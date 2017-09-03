Закрылось трансферное окно — одно из самых запоминающихся и скандальных в истории мирового футбола. Эти три месяца показали, что нет ничего невозможного, если у клубов есть деньги. «Лента.ру» составила рейтинг самых громких трансферов межсезонья.

10. Леонардо Бонуччи (30 лет). Защитник. Из «Ювентуса» в «Милан». 42 миллиона евро

Кто бы мог предположить, что туринская связка Барцальи — Бонуччи — Кьеллини, претендующая на звание самой надежной в мире, распадется? Этим летом трио кануло в Лету, так как Леонардо Бонуччи перешел в стан одного из главных конкурентов «Ювентуса» — в «Милан».

Леонардо Бонуччи Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Тифози «Юве» были шокированы и восприняли этот трансфер как предательство со стороны футболиста. В прощальном письме, опубликованном в Facebook, фанаты передали игроку следующее: «Если после 7 лет ты устал от побед, то мы скоро увидимся, чтобы ты почувствовал вкус поражения». Огня этому, и без того пылающему костру, придала рекордная сумма сделки за 30-летнего защитника. «Милан» заплатил за футболиста 42 миллиона евро.

9. Дани Алвес (34 года). Защитник. Из «Ювентуса» в ПСЖ. Свободный агент

Защитник, в возрасте которого многие футболисты уже заканчивают карьеру, принял новый вызов из Франции. В 34 года, как считают многие футбольные эксперты, игрок провел свой лучший сезон в карьере, выступая за «Ювентус».

Дани Алвес Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Болельщики «Юве» удивились, что футболист ушел из команды, но не гневались, как в случае с Бонуччи. Бразилец поблагодарил клуб за сотрудничество и улетел из Италии покорять соседнюю Францию.

8. Мохамед Салах (25 лет). Полузащитник. Из «Ромы» в «Ливерпуль». 42 миллиона евро

Самый дорогой футболист сборной Египта и игрок основы «Ромы» без особых раздумий переехал в Англию. «Ливерпуль» в этом году примет участие в Лиге чемпионов, и трансферная кампания у клуба точечная.

Мохамед Салах Фото: Sven Hoppe / DPA / Globallookpress.com

Команда потратила пока 53 миллиона евро, и это самый низкий показатель в большой пятерке АПЛ («Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм»). За первые три матча Салах записал себе в актив 2 гола и 2 голевых передачи.

7. Александр Ляказетт (26 лет). Нападающий. Из «Лиона» в «Арсенал». 60 миллионов евро

Главный тренер Арсен Венгер был лично заинтересован в трансфере футболиста и не пожалел 60 миллионов евро за одного из лучших игроков предыдущего розыгрыша Лиги Европы.

Александр Ляказетт Фото: Panoramic / Globallookpress.com

В прошлом сезоне за «Леон» он отличился 37 раз в 45 играх. Ляказетт — еще один представитель сегодняшнего талантливого поколения французов, замеченный в большом европейском клубе.

6. Хамес Родригес (26 лет). Полузащитник. Из «Реала» в «Баварию». Аренда

Колумбиец, нечасто выходивший в основе «Реала», решил сменить обстановку и присоединился к другому гранду европейского футбола — к «Баварии».

Хамес Родригес Фото: Aly Song / Reuters

В интервью Sportbild Хамес сказал: «"Бавария" — это такой же великий клуб, как и "Реал", если не более великий. Я всегда уважал "Баварию"». Это очень не понравилось болельщикам мадридской команды, и игроку пришлось оправдываться.

5. Ромелу Лукаку (24 года). Нападающий. Из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед». 85 миллионов евро

Футболист был куплен на замену выбывшему из строя Златану Ибрагимовичу. Моуриньо не скрывал, что желает видеть форварда в своей команде, да и сам Лукаку в одном из интервью говорил, что на его решение повлияла позиция главного тренера «дьяволов», признавшись в своей мечте сыграть в клубе подобного уровня.

Ромелу Лукаку Фото: Simon Bellis / Globallookpress.com

Высокий, фактурный бельгийский нападающий в прошлом сезоне за «Эвертон» успел отличиться 25 раз в 37 матчах и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне АПЛ после трех туров на счету Лукаку три мяча.

4. Альваро Моратта (24 года). Нападающий. Из «Реала» в «Челси». 66,8 миллиона евро

История с трансфером Альваро тесно перекликалась со скандалами Криштиану Роналду: ведь именно от дальнейшего будущего португальца зависел трансфер испанца. «Реал» располагал двумя высококлассными форвардами, один из которых чаще выходил на замену, а второй — обладатель 4-х золотых мячей.

Альваро Мората Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

В какой-то момент в прессе появилась информация о том, что Роналду может покинуть «королевский» клуб из-за проблем с налоговой службой Испании. Моратта, желающий иметь больше игровой практики, собрался уйти, но руководство поставило ультиматум: испанец может покинуть Мадрид, если Криштиану останется в команде.

3. Усман Дембеле (20 лет). Полузащитник. Из «Боруссии» в «Барселону». 103 миллиона евро

Очередной талант нового французского поколения. Его сравнивают с Неймаром. Несколько лет назад никто и представить не мог, что на двадцатилетнего футболиста можно потратить больше ста миллионов евро.

Усман Дембеле Фото: Joan Valls / Globallookpress.com

Как показывает практика, клуб из Дортмунда любит выращивать молодых талантов и зарабатывать большие деньги на их продаже в топ-клубы. В прошлый сезон в «Боруссии» юный Дембеле отдал 12 голевых передач и забил 6 голов в 32 матчах.

2. Килиан Мбаппе (18 лет). Нападающий. Из «Монако» в ПСЖ. 180 миллионов евро (аренда)

На самом флажке ПСЖ решил, что одного Неймара им мало и заполучил-таки форварда «Монако» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Парижане взяли 18-летнего футболиста в аренду до июня 2018 года с обязательством выкупить его. Боссы клуба пошли на эту уловку, чтобы избежать нарушения правил финансового fair-play.

Килиан Мбаппе Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

По информации французских СМИ, следующим летом ПСЖ заплатит «Монако» 180 миллионов евро, а соглашение с Мбаппе будет подписано до 30 июня 2022 года. Впрочем, хитрый ход парижан не смог сбить со следа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами открыла в отношении ПСЖ дело, парижанам грозят большие проблемы.

1. Неймар (25 лет). Нападающий. Из «Барселоны» в ПСЖ. 222 миллиона евро

В самом начале лета все СМИ растиражировали новость о том, что Неймар собирается покинуть «Барселону», чтобы выйти из тени Месси. Большинство болельщиков не обратило внимания на эти разговоры, потому что Неймар — суперзвезда, а с ними трансферы случаются крайне редко. В течении двух месяцев продолжалась комедия (для кого-то и трагедия). Болельщикам это даже немного надоело, потому что каждую неделю поступала противоречивая информация от источников, близких к клубу.

Неймар Фото: Edison Vara / Reuters

Самый громкий трансфер этого лета состоялся 3 августа за рекордную сумму 222 миллиона евро. «Барселона» не раз заявляла, что не хочет отпускать футболиста, но ПСЖ сумел найти деньги, а самое главное — убедить игрока в ом, что во французском клубе он сможет стать лучше.