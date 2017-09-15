Правый коронный, правый похоронный

Ник Ньюэлл может защищаться только правой и атаковать только правой. Американец родился без части левой руки, но всю жизнь посвятил боевым искусствам. Шесть лет профессиональной карьеры, 13 побед и одно поражение — такой была его карьера до 2015-го, когда он решил уйти из спорта. Теперь Ньюэлл вернулся, чтобы попасть в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Из борцов в бойцы

«Мне только 29 лет, я хочу, чтобы у меня было будущее. Я хочу быть в нормальном состоянии, когда я стану старше. Я хочу играть со своими детьми, когда они появятся. Все, чего я достиг, стоило моему организму очень дорого. Последние тренировки проходили ненормально, меня преследовали травмы. Думаю, время пришло», — говорил Ник Ньюэлл 19 октября 2015 года. 13-я победа, которую он одержал в тот день, должна была стать последней в его карьере.

29 лет — не возраст для бойца. Тезка Ньюэлла Конор Макрегор (прозвище американца совпадает с псевдонимом ирландца — Печально Известный) в те же 29, будучи чемпионом UFC, куда Ник так стремится, начал боксерскую карьеру. Правда, не слишком в этом преуспел. В ММА же без проблем можно драться и в 35. Однако положение Ника усугубляло одно существенное обстоятельство.

Ньюэлл появился на свет без части руки до локтевого сустава — это называется врожденной ампутацией. «Всю свою жизнь я без руки, и для меня кажутся обычными вещи, которые для других будут необычными. И я был достаточно активным ребенком», — рассказывал спортсмен.

Фото: Douglas Healey / Polaris / East News

Отсутствие конечности не мешало Нику — не заставило его замкнуться в себе и стать тихоней. Напротив, в школе в Коннектикуте он играл в футбол и бейсбол, а к старшим классам принял далеко не самое легкое для инвалида решение: начал заниматься вольной борьбой.

Сам Ник рассказывал, что старт его борцовской карьеры вышел ужасным. В первых 17 схватках он неизменно проигрывал. Но к выпускному году он стал чемпионом штата, потом боролся за Университет Западной Новой Англии, где два года был капитаном сборной. Чемпионат США Нику не покорился, хотя более чем 300 поединков он выиграл.

К 2009 году 23-летний Ньюэлл заскучал в вольной борьбе и увидел телешоу The Ultimate Fighter. Планы на будущее определились.

Лучше всех

Все сложилось идеально. Борцовское прошлое, нетерпимость к поражениям и бешеная мотивация позволили доказать, что он не просто такой же, а лучше многих бойцов. Первый поединок он выиграл нокаутом, пять следующих завершил сабмишном (удушающим или болевым приемом).

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«Больше всего я горжусь своим стремлением всегда быть лучше. Я никогда не сравнивал себя с кем-то и не завидовал чужим достижениям. Я просто соревновался с самим собой. Желание делать себя лучше, думаю, привело меня к успеху», — говорил Ньюэлл.

Смелым был не только он сам. Выходить в октагон заведомым аутсайдером и покидать его победителем — это достойно не просто уважения, а восхищения. Однако его соперникам решиться на бой, кажется, бывает не менее тяжело. Победа не сделала бы их настоящими чемпионами в глазах простых болельщиков, поражение же, особенно досрочное, было бы настоящей катастрофой.

14 спортсменов вышли против Ньюэлла, 13 из них увидели, как поднимается вверх его рука, десять проиграли раньше отведенного на схватку времени. Американец — мастер болевых приемов: восемь досрочных побед он одержал сабмишном, только две — нокаутом. Фирменным удушающим приемом Ник в 2013 году взял верх над опытнейшем Эриком Рейнольдсом. Этот бой стал для него четвертым под эгидой Xtreme Fighting Championships — третьего по значимости промоушена США. Важнее было то, что поединок был титульным в весе до 70 килограмм. В XFC Ник стал первым одноруким бойцом, и сразу же чемпионом. Примерив на себя пояс, он заикнулся о UFC.

Конец и новое начало

Крупнейший промоушн мира неохотно шел на контакт с уникальным бойцом, несмотря на впечатляющий рекорд. Откровенно говоря, в организации поспешили откреститься от Ника, назвав его мечту безумием. Руководство UFC доказывало, что даже спортсменам с обеими руками чрезвычайно сложно драться в сильнейшем чемпионате, поэтому Ньюэллу здесь ничего не светит.

Привыкший доказывать неправоту тех, кто, глядя на него, покручивает пальцем у виска, Ник решил покинуть XFC и подписал контракт с амбициозным проектом World Series of Fighting. В рамках этой организации он пережил самое жестокое потрясение в карьере.

Поначалу Ньюэлл не испытывал никаких проблем. Два поединка он завершил одинаково — удушением соперника. В июле 2014-го встретился с Джастином Гэтжи, который и сейчас считается одним из сильнейших бойцов за пределами UFC.

Гэтжи имел преимущество не только в количестве, но и в длине рук, и пользовался этим по полной. К середине второго раунда Ник, приняв на себя несколько тяжелых ударов, с трудом стоял на ногах, а после очередного выпада соперника свалился на настил. Судья остановил поединок, Ник потерпел первое и пока единственное поражение в своей карьере. Но тяжелее всего было потом.

Ньюэлл был истощен, его начали преследовать травмы. По его словам, тренировочный процесс вызывал постоянные боли. Его хватило еще на девять месяцев и два боя — в октябре он ушел из ММА.

Финансовый вопрос решился благодаря собственному тренажерному залу. Ник два года сам проводил тренировки, однако в октагон не возвращался. Физически он постепенно восстановился, и ему, похоже, снова стало скучно. И вот он возвращается.

«Я просто собираюсь снова проявить себя, и на этот раз сделаю так, чтобы не было сомнений, что я этого достоин», — объяснил Ньюэлл, добавив, что снова собирается попытаться попасть в UFC.

Однажды, отвечая на вопрос, что такое мужество, Ньюэлл сказал: «Это твоя способность преодолевать. Если у тебя действительно есть мужество, то ты можешь преодолеть все что угодно». Вся его жизнь подтверждает эти слова. И Ник вновь готов доказать свою правоту.