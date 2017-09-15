Спорт
 
Последние новости
Северная Корея запустила ракету
Журнал Focus извинился за оскорбление Путина
Найден способ найти скрытые сервисы в Tor
Шер спела в рекламе Gap
Найден способ управления продолжительностью жизни
«Зенит» разгромил «Вардар» на старте Лиги Европы
Евгения Касперского пригласили в Конгресс США для дачи показаний
Популярные новости
Раскрыта главная опасность кошек для человека
Киев решил углубить Азовское море
The Guardian сообщила о новой попытке отстранить россиян от ОИ-2018
На техасском пляже после «Харви» обнаружили загадочное зубастое существо
Появились подробности смерти Рады из «Банд'Эрос»
Северная Корея пригрозила утопить Японию и избить США как бешеную собаку
Россия назвала сроки победы над сторонниками ИГ в Сирии

Правый коронный, правый похоронный

Однорукий боец бросает вызов UFC

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: professionalfightersleague.com

Ник Ньюэлл может защищаться только правой и атаковать только правой. Американец родился без части левой руки, но всю жизнь посвятил боевым искусствам. Шесть лет профессиональной карьеры, 13 побед и одно поражение — такой была его карьера до 2015-го, когда он решил уйти из спорта. Теперь Ньюэлл вернулся, чтобы попасть в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Из борцов в бойцы

«Мне только 29 лет, я хочу, чтобы у меня было будущее. Я хочу быть в нормальном состоянии, когда я стану старше. Я хочу играть со своими детьми, когда они появятся. Все, чего я достиг, стоило моему организму очень дорого. Последние тренировки проходили ненормально, меня преследовали травмы. Думаю, время пришло», — говорил Ник Ньюэлл 19 октября 2015 года. 13-я победа, которую он одержал в тот день, должна была стать последней в его карьере.

29 лет — не возраст для бойца. Тезка Ньюэлла Конор Макрегор (прозвище американца совпадает с псевдонимом ирландца — Печально Известный) в те же 29, будучи чемпионом UFC, куда Ник так стремится, начал боксерскую карьеру. Правда, не слишком в этом преуспел. В ММА же без проблем можно драться и в 35. Однако положение Ника усугубляло одно существенное обстоятельство.

Ньюэлл появился на свет без части руки до локтевого сустава — это называется врожденной ампутацией. «Всю свою жизнь я без руки, и для меня кажутся обычными вещи, которые для других будут необычными. И я был достаточно активным ребенком», — рассказывал спортсмен.

Отсутствие конечности не мешало Нику — не заставило его замкнуться в себе и стать тихоней. Напротив, в школе в Коннектикуте он играл в футбол и бейсбол, а к старшим классам принял далеко не самое легкое для инвалида решение: начал заниматься вольной борьбой.

Сам Ник рассказывал, что старт его борцовской карьеры вышел ужасным. В первых 17 схватках он неизменно проигрывал. Но к выпускному году он стал чемпионом штата, потом боролся за Университет Западной Новой Англии, где два года был капитаном сборной. Чемпионат США Нику не покорился, хотя более чем 300 поединков он выиграл.

К 2009 году 23-летний Ньюэлл заскучал в вольной борьбе и увидел телешоу The Ultimate Fighter. Планы на будущее определились.

Лучше всех

Все сложилось идеально. Борцовское прошлое, нетерпимость к поражениям и бешеная мотивация позволили доказать, что он не просто такой же, а лучше многих бойцов. Первый поединок он выиграл нокаутом, пять следующих завершил сабмишном (удушающим или болевым приемом).

«Больше всего я горжусь своим стремлением всегда быть лучше. Я никогда не сравнивал себя с кем-то и не завидовал чужим достижениям. Я просто соревновался с самим собой. Желание делать себя лучше, думаю, привело меня к успеху», — говорил Ньюэлл.

Смелым был не только он сам. Выходить в октагон заведомым аутсайдером и покидать его победителем — это достойно не просто уважения, а восхищения. Однако его соперникам решиться на бой, кажется, бывает не менее тяжело. Победа не сделала бы их настоящими чемпионами в глазах простых болельщиков, поражение же, особенно досрочное, было бы настоящей катастрофой.

