Разорительный дисконт

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в полную силу с 1 сентября, и Москва как торговый партнер Киева должна была утратить свое значение. Однако объемы двусторонней торговли с начала года демонстрируют высокие темпы роста. Вместе с украинскими товарами на российский рынок возвращается ряд проблем, среди которых одна из самых острых — демпинг. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Дешевый трюк

В 2017 году было зафиксировано резкое увеличение объема экспортных поставок украинских товаров в Россию. По данным федеральной таможенной службы РФ, только в январе-апреле 2017 года объем импорта украинских товаров в Россию составил 1,3 миллиарда долларов, увеличившись на 30 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Впрочем, в структуре отечественной внешней торговли доля Украины занимает всего около двух процентов. Таким образом, существенный рост показателей украинского импорта можно объяснить эффектом низкой базы. Однако все равно ситуация выглядит нелогичной, учитывая громкие политические декларации Киева об успешном торгово-экономическом сотрудничестве с Брюсселем.

Вступившее в полную силу соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает либерализацию взаимного доступа на рынки товаров и услуг. Однако восточный вектор внешней торговли Украины, по сути, не меняется. Причина проста: украинские товары неконкурентоспособны в странах ЕС. Соответственно, украинские производители ищут торговые ниши для своих товаров. И, несмотря на политическую ситуацию, Россия кажется ближайшим соседям хорошим направлением для экспансии.

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При этом для России прямо пропорционально объемам импорта увеличивается угроза демпинга со стороны украинских производителей. В первую очередь, это касается продукции металлургической, химической и трубной промышленности, которую недружественный сосед всегда производил в избытке.

Демпинг — это недобросовестная и антиконкурентная практика, при которой товар экспортируется на рынок другой страны по цене ниже, чем цена продажи этого товара на собственном, внутреннем, рынке.

При демпинговой экспансии нового участника рынка действующие игроки неизбежно теряют клиентуру. В некоторых случаях это может привести к банкротствам отдельных компаний или даже разрушению целых отраслей экономики.

«Для демпинга нужны мотивы и финансовые ресурсы», — говорит доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. И, по его словам, у украинских производителей точно есть мотивы, прежде всего — сложности с реализацией своей продукции на внутреннем и на западных рынках.

Взгляд из трубы

Демпинг — исторически любимый метод экспансии украинских предприятий на внешние рынки. Россия и ЕАЭС неоднократно уличали в демпинге украинские компании из разных отраслей. Яркий пример — неоднократные антидемпинговые процедуры и доказанные факты последовательной недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей труб.

Предпосылки трубных антидемпинговых кейсов сложились в нулевые годы. Тогда отечественные предприятия трубной промышленности стали жертвами соглашения 2001 года о регулировании поставок труб из черных металлов из Украины в Российскую Федерацию, действовавшего до 2004 года. В соответствии с этим договором конкуренты из «незалежной» имели возможность поставлять свои трубы в Россию в рамках квоты 620 тысяч тонн по демпинговым ценам — все, что сверх квоты, облагалось пошлинами. Украинские предприятия могли себе это позволить, поскольку Киев щедро и на долгосрочной основе субсидировал своих металлургов. Соглашение фактически отменило действие защитных пошлин от 20 до 40 процентов, предусмотренных постановлением правительства РФ от 21 мая 2001 года «О порядке введения специальной пошлины на импорт из Украины труб из черных металлов».

В 2005 году было заключено еще одно соглашение, «О регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации», предусматривавшее беспошлинную квоту для украинской трубной компании «Интерпайп».

Фото: Michael Probst / AP

Это не лучшим образом отразилось на производственно-экономических показателях российских компаний и на экономике РФ в целом. Так, с 2005 года по первое полугодие 2013 года на территорию России в рамках беспошлинной квоты по демпинговым ценам было поставлено более 2 миллионов тонн украинских труб, а суммарные потери российского бюджета от неуплаты пошлин за этот период превысили 300 миллионов долларов.

