«Поеду, куда позовут»

Программист Ильшат из Набережных Челнов подумывал о работе за границей. Когда ему предложили место в компании на Кипре, он воспользовался шансом и обосновался в городе Лимассоле. В рамках цикла о соотечественниках, уехавших за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни на средиземноморском острове.

Я родом из автограда Набережные Челны. После школы поехал в Казань учиться на программиста. У нас с одногруппниками был уютный чатик, где мы обсуждали новые технологии, какие-то новости из мира IT. Однажды товарищ скинул ссылку на вакансию на Кипре для программистов, которые владеют Angular и .Net.

И тут у меня в голове выстрелило. О работе за бугром я подумывал еще год назад. Пока не пустил корни в Казани, надо попробовать себя где-то еще. Я не воспринимал эту вакансию всерьез, но было интересно, какие требования предъявляют к программистам на Кипре.

Автор поста свел меня с работодателем. На следующий день мы договаривались в скайпе об интервью. После интервью мне предложили работу. Я был в полном шоке — не мог поверить, что это происходит со мной, и взял два дня на раздумья.

Я сразу сообщил о предложенном варианте начальству на работе. Там отнеслись с пониманием и порадовались за меня. Родственники засыпали вопросами: что Кипр за страна, как там жить, а как же беженцы — и прочее в таком духе. Но никто не стал останавливать, понимая какие перспективы ждут меня там. Друзьям я сообщил новость чуть позже, поскольку не был уверен до конца в верности своего решения.

В итоге решил-таки согласиться. Компания взяла на себя все вопросы, связанные с визой, оплатила перелет, помогла найти жилье и арендовать автомобиль. Так я оказался на Кипре.

Лимассол

Я поселился в пригороде Лимассола — районе Гермасойа. По-местному его зовут «туристерия» — от английского tourist area, туристическое место. Тут много русскоговорящего населения, поэтому на улицах чаще слышится русская речь, чем греческая или английская.

Город Лимассол вытянутый, поэтому поначалу кажется большим. Но после посещения столицы Кипра Никосии мое мнение о нем изменилось. Вернувшись в Лимассол, понимаешь: это небольшой городок.

В семь вечера большинство магазинов закрывается. Круглосуточных супермаркетов, как в России, тут нет. Большие магазины работают от силы до восьми, а потом купить продукты можно только в маленьких минимаркетах. А в воскресенье они могут не работать вовсе. То же самое касается магазинов бытовой техники — из-за этого я никак не куплю микроволновку. Приходится планировать день таким образом, чтобы после работы успеть в магазин.

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Еда здесь специфичная: в основном все едят отбивные с картошкой фри, закусывая салатом. Супы на Кипре не признают, зато очень любят блюда из макарон. Запеканки из макарон, салаты с макаронами. И все — с кислым соусом.

Из развлечений здесь — поездки в другие города на экскурсии, аквапарк, в кинотеатрах крутят фильмы на английском. Недавно в Лимассоле закончился десятидневный винный фестиваль, на который съехались местные винодельни. Вскоре будет пивной фестиваль.

Общение

Между собой местные жители общаются на греческом языке, но я пока не встречал места на Кипре, где меня бы не поняли на английском — даже на самых заброшенных заправках. Если заговорить с местными на греческом, на их лицах тут же появляются улыбки.

На улице стараюсь общаться на английском. Но русские, услышав акцент, тут же переходят на русский. На работе говорят на английском, но большинство сотрудников в моем отделе из России или Украины, поэтому всегда можно перейти на русский.

Мой круг общения — это по большей части люди из России и Украины. Но есть и местные. Люди на Кипре очень приветливы и дружелюбны и никогда не откажут себе в удовольствии подружиться с русским. С одной парой мы познакомились на пляже: разговорились на тему местных вин. Есть несколько знакомых в кафе и в магазине, у кого я не раз интересовался, где купить те или иные вещи.

Кипр — это остров, поэтому большинство местных жителей приходятся друг другу родственниками. Это помогает им занимать хорошие должности. На низкооплачиваемую работу вроде продавцов или официантов берут в основном приезжих. Везде красуются таблички «Staff wanted», но местные не хотят этим заниматься.

Жители Кипра придерживаются принципа «сига-сига»: если что-то можно отложить, они так и поступают. Если в России можно, например, попросить поторопиться с бумагами, то здесь такое не прокатит. Никто никуда не торопится. Даже за рулем — тут ездят медленно и вяло. Поэтому здесь нет проблем с тем, чтобы выехать со двора: успеваешь влиться в поток, прежде чем местные тронутся с места.

Фото предоставлено героем материала 1 /3

Быт

Зимой на Кипре нежарко: днем +15, а ночью +5. Похоже на холодный май в России, когда отопление уже отключили, но солнце еще не греет. Из-за тонких стен и полного отсутствия отопления приходится запасаться теплыми вещами, включать кондиционер на обогрев и спать в теплых носках и пижаме. Впрочем, и летом приходится сидеть в кофте, потому что дует кондиционер.

Коммунальные счета приходят раз в два месяца — за электричество и за воду. Поскольку здесь нет центрального газопровода, то плиты, как правило, электрические, а тем, у кого газовые, приходится покупать баллоны с газом.

На Кипре почти у всех есть личный автомобиль, без него здесь просто не прожить. Есть, конечно, городские и междугородние автобусы, но это не то. Они ориентированы не на тех, кто тут живет и работает, а на туристов, которые не взяли авто в аренду. Когда есть автомобиль, можно снять домик в пригороде, где тихо и спокойно, нет шумных туристов и никто не суется без нужды.

Цены на продукты на Кипре почти не отличаются от российских, но цены на мелкие товары вроде жевательной резинки здесь выше. Кроме того, тут более дорогое электричество.

Работа

По местному законодательству иностранным сотрудникам нужен рабочий вид на жительство, который оформляет работодатель. Раз в год его нужно продлевать, а чтобы поменять работу, придется получать новую рабочую визу. Это по сути привязывает тебя к компании.

На Кипре много работы для программистов. По моим наблюдениям, IT-компании здесь делятся на два типа: одни занимаются Forex, другие — разработкой игр. Моя компания занимается Forex.

Фото предоставлено героем материала

Рабочий день зависит от конкретной компании. В основном придерживаются графика «от звонка до звонка», редко когда приходится сидеть допоздна, надо уметь укладываться в рабочее время. Это личный вопрос каждого — как организовать свое время, чтобы успеть сделать задачу в срок.

Раз в две недели коллектив собирается в немецком пабе: сидим, травим байки, пьем пиво. На днях компания организовала для желающих семинар по оказанию первой медицинской помощи.

По сравнению с Казанью на Кипре платят, конечно, больше — раза в полтора. Но это связано с тем, что здесь жилье дорогое: съемное жилье в Лимассоле обходится примерно в 1/5 зарплаты.

Будущее

Думаю и дальше строить международную карьеру — в идеале поехать в Европу. Куда-нибудь в Англию или в Германию, может быть, в Нидерланды. Поеду, куда позовут. Хотелось бы обосноваться в какой-нибудь европейской стране, а на Кипре завести домик или виллу и ездить сюда отдыхать.

Главный минус в том, что начинаешь скучать по дому и по родным. Когда находишься так далеко от дома, особенно приятно получать от них письма в мессенджерах.