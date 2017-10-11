Да, это жестко

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Кадр: видео «Пабличные игры»

В понедельник, 9 октября, во «ВКонтакте» стартовало реалити-шоу «Пабличные игры», участие в котором приняли подписчики крупнейших сообществ социальной сети — MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла». Менее чем за сутки трансляция онлайн-проекта собрала у экранов более 2,8 миллиона человек. «Лента.ру» выяснила, что из себя представляют «Пабличные игры» и почему в сети их сравнивают с телепроектом «Дом-2».

Что за шоу?

Правила «Пабличных игр» просты до безобразия: зрителю представляют 28 участников, по семь представителей от каждого паблика, которые в течение 48 дней под прицелами сотни камер должны будут выполнять различные задания ради главного приза — три миллиона рублей. К слову, поучаствовать в проекте мог каждый пользователь «ВКонтакте»: для этого нужно было пройти кастинг с чат-ботом в любом из четырех пабликов — судя по финальному списку, чат-боты испытывают необъяснимую нетерпимость к полным и рыжим кандидатам.

Обязательное условие победы в «Пабличных играх» — постоянное присутствие в кадре. Чем меньше участник проводит времени перед объективами камер, тем больше вероятность того, что он вылетит с проекта. Любопытно, что за отсеивание непригодных отвечает нейросеть, которая в отличие от вечно скандалящих игроков с точностью определяет слабое звено.

Стоит отметить, что уже после первого выпуска программа отправила в Москву четырех участников — по одному человеку из каждой команды. «В первый же день нейросеть выгнала трех парней и девушку. Из-за кого расстроились больше всего?» — поинтересовались организаторы шоу, вызвав искреннее недоумение подписчиков проекта.

Дело в том, что при просмотре трансляции зрителю «Пабличных игр» крайне сложно выбрать фаворита: плохое качество видео не позволяет разглядеть лица игроков, которые шляются по острову пестрой толпой, постоянно выпивая друг с другом. Более того, имена игроков практически никак не обозначаются, как и принадлежность к той или иной команде. «Это было не так круто, как я думал. Я не хотел бросаться на еду, драться с людьми, показывать член и быть *** (придурком). Наверное, поэтому я скучный», — рассказал изгнанный участник от «Палаты № 6».

«Дом-2»: перезагрузка

Единственными участниками, которые запомнились аудитории, оказались петербургский звукорежиссер Стефан Пай, известный постоянным присутствием на рэп-баттлах и съемками в порно, и участник команды паблика «Борщ» Максим Серегин. Молодой человек, не стесняясь камер, соблазнил представительницу «Корпорации зла» Анну Коновалову. Парочка тут же оказалась под пристальным наблюдением зрителей, которые активно принялись обсуждать легкомысленное поведение девушки и награждать ее нелестными эпитетами.

Из-за матерящихся, трясущих молочными железами и гениталиями игроков организаторам даже пришлось прервать эфир: первая трансляция длилась всего четыре часа. Теперь создателям «Пабличных игр» пришлось серьезно задуматься над сменой формата передачи по примеру «Дома-2». Несмотря на оперативность, засвеченные в объективах камер участники проекта уже успели стать героями интернета.

В сети появилось множество сообществ «ВКонтакте» и Telegram-каналов, где на радость похотливым школьникам публикуются самые откровенные фрагменты трансляции. «Скоро продолжение. Все писи и сиси будут здесь», — хвалятся администраторы сообществ.

По словам пресс-секретаря социальной сети Евгения Красникова, трансляция «Пабличных игр» во «ВКонтакте» не нарушает никаких правил: в реалити-шоу есть пометка, что передача не предназначена для зрителей младше 18 лет. «"Пабличные игры" — проект крупнейших сообществ "ВКонтакте", очевидно, что он и должен быть свободным от различных табу, как и сам контент этих пабликов. Мы как площадка, конечно, отдавали себе отчет в том, что в "лайве" заселения участников может происходить всякое, от неожиданного контента не застрахована ни одна прямая трансляция», — подытожил он.

Однако «Пабличные игры» подверглись жесткой критике со стороны пользователей, которые недовольны обнаженкой и сравнивают онлайн-проект с «Домом-2». Так, основатель «Русского маркетинга» Семен Ефимов признался, что ему очень стыдно за «ВКонтакте». «Если соцсеть таким образом планирует развивать свою видеоплатформу, то мне нечего добавить. Это грустно. "Дом-2" теперь и "ВКонтакте". Собственный. Это фиаско», — отметил он, чем не на шутку разозлил основателя МДК Роберто Панчвидзе.

Шеф, все пропало

В ответ на выпад в сторону «Пабличных игр» Панчвидзе назвал Ефимова ханжой и похвастался, что за первый час трансляции проект собрал около двух миллионов просмотров, а временами количество достигало 30 тысяч живых зрителей в секунду. «Это первое в мире шоу такого формата. Первое в мире и в России», — подчеркнул он.

«Это шоу транслируется исключительно на МДК и пабликах-партнерах с пометкой "+18", это не шоу "Самый умный" и Comedy, мать его, Club. Если хотите полета мысли и викторин — это не к нам. Я безумно рад, что в интернете появился продукт исключительно для молодежи. Я горд, что приложил руку к этому, и могут быть уверен, что дальше будет только *** (лучше)», — добавил он, дав Ефимову повод в очередной раз назвать проект «говном» и намекнуть на уход Сбербанка из списка спонсоров «Пабличных игр».

Представители банка действительно открестились от спонсорства реалити-шоу. По их словам, организация не заключала никаких соглашений с социальной сетью. Тем не менее прямо перед запуском проекта пресс-служба «ВКонтакте» заявляла, что спонсорами передачи стали Сбербанк, «МегаФон», E-ON и Jacobs.

***

Результат первой трансляции, видимо, не оправдал ожиданий организаторов. Несмотря на очевидный успех и почти три миллиона зрителей они столкнулись с проблемами прямого эфира. В итоге обнаженные тела участников «Пабличных игр», невзирая на все надписи и предупреждения, увидели сотни тысяч несовершеннолетних, трансляцию пришлось прервать и в срочном порядке придумывать новый формат, а точнее — следовать примеру «Дома-2».

Очевидным препятствием стала и слабая вовлеченность подписчиков. Из общей 30-миллионной аудитории MDK, «Палаты № 6», «Борща» и «Корпорации зла» первый выпуск посмотрело около десяти процентов. Пока на сообщество «Пабличных игр» подписаны 87 тысяч человек, а под постами набегает около сотни комментариев. На лайки, несмотря ни на что, зрители чрезвычайно скупы.

Антон Болотов

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