В 2010-2011 годах справедливая конкуренция на рынке ЕАЭС была восстановлена путем введения антидемпинговых пошлин на некоторые виды труб из Украины, в частности, для так называемых обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб общего назначения. В июле 2016 года опасность экспортной политики украинских трубных предприятий еще раз подтвердило расследование Евразийской экономической комиссии — ЕЭК. По его результатам действие антидемпинговых пошлин в отношении Украины на территории Евразийского экономического союза было продлено до июня 2021 года.

Однако наши соседи не оставляют попыток захвата российского рынка. В октябре 2016 года «Интерпайп» инициировал новый пересмотр действующих в ЕАЭС антидемпинговых пошлин, пытаясь доказать отсутствие демпинга в поставках своих труб на рынок ЕАЭС. Между тем даже из открытых источников (например, из отчета о результатах проведения процедуры закупки электронных торгов № 15Т-369-з от 20.11.2015 года) известно, что на Украине стоимость труб компании в 2-2,5 раза выше, чем при поставках на рынок ЕАЭС.

«В открытом доступе в интернете находятся результаты 17 тендеров, по которым крупнейший на Украине потребитель обсадных и насосно-компрессорных труб ("Укргаздобыча") купил эти трубы в 2015-2017 годах. При сравнении цен этих тендеров и цен украинского импорта получается демпинг в размере 100-150 процентов. Разница колоссальная», — говорит директор российского Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев.

Ввиду высоких политических и криминогенных рисков полноценная верификация, характерная для всех антидемпинговых процедур, в отношении предприятий «Интерпайпа» не была проведена. «ЕЭК была вынуждена вести проверку дистанционно, в условиях ограниченного доступа к первичной отчётности, чем охотно пользовалась проверяемая сторона», — рассказывает Малышев. «“Интерпайп" последовательно утверждает, что цены при поставках на "Укргаздобычу" такие же, как на российском рынке. Однако это не подтверждают альтернативные источники и сложившаяся деловая практика. Получается, что "Интерпайп" предоставлял "Укргаздобыче" скидки на уровне около 50 процентов к тендерным ценам. Полагаем, что украинский производитель намеренно вводит орган, проводящий расследование, в заблуждение», — отмечает руководитель Фонда. В связи с этим Малышев считает, что отмена антидемпинговых пошлин на украинские трубы преждевременна, так как это решение нанесет ущерб производителям стальных труб в Белоруссии, Казахстане и России.

Колеса, прутки и уголки

По схожему сценарию развивалась и ситуация с импортом стальных украинских цельнокатаных колес для поездов. В 2011-2013 годах их поставки из Украины в Россию, Казахстан и Белоруссию выросли в 4,4 раза, составив 97,1 процента общего объема импорта этой продукции.

Завоевание рынка стран Таможенного союза (ныне ЕАЭС) стало возможным, опять же, благодаря демпингу: украинские ж/д- колеса были на четверть дешевле российских и казахстанских.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В конце декабря 2015 ЕЭК на пять лет ввела антидемпинговые пошлины размером в 4,75 процента на украинские ж/д-колеса. Однако уже 22 февраля 2017 года ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование на основании заявления Выксунского металлургического завода, «Евраз НТМК», поддержанного казахстанским «Проммашкомплектом». Предприятия Союза сообщили, что недобросовестная торговая практика «Интерпайпа» стала еще более агрессивной, а демпинговая маржа при поставках ж/д-колес из Украины увеличилась до 51 процента с уровня 4,75 процента, доказанного в первоначальном расследовании.

Аналогичные процессы шли и в сегменте так называемых стальных прутков, из которых производят детали автомобилей и которые в строительной сфере используют для армирования, изготовления оград и многих других целей. Явный демпинг (цены на 10-15 процентов ниже, чем у других участников рынка) со стороны украинских предприятий побудил ЕЭК в марте 2016 года ввести сроком на пять лет антидемпинговые пошлины 9,32 процента для продукции компании «АрселорМиттал Кривой Рог» и 10,11 процента для продукции всех прочих украинских производителей.

В отношении импорта горячекатаных стальных уголков из Украины антидемпинговое расследование, инициированное в августе 2016 года, находится на финишной прямой. В соответствии с докладом департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, доказан демпинг украинских экспортеров в размере 37,89 процента и материальный ущерб отрасли экономики ЕАЭС от этого демпинга.

