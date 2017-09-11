Удавка для Кима

После испытания КНДР водородной бомбы 3 сентября противостояние вокруг ядерной программы самоизолировавшейся страны вышло на новый уровень. Впрочем, на этот раз президент США Дональд Трамп не призывал к «огню и ярости», отметив, что военное решение вопроса для Белого дома не в приоритете. Зато он предложил ввести санкции против торговых партнеров Северной Кореи. В особенности это касается тех, кто продает Пхеньяну нефть, — то есть Китая и России.

Война и нефть

Несмотря на все попытки построить «низкоуглеродную» экономику, предпринимающиеся в последние годы в некоторых странах Европы, нефть и ее производные были и остаются кровью любой экономической системы. Если отрезать страну от поставок нефти, то ее парализует. Для КНДР с ее архаичным хозяйством это особенно актуально. Это и держат в уме в Белом доме, когда предлагают перекрыть Северной Корее нефтеснабжение.

Проблема в том, что основные поставщики нефти в КНДР — Китай и Россия. И рычагов влияния на ситуацию у американской администрации не так уж и много. И КНР, и РФ могут заблокировать соответствующую резолюцию в ООН, если решат, что она противоречит их интересам. С Москвой и Пекином нужно договариваться.

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США уже не в первый раз пытаются предложить нефтяное эмбарго как метод давления на КНДР. Во всех предыдущих случаях Китай вежливо, но твердо отказывал. Однако особенность нынешней ситуации в том, что раньше перед основными игроками не стояла дилемма — эмбарго или война. А по сути, именно так поставила вопрос администрация Дональда Трампа. И тем не менее вариант с нефтяными санкциями не кажется перспективным.

Покупай китайское

По данным Бюро энергетической информации США, КНДР сейчас потребляет около 740 тысяч тонн нефти в год. Собственное производство углеводородов в стране невелико и не превышает, даже по самым смелым оценкам, нескольких тысяч тонн в год. Соответственно, около 99 процентов потребления приходится на импорт.

Точные данные по поставкам нефти из Китая в Северную Корею неизвестны. Разные источники говорят о 500-580 тысячах тонн в год, то есть порядка 70 процентов от потребления страны. Тут речь только об официальных поставках, в частности, по нефтепроводу Даньдун — Синыйджу. Есть и контрабанда, в основном морем, через порты западного побережья КНДР. Этим нельзя пренебрегать. В сумме поставки из Китая могут покрывать более 90 процентов потребностей Северной Кореи в нефти.

Фото: Reuters

Что касается России, то, по информации ФНС, в первом полугодии 2017 года в Северную Корею было отгружено 4,3 тысячи тонн нефтепродуктов. Опять же, точных данных о поставках сырой нефти нет, но официальная Москва называет их мизерными. Не исключено, впрочем, что часть нефти и нефтепродуктов из России идет в КНДР через Китай или же через трейдерские компании Сингапура. В любом случае объем российских поставок не сравним с китайским и, по самым смелым оценкам, вряд ли превышает 10 процентов северокорейского потребления.

Нефтяная удавка

Таким образом, единственным игроком, способным претворить программу нефтяной блокады КНДР в жизнь, был и остается Китай. Но Пекин вряд ли на это пойдет. И американцам будет очень сложно убедить Китай в том, что ему это нужно.

Официально позиция США звучит так: Вашингтон готов обрубить торговые связи со всеми, кто торгует с Северной Кореей. Если в случае России это хоть и с невероятным трудом, но реализуемо, то вариант с Китаем выглядит совсем непроходным. Санкции против Китая со стороны США приведут к колоссальным проблемам для Пекина, но американцам от этого будет не легче. Китай — главный экспортер продукции в США и один из главных импортеров. Это не считая того, что Пекин держит американские облигации на сотни миллиардов долларов.

В администрации Трампа идея экономической войны с Китаем пользуется определенной популярностью (даже после ухода в отставку ее главного сторонника Стива Беннона), но едва ли кто-то в Вашингтоне готов ее начать так резко. В самом конфронтационном варианте развития событий могут быть приняты некоторые ограничения, на которые в Пекине, скорее всего, ответят симметрично.

В общем, по-настоящему сильного инструмента влияния у американцев на Китай нет. А добровольное решение обрезать Северной Корее поставки нефти для Пекина крайне нежелательно. Через месяц КПК проводит важную партийную конференцию, и если пойти на санкции, это будет смотреться как уступка Си Цзиньпиня давлению США, что с внутриполитической точки зрения крайне невыгодно.

Наконец, не до конца ясен масштаб эффекта, который произведет режим нефтяных санкций на Северную Корею. По словам бывшего директора совета национальной безопасности США в администрации Джорджа Буша-младшего Денниса Уайлдера, зависимость КНДР от нефти из Китая — это «удавка для Пхеньяна». «Если санкции заработают, то самолеты северокорейских ВВС перестанут летать, а энергосистема прекратит функционировать», — объяснил он. Однако при ближайшем рассмотрении все не столь однозначно.

Фото: Eric Talmadge / AP

Два года без поставок

По оценке американского исследовательского института Nautilus, эмбарго даст ограниченный эффект, во всяком случае на первых порах. Военная машина Северной Кореи (примерно треть от всего потребления нефти и нефтепродуктов в государстве) особо не пострадает. Запасов углеводородов в КНДР достаточно для полноценного ведения боевых действий в течение месяца. В мирное время их хватит на поддержку эффективных вооруженных сил на год.

Сложнее с гражданским потреблением. В Nautilus считают, что режиму Ким Чен Ына вполне по силам сократить использование углеводородов на 40 процентов в кратчайшие сроки как административными мерами, так и замещением нефти на уголь и другие источники энергии. Производительность труда, разумеется, упадет, но мгновенной катастрофы в промышленности и транспорте не последует. Экономика страны способна продержаться в таком режиме как минимум год — и это без учета возможных «гражданских» запасов нефти и нефтепродуктов, которые у Пхеньяна наверняка есть.

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Не стоит забывать и то, что в случае прекращения официальных поставок нефти из Китая резко расширится контрабанда, которая превратится в баснословно выгодный бизнес. А правительство КНР, принявшее решение о санкциях, может просто закрыть на нее глаза.

Аналитики Nautilus признают, что нефтяное эмбарго способно сокрушить Северную Корею. Но не сразу — через год, два или даже больше. А за такой срок может произойти вообще что угодно. Например, загнанный в угол северокорейский режим пойдет ва-банк, и угроза полномасштабной войны с применением ядерного оружия обернется реальностью.

Неслучайно американский журналист и телеведущий Гленн Бек в связи с планами Вашингтона вспомнил, что одна из причин начала Второй мировой войны на Тихом океане — нефтяное эмбарго США против Японии.