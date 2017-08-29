Представлены описания потенциальных инопланетян

Gizmodo опросило астробиологов о том, как могли бы выглядеть инопланетяне. Ответы экспертов доступны на сайте издания.

«Акулы и дельфины имеют похожие формы тела, хотя они дальние родственники, одни из которых являются рыбами, а другие — млекопитающими. Мы не должны удивляться, увидев сходную конвергенцию формы тела, когда столкнемся с жизнью в других мирах», — считает президент программы METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence) International Дуглас Вакох.

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По его словам, «не следует ожидать дублирования Homo sapiens, поскольку мы ищем жизнь за пределами Земли». Эксперт не исключил, что многоклеточные обитатели подповерхностных океанов спутников газовых гигантов (прежде всего Европы и Энцелада) могут напоминать гигантских земных тихоходок.

С ним не согласен астробиолог из НАСА Рокко Маницелли, который заявил, что на Энцеладе, скорее всего, вряд ли может существовать многоклеточная жизнь.

Главный астроном института SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) Сет Шостак полагает, что визуально «самыми инопланетными» формами жизни на Земле являются насекомые.

Астроном Кейтлин Аренс из Университета Арканзаса (США) считает, что инопланетная жизнь может быть основана не на углероде, как земная. В частности, главным химическим элементом для нее может быть сера.