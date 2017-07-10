«Танец» медведя возле дерева в «Столбах» попал на видео

Видео: ria.ru

Видеорегистратор, установленный в заповеднике «Столбы», зафиксировал «танец» бурого медведя около дерева. Запись в понедельник, 10 июля, публикует РИА Новости.

Специалисты пояснили, что медведи-самцы часто трутся спиной о стволы деревьев, чтобы пометить участок и отогнать претендующих на него сородичей. Обычно это делается в брачный период. После окончания гона звери начинают относиться друг к другу терпимее, а к осени метки чаще всего исчезают.

Заповедник «Столбы» находится в Красноярском крае, на северо-западных отрогах Восточных Саян.