Кричащий оленевод с палкой справился с тремя медведями

Житель Ямала Илья Лаптандер рассказал, что смог отбиться сразу от трех медведей. Его слова приводит газета «Красный Север».

24-летний тундровик отметил, что в ночь на 28 июня он дежурил возле стада домашних оленей в районе Байдарацкой губы. Ближе к утру он услышал какой-то шум, побежал к его источнику и увидел трех медведей, которые пытались напасть на оленей.

«У меня ружья не было, только большая палка. Закричал на них, двое из мишек стали убегать, а третий развернулся и бросился на меня. Но, изловчившись, я все же ударил его крепко палкой и опять закричал. Все смешалось. Почувствовал боль в руке. А потом уже вижу, что и этот медведь уходит. После я уже плохо соображал», — поделился Лаптандер.

Раненого оленевода нашел отец, который позвонил спасателям, его забрал вертолет и доставил в больницу в Коми. Сейчас пострадавший идет на поправку. В пресс-службе Минздрава Коми агентству БНК сообщили, что у мужчины была диагностирована укушенная рана предплечья.

В отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Приуральского района, на территории которого произошел инцидент, сообщили, что прежде возле Байдарацкой губы медведей не встречалось. «На Полярном Урале стали активно проводить изыскательские работы по добыче полезных ископаемых. Геологи порой используют взрывы. Видимо, спугнули с предгорий медведей, а их много в тех местах, и они появились в приуральской тундре», — сказал начальник службы Владимир Мадинский.

В октябре 2014 года в Томской области житель села Новогорное, искавший металлолом на свалке, отбился от медведя, бросив в него системным блоком компьютера.