Киевские алхимики

А что происходит по другую сторону границы? Киев методично вводит санкции против компаний из России и заградительные пошлины против российских товаров. Жертвами торговой войны уже стали российские банки с госучастием — ВЭБ, ВТБ, Сбербанк — имевшие неосторожность обзавестись активами на Украине. В марте 2017 года их работа была экстремистски заблокирована националистами, а затем украинский кабмин ввел санкции, запрещающие любые финансовые операции. Потери российских банков от действия украинских властей составили по разным оценкам от 12,5 до 25 миллиардов долларов.

Гонениям подверглись также российские интернет-компании: их работа на территории Украины была заблокирована. Больше всех пострадали социальная сеть «ВКонтакте» и почтовый сервис Mail.ru, для которых Украина остается вторым рынком по аудитории.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские кредитные организации и вовсе попали в ловушку: сложившаяся ситуация заставляет их избавляться от проблемных активов, но сделать это крайне непросто. Покупатели есть, однако Нацбанк Украины с завидным упорством отказывается одобрить продажу «дочек». Глава ВТБ Андрей Костин иллюзий не питает: «Будем сокращать размеры бизнеса и издержки, продавать активы, забирать кредиты, продавать всякие залоги. Продать нам (активы на Украине — прим. «Ленты.ру»), наверно, никто не даст».

Отдельный инструмент борьбы с российскими производителями — антидемпинговые пошлины. Сегодня, по данным Минэкономразвития РФ, в отношении товаров из России со стороны Украины действуют девять антидемпинговых мер. Например, в отношении древесноволокнистых плит с 16 февраля 2016 года по 17 февраля 2021 года действует пошлина в размере 31,58 процента, в отношении асбестоцементных гофрированных листов (шифера) с 27 марта 2017-го по 26 марта 2022-го установлена пошлина в размере 37,4 процента. В отношении стрелочных переводов ОАО «Муромский стрелочный завод» с 29 ноября 2014 года по 28 ноября 2019 года действуют пошлины в размере 13,44 процента, для всех остальных российских экспортеров стрелочных переводов — 59,4 процента. В отношении стеклянной тары медицинского назначения с 20 мая 2013 года по 28 мая 2018 года действует пошлина для ОАО «Березический стекольный завод» в размере 13,08 процента, для остальных производителей — 27,99 процента. В отношении шлифовальных кругов на керамической связке, произведенных из нормального или белого электрокорунда, черного и зеленого карбида кремния сроком на пять лет с 18 мая 2017 года введена антидемпинговая пошлина в размере 6,54 процента — для ОАО «Волжский абразивный завод», 33,83 процента — для других экспортеров из РФ. Для некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао из России введена антидемпинговая мера в размере 31,33 процента сроком на пять лет с 18 мая 2017 года.

Гонениям подвергается и каустическая сода из России — с 6 июня 2016 года по 5 июня 2021 года действует антидемпинговая пошлина в размере 26 процентов. В мае 2017 года на азотные удобрения (карбамид и карбамидо-аммиачную смесь) установлена пошлина в размере 31,84 процента. В отношении нитрата аммония с 8 июля 2014 года по 7 июля 2019 года действуют пошлины для ОАО «Дорогобуж» в размере 20,51 процента, для ОАО «МХК Еврохим» и других экспортеров — 36,03 процента. До 25 февраля 2017 года действовала пятилетняя антидемпинговая пошлина на импорт метанола из РФ, достигавшая для некоторых производителей 57,91 процента.