14 спортсменов вышли против Ньюэлла, 13 из них увидели, как поднимается вверх его рука, десять проиграли раньше отведенного на схватку времени. Американец — мастер болевых приемов: восемь досрочных побед он одержал сабмишном, только две — нокаутом. Фирменным удушающим приемом Ник в 2013 году взял верх над опытнейшем Эриком Рейнольдсом. Этот бой стал для него четвертым под эгидой Xtreme Fighting Championships — третьего по значимости промоушена США. Важнее было то, что поединок был титульным в весе до 70 килограмм. В XFC Ник стал первым одноруким бойцом, и сразу же чемпионом. Примерив на себя пояс, он заикнулся о UFC.

Конец и новое начало

Крупнейший промоушн мира неохотно шел на контакт с уникальным бойцом, несмотря на впечатляющий рекорд. Откровенно говоря, в организации поспешили откреститься от Ника, назвав его мечту безумием. Руководство UFC доказывало, что даже спортсменам с обеими руками чрезвычайно сложно драться в сильнейшем чемпионате, поэтому Ньюэллу здесь ничего не светит.

Привыкший доказывать неправоту тех, кто, глядя на него, покручивает пальцем у виска, Ник решил покинуть XFC и подписал контракт с амбициозным проектом World Series of Fighting. В рамках этой организации он пережил самое жестокое потрясение в карьере.

Поначалу Ньюэлл не испытывал никаких проблем. Два поединка он завершил одинаково — удушением соперника. В июле 2014-го встретился с Джастином Гэтжи, который и сейчас считается одним из сильнейших бойцов за пределами UFC.

Гэтжи имел преимущество не только в количестве, но и в длине рук, и пользовался этим по полной. К середине второго раунда Ник, приняв на себя несколько тяжелых ударов, с трудом стоял на ногах, а после очередного выпада соперника свалился на настил. Судья остановил поединок, Ник потерпел первое и пока единственное поражение в своей карьере. Но тяжелее всего было потом.

Ньюэлл был истощен, его начали преследовать травмы. По его словам, тренировочный процесс вызывал постоянные боли. Его хватило еще на девять месяцев и два боя — в октябре он ушел из ММА.

Финансовый вопрос решился благодаря собственному тренажерному залу. Ник два года сам проводил тренировки, однако в октагон не возвращался. Физически он постепенно восстановился, и ему, похоже, снова стало скучно. И вот он возвращается.

«Я просто собираюсь снова проявить себя, и на этот раз сделаю так, чтобы не было сомнений, что я этого достоин», — объяснил Ньюэлл, добавив, что снова собирается попытаться попасть в UFC.

Однажды, отвечая на вопрос, что такое мужество, Ньюэлл сказал: «Это твоя способность преодолевать. Если у тебя действительно есть мужество, то ты можешь преодолеть все что угодно». Вся его жизнь подтверждает эти слова. И Ник вновь готов доказать свою правоту.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0514 сентября
Даниил Квят

Квят, Квят, Квят

Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
06:31 7 сентября

Лидер Южной Кореи пригласил Путина на церемонию открытия Олимпиады-2018

00:01Сегодня

«Зенит» разгромил «Вардар» на старте Лиги Европы

21:5914 сентября

«Локомотив» стартовал в еврокубках с ничьей в Дании

Спорт19:1312 сентября
Мария Шарапова

Го в чатик, я создала

Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
20:2214 сентября

Шарапова назвала причины употребления мельдония

19:0514 сентября

Баклан станет символом «Крестовского»

18:01 5 сентября

Макларен опроверг снятие обвинений с России

Спорт00:0712 сентября
Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо)

