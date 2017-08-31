«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»

Парфюмер Пьер Монталь, основатель марки Montale Paris, долгое время был фигурой загадочной: в интернете можно прочитать, что он работал на арабских шейхов в Саудовской Аравии, что он мистик и затворник и даже что его не существует в природе: якобы это имя — просто маркетинговый ход. На самом деле Пьер Монталь существует, лично работает над ароматами своего бренда и рассказал об этом «Ленте.ру».

О таинственности

Я никогда специально не афишировал себя, свою персону, я продвигал бренд. В итоге некоторые люди стали говорить, а медиа писать, что меня не существует вовсе, что я мифический персонаж, такое выдуманное «лицо бренда». Но я не вырабатывал никакой особой таинственной стратегии, я был очень удивлен, когда узнал, что некоторые люди, в том числе у вас в России, меня считают вымышленным героем. Я просто работал. Досужие языки сами придумали эту странную мистификацию, которой на самом деле не было. Но она подтолкнула меня к мысли, что надо больше общаться с клиентами, знакомиться к коллекционерами, путешествовать в те города, где есть поклонники бренда Montale Paris. Вообще любовь к мистике, видимо, черта таинственной русской души (смеется).

О лаконичности

Меня часто спрашивают, почему у меня такие лаконичные цилиндрические флаконы из обычного алюминия и почему они все одинаковые, отличаются только цветом. Это просто: непрозрачный флакон не дает аромату терять своих свойств, плюс я хотел сделать вневременной дизайн флакона, вечно модный. Простота этого дизайна обманчива. И каждый оттенок в цветовой гамме тоже тщательно подбирался. Кроме того, мы много работали над тем, чтобы флаконы выглядели достойно, чтобы краска не блекла, не теряла блеска. Особенно сложно было добиться идеального перелива цвета деграде в многоцветных флаконах. А впереди еще более непростая задача: флаконы с орнаментальным принтом для нового аромата.

Фото: предоставлено Montale Parfums 1 /5

О нишевой парфюмерии

Возможно, это прозвучит странно, но я могу сказать, что нишевая парфюмерия — довольно условное понятие. Есть страны, где нишевой парфюмерии нет, то есть ее никто не отделяет от всей остальной: все ароматы продаются в одном помещении, в одинаковых условиях. Мне нравится этот подход. Я делю ароматы на удачные и неудачные, а не на нишевые, авторские и прочие. Но я признаю, что есть страны, где это разделение важно, и я ничего не имею против: главное, чтобы ароматы продавались, пользовались популярностью. Клиент всегда прав: если он хочет ниши — будет ему ниша.

О любимых парфюмерных нотах

Я очень люблю розу. Интерпретировал ее в различных вариантах: и в сочетании с мускусом, и со сладкими гурманскими нотами, и с нотами дерева уд, очень популярного на арабском рынке, где я работал не один год. Rose Musc уже десять лет возглавляет список бестселлеров моего бренда. Десять лет — это большой срок для аромата, особенно сейчас, когда новинки появляются каждую неделю, а тренды меняются ежесезонно. Я стараюсь следовать не только своим предпочтениям, но и делать приятное моим клиентам, поэтому выпускаю ароматы с нотами, популярными в разных регионах: пряности — на Востоке, шоколад — в России.

О Москве и москвичах

Москва — прекрасный город. Огромный, шумный и прекрасный. Меня совершенно восхитил ГУМ с его магазинами, они чудесны. И в них есть все то же, что и в Париже, те же новинки! А это значит, что у москвичей и москвичек хороший вкус — они могут все это оценить, и достаточно денег, чтобы это купить. Российские клиенты особенно любят наши гурманские ароматы, сладкие, с нотами шоколада, ванили и карамели. Может быть, это отттого, что у вас холодные зимы: хочется тепла и уюта, который дают ароматы какао и сладостей.