«Украинский рынок минеральных удобрений сегодня потерян для российских производителей», — подтвердил «Ленте.ру» президент Российского союза химиков Виктор Иванов. По его словам, в прежние годы соседи закупали в России до 300-400 тонн удобрений, в основном азотных. Объемы не столь уж большие, если вспомнить, что Россия экспортирует 16-17 миллионов тонн удобрений в год, но тут, как говорится, дело принципа.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Казалось бы, Минэкономики Украины действует в рамках самостийного украинского законодательства, но экспертов и участников рынка приводит в недоумение некомпетентность украинских чиновников. Например, в начале 2017 года Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта из России арматурного проката, который используется в строительстве как основа железобетонных конструкций и так называемой «катанки» — применяется в строительстве, производстве метизов, проводов и канатов, в быту и пр. Решение о начале расследования приняла Межведомственная комиссия по международной торговле Украины на основании жалобы одного из украинских предприятий и выводов Минэкономразвития Украины. В документе объект расследования был классифицирован по таможенным кодам УКТВЭД. Все бы ничего, если бы не один нюанс — ряд кодов не соответствует общепринятым определениям арматуры и катанки.

«Например, в перечне кодов продукции, приводимом украинским регулятором, под определение арматурного проката попадают изделия диаметром 80 миллиметров и более, — замечает исполнительный директор Ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" Алексей Сентюрин. — В то время как в мировой практике арматура ограничивается наибольшим диаметром 40 миллиметров. Или (в том же перечне) к катанке причисляются прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали, прутки, содержащие по массе 0,0008 процента и более бора, что абсолютно неверно — товарный охват понятия «катанка» намного уже. Кроме того, в качестве арматуры перечислены позиции УКТВЭД, под которыми в мировой практике описывают прокат в прутках из легированных сталей, содержащих от 0,9 до 1,15 процента углерода, 0,5-2 процентов хрома и не более 0,5 процента молибдена. Эти высококачественные и высокомаржинальные прутки используются в производстве подшипников, ковочной промышленности и пр. Сложно представить, какова будет стоимость дома, при строительстве которого вместо арматуры будут использованы эти стальные прутки».

Похоже, отсутствие логики — визитная карточка в текущей национальной торговой политике Украины по отношению к России. Так, Украина запрещает перемещение по своей территории грузовых вагонов российского производства, но при этом подает иск в ВТО, касающегося ограничения Россией импорта украинских вагонов и стрелочных переводов — в отношении российских, как мы помним, идет антидемпинговое расследование. Да и вообще — жалуется по любому поводу западным и международным партнерам России на всевозможных площадках, зачастую выстраивая эти жалобы на слухах, домыслах и тенденциозной трактовке фактов, а также пытаясь выбивать соответствующие своим интересам позиции из партнеров по ЕАЭС.

На воре шапка горит

Летом 2017 года стало известно, что Киев готовит еще один недружественный и не очень логичный шаг — иск в ВТО, на этот раз с жалобой на запрет поставок украинского продовольствия на российский рынок, введенного Россией с 1 января 2016 года в рамках антисанкционных мер.

Несколько лет назад Украина была крупным торговым партнером России, говорит директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «В 2012 году по 7 группам продовольственных товаров из 24 доля Украины превышала 10 процентов», — напомнила она. За три года произошло резкое снижение. По итогам 2015 года поставки из Украины в российском продовольственном импорте составили всего 1,2 процента, подчеркнула Шагайда.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Тут надо понимать, что экономисты и ученые оперируют статистикой по легальному импорту, но в Россию идет и мощный поток контрабанды. Мясо, сало, другие виды сельхозпродукции тоннами пытаются ввозить вне пунктов пропуска и таможенного контроля на российско-украинской границе. «В региональном масштабе контрабанда оказывает негативное влияние на рынок Ростовской, Белгородской, Курской областей», — считает Евгений Ицаков из РАНХиГС.

«Мы видим, что Украина явно не стесняется грубых нарушений международного права, вводя санкции в отношении российского бизнеса на своей территории, демпингует для завоевания доли на рынке России и манипулирует информацией при проведении антидемпинговых расследований, нанося тем самым более чем существенный экономический ущерб различным сферам экономики РФ», — категоричен Игорь Малышев из Фонда развития трубной промышленности.

В свою очередь, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев напомнил о необходимости соблюдать баланс интересов российских производителей и потребителей. Для защиты своего рынка, по мнению Николаева, наши власти могут и должны принять ответные меры, а при необходимости ввести дополнительные антидемпинговые пошлины в отношении украинских товаров.