Трать, бухай, отдыхай

В чем российские футбольные клубы не отстают от западных
18:3414 сентября

В ОКР отреагировали на сообщения о попытках отстранить россиян от ОИ

18:0014 сентября

Ведущие пообщались с 205-сантиметровой российской баскетболисткой на стремянках

19:52 5 сентября

Прокуратура Франции обнаружила коррупционную схему между МОК и IAAF

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевГости-противники
На «даче» у Путина разминулись непримиримые враги
Власти Москвы отказались считать вандализмом погромы в «Зарядье»
Адвокат Новиков с битой набросился на активиста из-за фото Немцова
Сергей УдальцовГотовьтесь, пацаны
Сергей Удальцов посидел, отдохнул и вновь взялся за старое
Программы капремонта домов и подъездов в Подмосковье сочли успешными
Яму на омской дороге засыпали картошкой
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
США внесли две украинские авиакомпании в список санкций
Северная Корея запустила ракету
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Тиллерсон вспомнил о поездках в Москву в 1990-х
Госдеп пожаловался на ликвидацию парковок возле американских консульств в России
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
На рідну мову
Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей
На Украине назвали причины углубления дна Азовского моря
Мэр Днепропетровска сравнил Саакашвили и его сторонников с цирком животных
Депутат Рады выставил на продажу свой особняк в Крыму
В Казахстане неизвестные осквернили памятник советским воинам
Гопак стал национальным видом спорта на Украине
Все материалы
Финансы
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
И снова опустили
Почему россиянам стоит забыть о пенсиях
Закрытие банка «Югра» ударило по населению
Рост задолженности россиян ускорился почти на четверть
Зарплаты женщин в России оказались на четверть меньше мужских
Украина выплатит 29 миллиардов долларов внешнего долга до 2023 года
Все материалы
Бизнес
Простая радость трат
Рассказ об аутлете Offprice, выросшем за два с половиной года в семь раз
Дмитрий Серёгин: Приближение побочных эффектов
Как поправки в закон о торговле сказались на ретейле и покупателях
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Арбитраж признал банкротом Carlo Pazolini
ФАС заинтересовалась рекламой мужского клуба
Россия помирилась с ExxonMobil
Станислав Пушпур возглавил pr-агентство «Тайный Советник»
Все материалы
Силовые структуры
Преждевременная эвакуация
Кто стоит за волной телефонного терроризма в России
На донышке
Какие криминальные тайны скрыты в российских водах
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
По делам о телефонном терроризме задержаны подростки-подражатели
Замглавы ФСИН Коршунова арестовали по делу о растрате
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина умер в больнице
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Космический пельмень
Раскрывшая тайны Сатурна миссия закончится катастрофой
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Раскрыта главная опасность кошек для человека
Найден способ управления продолжительностью жизни
Apple оправдалась за главный провал на презентации iPhone X
Названа настоящая причина возникновения кариеса
Все материалы
Спорт
Даниил КвятКвят, Квят, Квят
Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
Правый коронный, правый похоронный
Однорукий боец бросает вызов UFC
«Зенит» разгромил «Вардар» на старте Лиги Европы
«Локомотив» стартовал в еврокубках с ничьей в Дании
Шарапова назвала причины употребления мельдония
Баклан станет символом «Крестовского»
В ОКР отреагировали на сообщения о попытках отстранить россиян от ОИ
Все материалы
Культура
А убийца — садовник
Почему Агата Кристи, Шекспир и Конан Дойл обвиняли в убийствах невиновных
«Все мы шизофреники»
Кто снял главную кинопровокацию года и победил с ней на Каннском фестивале
XXX-файлы
«Глубокая глотка» и эстетика порно в красочных постерах прошлого
Селене Гомес пересадили почку актрисы из «Добейся успеха»
Оксимирон назвал дату рэп-баттла с американцем Dizaster в Лос-Анджелесе
Писательница Амели Нотомб подала в суд на домогавшуюся ее поклонницу
Робот впервые подирижировал симфоническим оркестром
Все материалы
Интернет и СМИ
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Глубже даркнета
Что скрывается в самой анонимной сети мира
Найден способ найти скрытые сервисы в Tor
Журнал Focus извинился за оскорбление Путина
В сети посмеялись над решением Киева углубить Азовское море
Евгения Касперского пригласили в Конгресс США для дачи показаний
Избивавшим своих детей американским блогерам дали условный срок
Все материалы
Ценности
Алена Ефимова«Самые хреновые клиенты — друзья или родственники»
Что мучает татуировщиков в России
Выйди на улицу голой
Рианна в окружении фриков на Нью-Йоркской неделе моды
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Хронограф Пола Ньюмана продадут с торгов в Нью-Йорке
Шер спела в рекламе Gap
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Jimmy Choo предложил клиентам персонализировать туфли
Все материалы
Путешествия
Fake Taxi
За границей стоит садиться в автобус, а не в чужую машину
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
Найден самый невезучий в мире путешественник
В Дубае появится плавучая Венеция
Российского туриста нашли повешенным в Анталье
Китайские туристы отправились на отдых на Вестерос
Треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Умерла старейшая в мире панда
Десятки молодых моржей погибли в давке на Аляске
Фрагмент 130-тонного сгустка жира из лондонской канализации купит музей
Спасение антилопы от крокодила сняли на видео
Все материалы
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Концепты Франкфуртского моторшоу
Самые интересные и необычные прототипы автосалона
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
В BMW назвали пикап «Мерседеса» ужасным
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado получил первый тюнинг
С гигантской стоянки в США угнали выкупленные из-за «дизельгейта» машины
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы