Без вины виноватые

Коллектив предприятия «ТЭКА-сервис», признанного на региональном конкурсе в 2016 году «Строителем года», просит президента РФ Владимира Путина избавить компанию от давления, по некоторым признакам напоминающего рейдерский захват. За последние два года в отношении организации было проведено более 50 проверок, которые, однако, не выявили нарушений. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

В духе 90-х

Несколько сотен человек подписали опубликованную на сайте Change.org петицию в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой не допустить рейдерского захвата одного из старейших предприятий строительной отрасли в Московской области ООО «ТЭКА-сервис». Среди подписантов члены трудового коллектива, работники основной и дочерних структур, представители подрядных организаций «ТЭКА-сервис». Как говорится в петиции, уже несколько лет против предприятия ведется настоящая компрометирующая кампания, цель которой заключается в дискредитации руководства, смене собственника и, как следствие, переделе строительного рынка в Одинцовском районе Подмосковья. «ТЭКА-сервис» — основной поставщик нерудных материалов для реконструкции Минского шоссе с 33 по 84 километр, а это лакомый кусок для потенциальных рейдеров.

Помимо текстового обращения, члены коллектива «ТЭКА-сервис» опубликовали и эмоциональное видео, в котором сотрудники от строителей, грузчиков и секретарей до топ-менеджеров призывают Владимира Путина обратить внимание на сложившуюся вокруг компании ситуацию и не допустить ее рейдерского захвата.

По словам генерального директора «ТЭКА-сервис» Ксении Федосеевой, только за последние два года в отношении предприятия было проведено более 50 различных проверок со стороны правоохранительных, контролирующих и иных органов, и ни одного серьезного нарушения не выявлено. Несмотря на это, с каждым днем количество таких рейдов только растет. Компанию, которая занимается освоением нескольких песчаных карьеров на территории Никольского поселения Одинцовского района, обвиняли и в захоронении твердых бытовых отходов, и в загрязнении реки Сетунь, и в незаконном предпринимательстве, однако ни одно из инкриминируемых деяний не было подтверждено документально. К сожалению, частота проверок от этого не снижается.

Лакомый кусок

Руководство компании, которая за свою двадцатилетнюю историю в конкурсах подмосковного значения три раза признавалась «экологом года» и один раз «строителем года», связывает повышенный интерес местных надзорных органов с крупными строительными подрядами. В частности, «ТЭКА-сервис» — поставщик нерудных материалов в рамках возведения первой очереди ЦКАД на участке Голицыно — Звенигород. Песок, добываемый организацией в рамках действующих контрактов по созданию рыбонагульных прудов в Одинцовском районе Подмосковья, направляется подрядчикам по строительству важнейшего инфраструктурного объекта, а большая часть продукции уже оплачена заказчиками. Без нее трудно представить себе завершение всех работ по графику, который находится на личном контроле премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Поставки нашего песка осуществляются в том числе для строительства инновационного центра “Сколково“, “ Парка Патриот“, дорожных развязок на Минском и Киевском шоссе. Эта работа ведется в рамках исполнения государственных контрактов», — уточняет источник в компании. «Но главный проект, для которого поставляется наш песок, это, безусловно, ЦКАД. Дело в том, что карьеры компании находятся ближе всего к возводимому участку центральной кольцевой автомобильной дороги, и получается, что это самый экономичный вариант», — поясняет он.

Строительство ЦКАД Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Кроме того, согласно документам имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», «ТЭКА-сервис» занимается строительством нескольких рыбонагульных прудов рядом с деревнями Пронское и Никифоровское Одинцовского района Московской области. Лицензия, выданная Министерством экологии МО, дает право предприятию добывать в указанной местности строительный песок и поставлять его другим организациям, которые возводят различные инфраструктурные объекты.

На данный момент в Пронском весь песок выработан, и сейчас там на законных основаниях ведется рекультивация ранее выработанного карьера грунтом и отходами строительной отрасли, которые относятся к четвертому классу опасности (то есть неопасные), а в Никифоровском добыча песка продолжается. Надо сказать, что данную деятельность «ТЭКА-сервис» осуществляет на основании положительного заключения «Государственной экологической экспертизы», лицензии на право пользования недрами, а также разрешительной документацией Министерства экологии и природопользования Московской области.

Учет и контроль

Однако, несмотря на все необходимые разрешающие документы, весь период работы «ТЭКА-сервис» на объектах в Пронском и Никифоровском сопровождается чрезмерными проверками со стороны правоохранительных и контролирующих органов, а также местных активистов. Повышенное внимание бдительных граждан к компании, которая ни разу не привлекалась к уголовной или административной ответственности, только за последние два года привело к появлению 1200 жалоб и, как следствие, 50-ти проверкам. По итогам которых, к слову, не было выявлено никаких нарушений. Данный факт можно подтвердить продолжающимся все это время активным взаимодействием «ТЭКА-сервис» с региональным министерством по экологии и природопользованию, а также с общественными организациями.

Например, в июне 2017 года актив Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Генеральный уборка» проинспектировал деятельность предприятия и не обнаружил никаких нарушений. По результатам проверки отмечалось, что недалеко от деревни Пронское компанией «осуществляются работы по рекультивации отработанного карьера, в ходе которой используются грунты, образовавшиеся в ходе землеройных работ, отходы строительных материалов и древесные отходы от сноса и разборки зданий, относящиеся к 4-5 классу опасности». «Указанный способ рекультивации получил положительное заключение государственной экологической экспертизы», — отметили активисты ОНФ.

По словам генерального директора «ТЭКА-Сервис» Ксении Федосеевой, в ходе рейда было проверено более 10 машин, заезжающих на карьер. Бытовых или иных отходов активисты не обнаружили — большая часть сотрудников предприятия живет недалеко от территории карьеров и просто не могла бы подвергать здоровье своих родных и близких опасности.

Активистам ОНФ в ходе проверки также была продемонстрирована территория рядом с деревней Никифировское, где ранее уже был опробован аналогичный опыт по рекультивации, как на карьере в Пронском. Хотя когда-то тут утилизировали строительные отходы, сейчас там — пруды, основное место отдыха жителей в летнее время. Примечательно, что качество воды здесь настолько высоко, что рыбачившие здесь местные жители в разговоре с общественниками даже отметили, что в прудах водятся крупные раки и рыба.

Чтобы контролировать экологичность деятельности компании, раз в квартал на объектах проводятся и необходимые исследования государственным Центром лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО. Специалисты учреждения отбирают пробы грунтовых и поверхностных вод, а также почвогрунта. Еще ни разу чиновниками не было сделано никаких представлений или предписаний, поскольку все анализы позитивные.

Надежда на гаранта

Сотрудники предприятия подчеркивают: они обратились к Владимиру Путину и подписали петицию, поскольку он в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию в декабре 2016 года отметил, что в результате чрезмерных проверок со стороны правоохранительных органов «часто разваливаются и успешные компании, у людей собственность отбирают». «Хочу поблагодарить парламентариев за поддержку законопроекта, который значительно усиливает уголовную ответственность правоохранителей за фабрикацию дел, в том числе с целью помешать работе предпринимателей», — резюмировал президент.

Несмотря на то, что Владимир Путин практически во всех своих выступлениях, посвященных поддержке малого и среднего предпринимательства, отмечает необходимость дать бизнесу спокойно работать и не усложнять ему жизнь чрезмерными проверками, не все чиновники прислушиваются к главе государства. Пример «ТЭКА-сервис» в данном случае весьма показателен — проверки в отношении компании приобрели просто катастрофические масштабы, из-за чего предприятие ежегодно теряет несколько десятков миллионов рублей вследствие вынужденных простоев и ареста имущества.

Как отмечают в «ТЭКА-сервис», сейчас главным противником их деятельности выступает Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» во главе с полковником полиции Алексеем Школкиным. Еще в 2015 году местными правоохранителями в отношении генерального директора «ТЭКА-сервис» были возбуждены уголовные дела по статьям 315 и 330 УК РФ (неисполнение судебного решения и самоуправство), расследование по которым длилось больше года. Ни к каким правовым последствиям, в том числе предъявлению обвинения, это не привело. После неудачи с попыткой привлечения к ответственности топ-менеджеров компании местное МВД продолжало проводить проверки и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обследование помещений, зданий, сооружений, изъятие техники, жестких дисков, бухгалтерской и иной документации. Необходимо сказать, что проведенные на предприятии обыски были признаны незаконными решением федерального судьи Одинцовского городского суда Московской области Федорова от 29 сентября 2017 года (документ имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

«Мы подвергаемся беспрецедентному прессингу со стороны местного МВД, хотя нам инкриминируют не тяжкие преступления», — рассказала генеральный директор «ТЭКА-сервис» Ксения Федосеева. «Так, в июле 2017 года сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями был проведен обыск нашего предприятия. Кроме того, был проведен так называемый неотложный обыск, который не требует получения судебного решения, по адресу проживания одного из подрядчиков нашей компании», — уточнила она. «В результате данных действий были изъяты пять единиц автотранспорта, разрешительная и проектно-техническая документация, договоры с контрагентами, носители цифровой информации. Ничего до сих пор не вернули, что очень сильно бьет по нашему бизнесу. При этом нельзя не отметить, что во время оперативно-розыскных действий сотрудники полиции вели себя очень агрессивно, и это привело к повреждению имущества на общую сумму в 300 тысяч рублей», — подчеркнула Федосеева.

Несмотря на достаточное число проверок «ТЭКА-сервис», свидетельствующих о том, что предприятие на своих объектах не проводило захоронения твердых бытовых отходов, межрегиональное управление МВД России по Одинцовскому району и Звенигороду возбудило уголовное дело именно с таким предполагаемым составом преступления — незаконное предпринимательство по размещению отходов различных классов опасности в отсутствие соответствующей лицензии. Основным доказательством правоохранителям служит заключение эксперта коммерческой лаборатории ООО «ЭКО-ПОЛИГОН». Однако его выводы уже были полностью опровергнуты предварительным мнением эксперта ФГБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте РФ (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). «Хочется отметить, что результаты проб “ЭКО-ПОЛИГОН“ полностью противоречат исследованию ФГБУ “ЦЛАТИ по ЦФО“, специалисты которого взяли пробы в этот же день. У нас есть все необходимые документы», — отметили в «ТЭКА-сервис».

Правота предприятия подтверждается и официальным письмом помощника генерального прокурора А. Ю. Орлова (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), в котором тот, отвечая на жалобу генерального директора компании о необоснованном возбуждении и расследовании по уголовному делу, отмечает, что «изложенные доводы нашли свое подтверждение». «Начальнику ГУ МВД России по Московской области внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия (по уголовному делу в отношении «ТЭКА-сервис» — прим. «Ленты.ру»). Прокуратуре Московской области поручено обеспечить контроль за законностью принимаемых по уголовному делу процессуальных решений», — отмечается в документе.