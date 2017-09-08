Винтерфелл или Русский Север?

Пока одни фанаты «Игры престолов» гадают, кто же умрет первым в последнем сезоне киносаги, и отсчитывают дни до премьеры, другие составляют подробные карты Вестероса и путешествуют по местам съемок сериала. «Лента.ру» не смогла остаться в стороне и предлагает читателям пройти тест на знание вселенной Джорджа Мартина. Попробуйте угадать, на каких фото запечатлены места съемок «Игры престолов», а на каких — удивительные пейзажи Русского Севера (подсказка: в России сериал не снимался).