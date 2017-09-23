Ломай полностью

В субботу, 23 сентября, в американском Сан-Антонио на ринг выйдет один из самых зрелищных российских боксеров — Дмитрий Кудряшов. В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии он померится силами с кубинцем Юниером Дортикосом. На кону также титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA. Чего ждать от боя двух гигантов, рассказывает «Лента.ру».

Трудно в мировом боксе представить бой, где вероятность нокаута была бы выше. И Кудряшов, и Дортикос бьют настолько увесисто, что их соперники не «доживают» до финального гонга в 99 процентах случаев. Оба одержали по 21 победе, россиянин — каждую досрочно, кубинец — все, кроме одной.

«В субботу вы увидите яркое зрелище, поскольку у нас больше 40 нокаутов на двоих. На ринге будет жарко. Мы оба сильно бьем, так что оснований не уважать друг друга у нас нет», — сказал на финальной пресс-конференции Кудряшов. Кубинец в свою очередь пообещал, что несколько раундов будет присматриваться к сопернику, после чего сломает его.

Кто-то точно будет сломлен, ничьей в предстоящем бою быть не может из-за регламента турнира. Боксеры соревнуются на вылет по олимпийской системе. Если после 12 раундов мнения судей разделятся поровну, то к делу подключится четвертый дополнительный рефери. Счет, записанный на его карточке, и решит исход поединка. В ничью, однако, даже без четвертого судьи верится с трудом: слишком уж в агрессивной манере боксируют соперники.

Вполне возможно, что самыми сложными для Дортикоса будут именно стартовые несколько раундов. Когда Кудряшов еще не устал и работает в режиме охотника, он крайне опасен. Подавляющее большинство своих побед он одержал на первых минутах боя. По силе удара россиянин превосходит не только своего оппонента, но и всех в первом тяжелом дивизионе. Если Кудряшов плотно попадет по челюсти оппонента, то тот почти наверняка не устоит.

Слабое место россиянина — ноги. Он не такой прыгучий и подвижный, как, к примеру, Александр Усик. Он предпочитает просто идти на соперника в надежде на свой мощнейший удар. Такая тактика срабатывала в большинстве случаев, но не всегда: в 2015 году Кудряшов за два раунда нахватал столько ударов от нигерийца Оланреваджу Дуродолы, что оказался зажатым у канатов и потерпел пока единственное поражение в карьере.

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Дортикос, в отличие от Дуродолы, атакует не серийными комбинациями по 6-7 ударов, а преимущественно двойками. Защита у кубинца далека от идеала, и его вполне можно подловить. Именно это необходимо сделать Кудряшов в субботу, потому что по очкам «перестучать» соперника у него вряд ли получится. У кубинца заметное преимущество в длине рук (203 сантиметра против 191), он всегда наносит много ударов и очень уверенно чувствует себя на дальней и средней дистанциях.

Еще один тревожный момент — выносливость Кудряшова. Он никогда в своих боях не заходил дальше седьмого раунда, у Дортикоса же есть опыт побед и попозже. Кубинец очень психологически устойчив и верит в свой мощный удар, даже когда дела идут неважно. В предыдущим бою с Йоури Каленгой Дортикос проигрывал по очкам, но в десятом раунде провел комбинацию, которая заставила конголезца капитулировать.

Юниер Дортикос Фото: Michel Euler / AP

Бой с Дортикосом — самый важный в карьере Кудряшова. Еще недавно работавший охранником в родном Волгодонске боец наконец-то получил то, о чем мечтал, — бой за титул чемпиона мира в США. У Дмитрия серьезный статус в России, он вполне мог бы продолжать нокаутировать одного боксера за другим в «Лужниках» или «Олимпийском», но его амбиции ведут его намного дальше. Он поступил мужественно, согласившись участвовать в очень престижном и тяжелейшем турнире — Всемирной боксерской суперсерии. Целеустремленность и упорство, с которыми Кудряшов готовился к бою с Дортикосом, вселяют надежду на успех.

Букмекеры дают россиянину 30-процентные шансы на победу в предстоящем бою, но в действительности они даже выше. Когда у боксера такой удар, как у Кудряшова, его шансы просто не могут быть ниже 50 процентов. Дмитрию в субботу нужно будет рисковать, но это ему не впервой. Если ему немного повезет, у России появится третий чемпион мира по боксу. Другие два — Денис Лебедев и Мурат Гассиев — также боксируют в первом тяжелом весе.

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Помимо титула чемпиона мира по версии WBA и места в полуфинале Всемирной суперсерии, на кону и очень приличные деньги. Призовой фонд турнира — 50 миллионов долларов. Это означает, что проигравший в четвертьфинале боксер получит около трех миллионов. До гонораров Мэйуэзера и Макгрегора далеко, но на дороге такие деньги тоже не валяются. Кроме того, победителю вручат престижный трофей имени Мухаммеда Али.

Еще одно безусловное достоинство суперсерии — формат. Многим не нравится, когда чемпионов мира в каждом весе по четыре-пять. Лучший должен быть один, и благодаря этому турниру с олимпийской системой он определится в первом тяжелом весе. Победитель суперсерии станет абсолютным чемпионом мира. В турнире участвует еще один россиянин — Мурат Гассиев. Его четвертьфинал с поляком Кшиштофом Володарчиком запланирован на 21 октября. Если оба россиянина выиграют свои поединки, то встретятся в полуфинале друг с другом.