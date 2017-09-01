На дальней заставе

Говорят, в России нет футбола за Уралом. Действительно, в нынешнем сезоне в высшем эшелоне чемпионата страны 15 из 16 клубов находятся в европейской, или же на стыке с азиатской частью России. Единственное исключение – дебютант премьер лиги «СКА-Хабаровск». При этом по многим показателям, среди которых посещаемость, финансирование, стадион, – даьневосточный коллектив как минимум не уступает, а в чем-то и превосходит своих гораздо более близких к Москве коллег. «Лента.ру» подробнее о феномене армейцев.

Поддержка зрительского интереса

Футбол — для болельщиков. Спорить с этим утверждением бессмысленно. Именно отсутствие интереса общественности к команде зачастую заставляет местные власти или частных инвесторов отворачиваться от клуба, после чего следует быстрая или медленная, но гибель коллектива.

В Хабаровске со зрительским интересом полный порядок. На 15-тысячный стадион имени Ленина даже на матчи с не самыми серьезными соперниками посещаемость превышает половину вместимости арены. На встречах с «Зенитом» и «Спартаком» и вовсе собирался аншлаг. Нельзя не отметить и то, что стадион находится в очень живописном месте на набережной Амура. Сейчас там проводится масштабная реконструкция, по окончании которой арена станет еще более привлекательной и комфортабельной.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Уже реконструирован единственный на Дальнем Востоке 50-метровый открытый плавательный бассейн, установлено новое колесо обозрения 60-метровой высоты, проведен ремонт в бывшем ледовом дворце, в котором теперь проходят соревнования у борцов и представителей игровых видов спорта. На набережной также появился поющий фонтан, один из самых эффектных в регионе, зимой работает огромный открытый каток. Кроме того, на набережной проходят концерты и фестивали.

«Наш главный козырь — инфраструктура вокруг стадиона. Мы будем ее наращивать, доводить до высшей степени готовности, совершенствовать и развивать. Набережная, сам стадион, подходы к нему — все будет оборудовано и обустроено на самом высоком уровне, способном произвести яркое впечатление на жителей и гостей Хабаровска», — заявил в разговоре AmurMedia председатель попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.

В интервью клубному сайту он также отметил, что «СКА-Хабаровск» старается жить по законам бизнеса и получать финансовую выгоду.

«Учимся мы и зарабатывать, постигая эту науку на ходу. Зарабатывать на билетах, на атрибутике. Придумываем что-то, изыскиваем разные возможности, чтобы создать болельщикам комфортные условия на трибунах. Чтобы люди с удовольствием ходили на стадион, и при этом пополняли казну клуба», — отметил Мкртычев.

Мнение поклонников было учтено в 2016 году, когда совет клуба принял решение вернуть команде, которая тогда называлась «СКА-Энергия», историческое название — «СКА Хабаровск». Также была создана новая эмблема, в основу который легла красная звезда, позволяющая повысить узнаваемость бренда из-за ассоциаций с московским ЦСКА и петербургским хоккейным клубом СКА.

Внимание Мутко

Во время крупнейшего наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году стадион хабаровчан оказался полностью затоплен, что нанесло непоправимый вред натуральному газону. Несмотря ни на что, арена была восстановлена, а поле решили заменить на искусственное. Как показывает практика, такое покрытие в условиях не самого благоприятного климата гораздо более практично.

Однако эксперты из премьер-лиги за десять дней до начала чемпионата посчитали поле недостаточно качественным и потребовали заменить газон. Тут на помощь пришел вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко, который подарил «СКА-Хабаровску» покрытие. В кратчайшие сроки поле доставили в город на самолете МЧС, после чего специалисты в круглосуточном режиме устанавливали новый газон. В итоге матч первого тура с «Зенитом» все-таки состоялся в Хабаровске.

Кадровая политика

Наверняка, у местной публики вызывает симпатию и состав «СКА-Хабаровска». В команде практически нет легионеров, ее костяк — микс из воспитанников клуба, опытных россиян и молодежи из топ-команд, не сумевшей там заиграть. Возможно, фанаты армейцев не против усиления, но в любом случае болеть за не самых звездных российских ребят гораздо приятнее, чем за сборище низкоквалифицированных иностранцев.

При этом в команде понимают, что даже для того, чтобы сохранить на следующий сезон место в премьер лиге, «СКА-Хабаровску» нужно усилить состав. Примеры «Томи» и московского «Динамо» показывают, что, ставя исключительно на молодежь, в элите российского футбола удержаться практически невозможно.

Аркадий Мкртычев Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»

«Следует признать, что наивные наши мечты о том, что с составом из ФНЛ и дальневосточным характером мы сможем выдержать конкуренцию в противостоянии с лучшими клубами РФПЛ на поверку оказались беспочвенными. Усиление команде необходимо», — отметил Мкртычев.

Зарплатная ведомость в команде, мягко говоря не перегружена, и является самой скромной в РФПЛ. Ни один футболист не получает больше миллиона рублей в месяц.

Финансовая стабильность

Даже в Российской премьер-лиге, не говоря уже о низших дивизионах, не проходит ни одного сезона, чтобы мы не услышали о финансовых проблемах какой-либо команды. В СМИ постоянно просачивается информация о задержках по зарплате игроков, огромных долгах команд перед банками и так далее.

«СКА-Хабаровск», несмотря на огромную удаленность города от Москвы демонстрирует завидную финансовую стабильность. Это утверждение отлично иллюстрируют слова голкипера хабаровчан Александра Довбни, который недавно стал героем встречи с московским «Спартаком».

«В какой-то момент уже не думал, что окажусь в РФПЛ. Но со СКА мы сделали что-то невероятное. Я благодарен всему Хабаровскому краю, губернатору, замгубернатора и тренерскому штабу за то, что они поверили в нас. У нас всех закончились контракты. Неизвестно, где бы мы были, если не остались бы в СКА. При этом в клубе нет задержек по зарплате. Я в здесь полтора года – ни разу их не было. Это вторая команда, где я получаю зарплату день в день», - рассказал игрок, который помимо СКА успел поиграть в шести командах.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поддержка властей и спонсоров

В России есть только один по-настоящему частный клуб — «Краснодар». В финансировании остальных непосредственное участие принимает либо государство, либо государственные компании, либо частично национализированные корпорации.

В случае со «СКА Хабаровском» основная нагрузка упала на местный бюджет. В процветании клуба лично заинтересован губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который оказывает всестороннюю поддержку коллективу. По данным «Ленты.ру», когда команда выступала в ФНЛ, ее бюджет составлял около 450-500 миллионов рублей. С повышением в классе эти цифры увеличились до 800-900 миллионов. Это самый маленький бюджет в высшем эшелоне российского футбола.

При этом команда активно привлекает и частных инвесторов. Их деньги, помимо зарплат футболистам и персоналу первой команды, идут на поддержку детской школы хабаровского клуба и развитие инфраструктуры коллектива.

Задача клуба на сезон — закрепиться в премьер-лиге. После восьми туров «СКА-Хабаровск» с шестью очками занимает лишь 14-е место, однако ничья в последнем туре с действующим чемпионом страны «Спартаком» должна добавить команде эмоций и оказать неоценимую помощь в борьбе за выживание.