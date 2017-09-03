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Живые кучи

Раскрыт внешний вид инопланетян

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Кадр: Телесериал «Доктор Кто»

Как могли бы выглядеть инопланетные существа? Издание Gizmodo обратилось с этим вопросом к ученым-астробиологам, занимающимся поиском живых организмов в космосе. «Лента.ру» рассказывает о том, что ответили эксперты.

По мнению Сета Шостака (Seth Shostak), астронома из Института SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), самые нереалистичные формы инопланетной разумной жизни созданы воображением авторов фантастических фильмов. Так, Далеки из научно-фантастического сериала «Доктор Кто» похожи, по выражению ученого, на «промышленные пылесосы», и это не имеет ничего общего с действительностью. Где-то во Вселенной могут существовать организмы, чей интеллект сравним с человеческим, но Шостак уверен, что инопланетяне больше напоминают насекомых.

Астроном и физик Кейтлин Аренс (Caitlin Ahrens) из Университета Арканзаса полагает, что инопланетные существа могут быть обнаружены на планетах, вращающихся вокруг достаточно крупных звезд и находящихся в «зоне Златовласки» (зоне обитаемости) — области вокруг звезды, где возможно существование воды в жидком виде.

Однако есть вероятность, что жизнь могла возникнуть и в мирах, более удаленных от родительских звезд. Например, спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад находятся вне зоны Златовласки, но на них, скорее всего, имеется жидкая вода под толстой ледяной коркой. Хотя солнечные лучи — основной источник энергии для всего живого на Земле — не проникают в толщу океанов, на дне возможны гидротермальные источники, подобные «черным курильщикам».

Они выносят в океаны высокоминерализованные воды, а это подходящая среда обитания для хемосинтезирующих бактерий, которые получают энергию от окислительно-восстановительных реакций. Их жизнедеятельность поддерживает существование других, более сложных организмов, таких как ракообразные, улитки, крабы, черви, морские губки и моллюски.

Аренс добавила, что инопланетные существа могут не вписываться в современные представления о жизни. На Земле организмы состоят в основном из углерода, а в других мирах они могут быть из серы, кремния или других элементов. Они могут быть любых форм и размеров и не обладать разумом.

Дуглас Вакох, президент программы METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) International, специализирующийся на поиске внеземных сигналов, посылаемых иными цивилизациями, считает, что эволюция на других планетах происходит не так, как на Земле. Развитие жизни и появление новых видов зависит от случайных событий, однако это не означает, что невозможно возникновение форм, напоминающих земные.

«Акулы и дельфины похожи, хотя они очень дальние родственники: акулы — рыбы, дельфины — млекопитающие. Не стоит удивляться сходной конвергенции формы тела, когда столкнемся с жизнью в других мирах», — говорит ученый.

При этом различные сочетания даже схожих деталей могут давать множество существ, разительно отличающихся от организмов на Земле. Поэтому Вакох не думает, что человек когда-нибудь встретит похожих на него братьев по разуму.

Исследователь также не исключает того, что океаны на спутниках в Солнечной системе обитаемы. Космические зонды могли бы обнаружить жизнь там двумя способами: брать пробы воды, выброшенной в космическое пространство гигантскими гейзерами, либо бурить многокилометровый ледяной панцирь. Впрочем, вода на Энцеладе слишком холодна, чтобы там могли обитать существа крупнее микроба.

Другой спутник Сатурна, Титан, с плотной атмосферой и жидкими углеродными морями на поверхности также может быть населен примитивными формами жизни. Проблема в том, что на этом небесном теле нет воды, поэтому метаболизм там должен быть совершенно другой.

Преимущество Европы в том, что ее подледный океан взаимодействует с богатой минералами мантией луны. Еще один фактор — генерирование в ее недрах энергии, способной поддерживать жизнь. Часть этой энергии образуется при распаде радиоактивных элементов, часть — при воздействии приливных сил, возникающих из-за вращения спутника вокруг Юпитера. Всего этого достаточно для существования организмов, подобных тихоходкам. Эти создания могут выживать при низких температурах и большом давлении, но, в отличие от своих земных аналогов, должны выдерживать экстремальные условия в течение долгого времени. Вакох называет такие организмы «тихоходками на стероидах».

Ученый полагает, что настоящие инопланетяне не похожи на «серых гуманоидов», как их представляют поклонники НЛО и любители фантастики. Чтобы иная форма разумной жизни напоминала человека, необходим целый ряд случайных совпадений. Антропогенез на Земле включал в себя формирование ключевых ниш в африканских саваннах. Вертикальное положение тела древних людей позволяло им замечать хищников, притаившихся в высокой траве. В других условиях мозг в верхней части тела — весьма сомнительное преимущество. Поэтому инопланетные разумные существа могут быть какой угодно формы и иметь щупальца вместо рук.

Астробиолог НАСА Рокко Маницелли (Rocco Manicelli) также считает, что на Энцеладе возможна только примитивная одноклеточная жизнь. Но жидкая вода и энергия — не единственное необходимое условие для развития организмов. Нужен восстановленный углерод, азот, фосфор в достаточных концентрациях, чтобы они вступили в реакцию друг с другом и образовали биологические полимеры.

Александр Еникеев

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