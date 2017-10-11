«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»

В октябре 1944 года было создано Управление уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. Оно занималось возвращением на родину миллионов советских граждан, вывезенных во время немецкой оккупации на принудительные работы в Третий рейх. О забытой трагедии остарбайтеров, угнанных в фашистское рабство, а потом забытых советским государством, «Ленте.ру» рассказала одна из авторов книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах, воспоминаниях и устных рассказах», руководитель образовательный программ «Международного Мемориала» Ирина Щербакова.

«Русские полицаи ходили по домам и всех забирали»

Известно ли, сколько советских граждан в годы Великой Отечественной угнали в Германию?

В документах Нюрнбергских процессов говорится о почти пяти миллионах гражданских лиц, угнанных в Германию. Согласно другим архивным данным, за все годы войны немцы вывезли около 3,2 миллиона так называемых остарбайтеров (от нем. Ostarbeiter — «восточные работники»). Кстати, это немецкое название у нас утвердилось относительно недавно, в 1990-х годах. Советская власть обозначала этих людей безликим термином «репатрианты», сами себя часто называли «остовцами» и «остовками». Примерно столько же было в Германии наших военнопленных, принудительный труд которых тоже использовали.

Когда появилась эта практика и почему?

Сначала немцы не собирались в большом количестве привлекать рабочую силу с оккупированных советских территорий — побаивались, что присутствие граждан СССР в Третьем рейхе окажет разлагающее идеологическое воздействие на его жителей. Массовая отправка людей в Германию началась весной 1942 года, когда после провала блицкрига 1941 года там возник ощутимый дефицит рабочих рук.

Объявление о вербовке на работу в Германии в оккупированном Киеве. 1942 год Фото: imgsmail.ru

Действительно ли поначалу на оккупированных советских территориях, особенно на Украине, было немало добровольцев, желающих поехать на работу в Германию?

Сами немцы угон советского населения называли вербовкой, и до апреля 1942 года на работу в Германию действительно отправляли в основном добровольцев. Оккупационные власти развернули широкую агитационную компанию, обещая людям счастливую жизнь в Третьем рейхе, достойную оплату и приличные условия труда. Некоторые поверили этим посулам и сами пришли на пункты вербовки, спасаясь от разрухи, голода и безработицы. Как вспоминала бывшая студентка из Одессы, «ехали люди, доведенные до отчаяния своим положением… потерявшие своих близких и свое жилье, у которых ничего и никого не осталось на белом свете». Но таких было немного, да и они довольно быстро поняли, что их обманули. Подавляющее большинство остарбайтеров отправляли в Германию в принудительном порядке.

Как это было организовано на практике? Немцы устраивали облавы?

По-разному. Бывало, кчто людей хватали на улицах, на рынках, в других общественных местах. Но чаще по городам и деревням спускали специальные квоты на вывоз людей в Германию, на основании которых местные коллаборационистские органы власти составляли списки и рассылали повестки. И тут, конечно, разворачивались целые трагедии, ломались людские судьбы. Так, например, было в деревнях и маленьких городках, где все знали друг друга. Естественно, старосты и полицаи одних людей пытались спрятать, а других — сдать. Чаще всего в списки на отправку в Германию попадали беженцы из других мест, которые не успели вовремя эвакуироваться. Чужих всегда меньше жалко, чем своих.

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Иногда людей вывозили целыми семьями, с малолетними дети и подростками. В большинстве случаев сначала хватали комсомольцев, старших детей из больших семей, бедняков, которые не могли откупиться. Могу привести фрагмент из воспоминаний шестнадцатилетней девушки: «Наши же русские полицаи ходили по домам и всех забирали… Мама вышла куда-то и оставила братика. Пришли полицаи, спрашивают: "Где мать?" Я говорю, что мамы нет дома. Тут братик начал кричать. Я говорю им: "Вы меня не берите сейчас, мама скоро должна прийти". А они говорят: "Нам некогда"… И меня взяли».

Переход в рабство

Какие категории населения чаще других угоняли в Германию?

В основном молодежь 16-18 лет. Те, кто были старше — в основном юноши — уже были призваны в Красную армию. Но оккупационные власти стремились, чтобы девушек и юношей среди остарбайтеров было примерно пополам.

С каких советских территорий фашисты вывезли больше всего людей?

