученых стало известно еще в мае, едва работы только начались. Тогда в Кургане Госпитальном нашли предполагаемый царский склеп с уникальной росписью, которая ранее не встречалась специалистам. «Предположительно это средние века, целая баталия сбоку каменных плит склепа. Сейчас мы ждем проходку в камеру. Надеемся, что она также будет расписной», — отметила директор Восточно-Крымского историко-культурного музей-заповедника Татьяна Умрихина.

Накануне дня археолога российские ученые сообщили еще об одной интересной находке. В развалинах средневекового города Мангуп — столице княжества Феодоро, существовавшего до XV века были обнаружены фрагменты сервиза князя Исаака, дочь которого хотели выдать замуж за сына русского царя Ивана III. Декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Герцен рассказал, что именно в эту эпоху на гербах мангупских князей «расправили свои крылья двуглавые орлы». «Это было как раз для московской правящей элиты очень важным моментом, поскольку шла речь о византийском наследии, в борьбу за которое вступили несколько государств единовременно», — подчеркнул ученый.

Профессионалы и любители

Несмотря на то, что находки могут претендовать на сенсационность, археологи скупы в оценках. Причина — ученые не хотят привлекать толпы «черных копателей», которые грабят памятники истории. При этом в Крыму отмечают, что после вхождения региона в состав России началась реальная борьба с «расхитителями гробниц». «Закон, как в СССР, так потом на Украине, а теперь в России, по отношению к ним всегда был строг. Другое дело, что правоохранительные органы Украины закрывали глаза на их деятельность, а частные коллекционеры и олигархи делали им заказы. Потом награбленное вывозилось во французский Лувр или Британский музей. Теперь с этим покончено. И у нас есть возможность заниматься наукой, а не зализыванием ран», — рассказал директор научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета (КФУ) Александр Айбабин.

Наверное, из-за сдержанности специалистов о реальном значении находок, которые могут пролить свет на прошлое древнего Крыма, мы узнаем уже после публикаций монографий. А пока любители будут спорить о том, где находился храм Девы, на каком языке говорили тавры и кто является наследниками скифов.