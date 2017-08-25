«Теракт в Барселоне добавил нервозности»

Швейцарская команда Katusha-Alpecin на престижной веломногодневке «Вуэльта Испании» сделала ставку на своего капитана — россиянина Ильнура Закарина. Именно на него работают партнеры по команде, создавая условия для комфортного прохождения трассы. «Лента.ру» после третьего этапа соревнований пообщалась с Закариным, и он поделился планами на дебютную для него гонку и эмоциями от теракта в Барселоне, а также рассказал о проблемах развития велоспорта в России.

«Лента.ру»: Давно «Вуэльта» не начиналась так рано. Сейчас в Испании и Франции стоит сильная жара. Не помешает ли это вам показать высокий результат?

Закарин: Эта «Вуэльта» дебютная для меня, тут все в новинку. Обычно я выхожу на пик формы весной, когда нет жары. Но к этой гонке я тоже усердно готовился.

Расскажите, где и как проходила подготовка?

В итальянском Ливинью. Если резюмировать максимально коротко — это был тяжелый высокогорный сбор. Здорово, что удалось привезти туда жену с ребенком и маму, ведь я очень редко их вижу. Их присутствие только помогало в тренировочном процессе.

По вашим словам, подготовка шла тяжело. Вы же говорили, что плоды этой работы будут видны после третьего этапа. Как оцените свою форму по его окончании?

На третьем этапе в Андорре нас сопровождала сильнейшая жара, столбик термометра, по-моему, вообще не опускался ниже 35 градусов. Надо признаться, мое самочувствие было далеким от идеального. Но после гонки все вроде бы нормально, готов к дальнейшей борьбе.

Вы капитан и лидер «Катюши». Обладает ли команда достаточным кадровым ресурсом, чтобы помогать вам побеждать?

К сожалению, незадолго до старта «Вуэльты» обидную травму получил мой партнер Павел Кочетков. Упал во время тренировки в Италии из-за того, что его подрезала машина. Перелом руки, сделали операцию. Его, конечно, будет не хватать, но у команды все равно достойный состав.

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После таких инцидентов на вас как на капитана ложится дополнительная ответственность. Уже привыкли к постоянному давлению?

Первое время было непросто, брать на себя больше ответственности было для меня в новинку, но потихоньку привык. Сейчас в роли лидера чувствую себя довольно комфортно. К гонкам нужно подходить вдвойне собранно, ведь вся команда тебе помогает. Если что-то пошло не так — виноват прежде всего ты.

К слову, о ситуациях из разряда «что-то пошло не так»: вы прилично отстали от лидера «Вуэльты» Криса Фрума после трех этапов. Не пора начинать беспокоиться?

Ни в коем случае. На «Джиро д'Италия» я уступал до двух с половиной минут, но потом отыгрывал отставание. В последние 10 дней гонки у меня было отличное самочувствие. Как раз в этот период дела у меня пошли в гору, и я отыграл большую часть гандикапа.

То есть на «Вуэльте» от вас можно ожидать повторения подвига?

Хочется надеяться. У всех разный организм, кто-то едет быстрее в первую неделю, кто-то — во второй половине гонки. Соревнования состоят из 18 этапов, длятся 21 день, невозможно одинаково выступать от начала до конца. Предсказывать результат не берусь, но бороться обещаю до самого финиша.

До него осталось не так много. Кстати, какую цель ставили перед собой на эту «Вуэльту»?

Еще в начале года я говорил, что хочу попасть в тройку в генеральной классификации. С того момента ничего не изменилось. Я очень этого хочу, вся команда помогает мне. Надеюсь, что-нибудь из этого получится.

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Здесь, во Франции и Андорре, вас все узнают, за вами ходят толпы болельщиков. В России наблюдается что-то подобное?

В последние два года начали узнавать. Количество россиян, с азартом следящих за велоспортом, увеличилось. С Европой пока конкурировать тяжело, здесь это больше, чем спорт, потому что множество людей передвигаются на велосипедах в повседневной жизни, предпочитая их машинам. Велоспорт в Старом Свете по популярности уступает разве что футболу.

Как изменить ситуацию в России?

Трудно сказать. У нас непростой климат, проблемы с дорогами, пренебрежительное отношение водителей к велосипедистам. При этом серьезные спортивные функционеры, среди которых президент компании «Арети» (титульный спонсор «Катюши» — прим. «Ленты.ру») Игорь Макаров, активно развивают в России этот вид спорта. Здорово и то, что Макаров — член руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Это значит, что интересы нашей страны отстаиваются на самом высоком уровне.

Чувствуется ли в команде или среди других участников гонки напряжение в связи с недавним терактом в Барселоне?

Ситуация очень неприятная. У нас в команде есть испанцы, они в подробностях рассказывали, что произошло. Это не поддается осознанию. Хочется выразить соболезнования семьям погибших. Трагедия, конечно, добавила нервозности перед гонкой. Но не в том плане, что такое может случиться с нами, спортсменами, а просто — с каждым человеком.