С Украины — там в Германию угнали около 2,2 миллиона человек. Но страшнее всего ситуация была в Белоруссии, откуда в 1943-1944 годах в ходе борьбы с партизанами немцы угоняли население целыми деревнями.

В Германии разделяли угнанных туда людей по национальному признаку?

Там работали не только наши соотечественники. Немцы привлекали к принудительному труду французов, скандинавов, итальянцев, чехов и поляков. Но у всех был разный статус и, соответственно, разная степень принуждения. Граждане СССР находились в самом ущемленном положении. Но и среди них имелось свое разделение. Отношение немцев к прибалтам и западным украинцам было заметно лучшим, чем к остальным украинцам, белорусам и русским. Под конец войны фашисты время от времени пытались и между ними посеять вражду, но особых успехов в этом не добились.

Их перевозили в Германию в товарных вагонах?

Да, в совершенно скотских условиях, причем вся дорога до места назначения превращалась в бесконечную череду унижений. Одна бывшая «остовка», вспоминая потом о своих злоключениях в пути, рассказывала, что юношей и девушек везли в одном вагоне. Естественные надобности им приходилось отправлять в разных углах, предварительно выломав дырку в деревянном полу. Одна девушка так стеснялась ехавшего здесь же жениха, что у нее лопнул мочевой пузырь, и она умерла.

Как складывалась судьба советских остарбайтеров по прибытии в Германию?

По-разному — в зависимости от того, куда их распределяли на биржах труда, организованных прямо на разделительных пунктах. Туда съезжались потенциальные хозяева, которые выбирали себе работников. Одних отправляли на заводы или в шахты, других батраками к сельским бауэрам, третьих — в домашнюю прислугу. Отбор зависел от физического состояния, уровня образования и квалификации. Но большинство остарбайтеров были молодыми юношами и девушками, которые из-за войны даже школу не успели закончить. Понятно, что никакой рабочей специальности у них не было.

Эти биржи труда были устроены как самые настоящие невольничьи рынки. Людям смотрели в зубы, щупали их мускулы, потом фотографировали с порядковым номером на одежде. И в воспоминаниях большинства «остовцев» момент этого «перехода в рабство», когда их отбирали, словно скот на ярмарке, запомнился на всю оставшуюся жизнь.

«Не забывай: рядом Дахау!»

В каких условиях они жили в Германии?

Самых крепких и выносливых отправляли в рабочие лагеря при шахтах и заводах, где были наиболее тяжелые условия. Это были типичные лагеря с бараками, обнесенные колючей проволокой, где вместе с остарбайтерами часто работали советские военнопленные. За соблюдением лагерного режима следили старосты, назначенные администрацией. Чаще это были поляки или западные украинцы, но могли быть и русские. Мало кто из «остовцев» мог вспомнить их добрым словом.

Фрагмент советского плаката «Боец, освобождай советских людей от немецкой каторги!» Л. Голованов, 1943 год Изображение: torturesru.com

Положение тех, кого распределяли к сельским бауэрам, во многом складывалось в зависимости от того, к кому они попадали. Здесь решающую роль играл человеческий фактор. Одни немцы жалели подневольных работников и пытались их подкармливать, другие относились к ним как к говорящему скоту: селили в хлеву, кормили отбросами и заставляли работать от рассвета до заката. Особенно тяжело приходилось молодым горожанам, незнакомым с крестьянским трудом.

Было ли легче тем, кого забирали в домашнюю прислугу?

Как сказать. Туда отбирали молодых девушек, в основном блондинок. Они работали в многодетных бюргерских семьях — у чиновников, адвокатов, банковских клерков или врачей. По сравнению с рабочим лагерем при заводе или шахте им было, конечно, легче — они даже могли иметь свою каморку. Но домашним работницам тоже периодически напоминали, что они люди второго сорта. Одна бывшая служанка в семье немецкого врача вспоминала, как повздорила с хозяйкой, обозвавшей ее «русской собакой». В ответ девушка бросила в нее ключи и убежала к себе со словами: «Вас я уже два года не хочу видеть». На что немка прокричала ей вслед: «Не забывай: в одиннадцати километрах Дахау!»

