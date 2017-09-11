Удавка для Кима

После испытания КНДР водородной бомбы 3 сентября противостояние вокруг ядерной программы самоизолировавшейся страны вышло на новый уровень. Впрочем, на этот раз президент США Дональд Трамп не призывал к «огню и ярости», отметив, что военное решение вопроса для Белого дома не в приоритете. Зато он предложил ввести санкции против торговых партнеров Северной Кореи. В особенности это касается тех, кто продает Пхеньяну нефть, — то есть Китая и России.
Война и нефть
Несмотря на все попытки построить «низкоуглеродную» экономику, предпринимающиеся в последние годы в некоторых странах Европы, нефть и ее производные были и остаются кровью любой экономической системы. Если отрезать страну от поставок нефти, то ее парализует. Для КНДР с ее архаичным хозяйством это особенно актуально. Это и держат в уме в Белом доме, когда предлагают перекрыть Северной Корее нефтеснабжение.
Проблема в том, что основные поставщики нефти в КНДР — Китай и Россия. И рычагов влияния на ситуацию у американской администрации не так уж и много. И КНР, и РФ могут заблокировать соответствующую резолюцию в ООН, если решат, что она противоречит их интересам. С Москвой и Пекином нужно договариваться.
США уже не в первый раз пытаются предложить нефтяное эмбарго как метод давления на КНДР. Во всех предыдущих случаях Китай вежливо, но твердо отказывал. Однако особенность нынешней ситуации в том, что раньше перед основными игроками не стояла дилемма — эмбарго или война. А по сути, именно так поставила вопрос администрация Дональда Трампа. И тем не менее вариант с нефтяными санкциями не кажется перспективным.
Покупай китайское
По данным Бюро энергетической информации США, КНДР сейчас потребляет около 740 тысяч тонн нефти в год. Собственное производство углеводородов в стране невелико и не превышает, даже по самым смелым оценкам, нескольких тысяч тонн в год. Соответственно, около 99 процентов потребления приходится на импорт.
Точные данные по поставкам нефти из Китая в Северную Корею неизвестны. Разные источники говорят о 500-580 тысячах тонн в год, то есть порядка 70 процентов от потребления страны. Тут речь только об официальных поставках, в частности, по нефтепроводу Даньдун — Синыйджу. Есть и контрабанда, в основном морем, через порты западного побережья КНДР. Этим нельзя пренебрегать. В сумме поставки из Китая могут покрывать более 90 процентов потребностей Северной Кореи в нефти.
Что касается России, то, по информации ФНС, в первом полугодии 2017 года в Северную Корею было отгружено 4,3 тысячи тонн нефтепродуктов. Опять же, точных данных о поставках сырой нефти нет, но официальная Москва называет их мизерными. Не исключено, впрочем, что часть нефти и нефтепродуктов из России идет в КНДР через Китай или же через трейдерские компании Сингапура. В любом случае объем российских поставок не сравним с китайским и, по самым смелым оценкам, вряд ли превышает 10 процентов северокорейского потребления.
Нефтяная удавка
Таким образом, единственным игроком, способным претворить программу нефтяной блокады КНДР в жизнь, был и остается Китай. Но Пекин вряд ли на это пойдет. И американцам будет очень сложно убедить Китай в том, что ему это нужно.
Официально позиция США звучит так: Вашингтон готов обрубить торговые связи со всеми, кто торгует с Северной Кореей. Если в случае России это хоть и с невероятным трудом, но реализуемо, то вариант с Китаем выглядит совсем непроходным. Санкции против Китая со стороны США приведут к колоссальным проблемам для Пекина, но американцам от этого будет не легче. Китай — главный экспортер продукции в США и один из главных импортеров. Это не считая того, что Пекин держит американские облигации на сотни миллиардов долларов.
В администрации Трампа идея экономической войны с Китаем пользуется определенной популярностью (даже после ухода в отставку ее главного сторонника Стива Беннона), но едва ли кто-то в Вашингтоне готов ее начать так резко. В самом конфронтационном варианте развития событий могут быть приняты некоторые ограничения, на которые в Пекине, скорее всего, ответят симметрично.
В общем, по-настоящему сильного инструмента влияния у американцев на Китай нет. А добровольное решение обрезать Северной Корее поставки нефти для Пекина крайне нежелательно. Через месяц КПК проводит важную партийную конференцию, и если пойти на санкции, это будет смотреться как уступка Си Цзиньпиня давлению США, что с внутриполитической точки зрения крайне невыгодно.
Наконец, не до конца ясен масштаб эффекта, который произведет режим нефтяных санкций на Северную Корею. По словам бывшего директора совета национальной безопасности США в администрации Джорджа Буша-младшего Денниса Уайлдера, зависимость КНДР от нефти из Китая — это «удавка для Пхеньяна». «Если санкции заработают, то самолеты северокорейских ВВС перестанут летать, а энергосистема прекратит функционировать», — объяснил он. Однако при ближайшем рассмотрении все не столь однозначно.
Два года без поставок
По оценке американского исследовательского института Nautilus, эмбарго даст ограниченный эффект, во всяком случае на первых порах. Военная машина Северной Кореи (примерно треть от всего потребления нефти и нефтепродуктов в государстве) особо не пострадает. Запасов углеводородов в КНДР достаточно для полноценного ведения боевых действий в течение месяца. В мирное время их хватит на поддержку эффективных вооруженных сил на год.
Сложнее с гражданским потреблением. В Nautilus считают, что режиму Ким Чен Ына вполне по силам сократить использование углеводородов на 40 процентов в кратчайшие сроки как административными мерами, так и замещением нефти на уголь и другие источники энергии. Производительность труда, разумеется, упадет, но мгновенной катастрофы в промышленности и транспорте не последует. Экономика страны способна продержаться в таком режиме как минимум год — и это без учета возможных «гражданских» запасов нефти и нефтепродуктов, которые у Пхеньяна наверняка есть.
Не стоит забывать и то, что в случае прекращения официальных поставок нефти из Китая резко расширится контрабанда, которая превратится в баснословно выгодный бизнес. А правительство КНР, принявшее решение о санкциях, может просто закрыть на нее глаза.
Аналитики Nautilus признают, что нефтяное эмбарго способно сокрушить Северную Корею. Но не сразу — через год, два или даже больше. А за такой срок может произойти вообще что угодно. Например, загнанный в угол северокорейский режим пойдет ва-банк, и угроза полномасштабной войны с применением ядерного оружия обернется реальностью.
Неслучайно американский журналист и телеведущий Гленн Бек в связи с планами Вашингтона вспомнил, что одна из причин начала Второй мировой войны на Тихом океане — нефтяное эмбарго США против Японии.