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Другая девушка из России, дочь писателя и учительницы, рассказывала, как она поначалу обрадовалась, когда в доме, куда ее распределили, обнаружила библиотеку с русской классикой и портретом Льва Толстого. Но когда жена хозяина ударила ее за слишком толсто срезанную с картошки кожуру, девушка быстро поняла, что эти немецкие поклонники русской литературы тоже считают ее человеком второго сорта.

Наши сограждане, угнанные в Германию, были обязаны носить специальный нагрудный знак со словом «OST»?

Да, это был небольшой матерчатый прямоугольник с белыми буквами на синем фоне, наглядно свидетельствующий об унизительном и бесправном статусе этих людей. Отказ от ношения знака был чреват штрафом или карцером. Весной 1944 года, когда немцы немного смягчили режим, они решили заменить знак «OST» на специально разработанные национальные символы. Для русских хотели использовать нашивку с георгиевским крестом, для украинцев — венок из подсолнухов с сине-желтым трезубцем в центре, а для белорусов — шестеренку с бело-красным колосом. Но воплотить это в жизнь немцы не успели.

Правда ли, что остарбайтеры могли переписываться с родными и получать от них посылки?

Получать посылки из дома они формально могли до 1944 года, но в действительности это случалось нечасто. Да и что можно было им отправить из разоренных войной оккупированных советских территорий? Что касается писем, то с ноября 1942 года писать можно было только на открытках. Их проверяла цензура, и в них нельзя было написать ничего плохого о жизни в Германии, поэтому приходилось прибегать к иносказательной форме. Например, украинцы в своих письмах домой писали, что живут так же сытно, как в 1933 году.

Когда был голодомор.

Да — и родные, конечно, все сразу понимали.

Отправка остарбайтеров в Германию. Киев, 1942 год Фото: bundesarchiv.de

Годы в неволе

Немцы как-то оплачивали подневольный труд этих людей?

Да, 7 ноября 1941 года Геринг издал директиву о том, что остарбайтеры должны получать заработную плату. Но это были деньги исключительно на карманные расходы, из которых хозяева постоянно делали различные вычеты: за питание, проживание и даже за проезд к месту работы. В итоге у человека часто оказывалось на руках от трех до пяти марок в неделю.

На что их можно было потратить?

Почти ни на что. К тому же в заводских рабочих лагерях платили лагерными марками, которыми можно было рассчитываться лишь в лагерных ларьках. А тем, кто работал на бауэров или прислугой в семьях, деньги либо выплачивали нерегулярно, либо вообще ничего не платили.

Почему?

Хозяева считали, что все заработанные остарбайтерами деньги уходят на их содержание.

Скажите, пытались ли эти люди как-то сопротивляться — например, убегать?

Бежать хотели многие. Но такие попытки удавались в основном в конце войны, когда линия фронта была относительно недалеко, а в Германии нарастал хаос. До этого практически всех беглецов ловили, хотя некоторым и удавалось добраться до Польши. Куда им было бежать, если кругом Германия, если не знаешь ни языка, ни дороги в сторону дома? Пойманных беглецов жестоко избивали, некоторых до смерти. Выживших ждал карцер или штрафной лагерь, а самых «неисправимых» немцы отправляли в концлагерь.

Немецкий агитационный плакат о вербовке остарбайтеров Фото: Public Domain / Wikimedia

Если говорить о сопротивлении, то для организованного протеста было мало условий. Работающие на производстве находились под строгой охраной и постоянным наблюдением, а те, кто трудился на бауэров или в домашней прислуге, были разобщены. Не будем забывать, что речь идет о совсем молодых ребятах, у которых в прежней жизни не было никакого опыта совместной борьбы. Хотя если рядом с ними оказывались люди постарше, например, советские военнопленные, они могли вокруг себя собрать какую-то группу. В немецких документах за 1944-1945 года есть упоминания о расстрелах участников подпольных организаций.

Но чаще всего остарбайтеры протестовали другим способом. Они могли тайком подкармливать военнопленных, словесно отвечать на оскорбления мелкого начальства или демонстративно выражать презрение к тем, кто пошел на службу к генералу Власову в РОА.

А были случаи саботажа?

Были. Некоторые занимались мелким вредительством: выкапывали овощи, которые немцы им поручали посадить, подкидывали камни в глиняные смеси, чтобы поломать механизмы. Другие даже наносили себе увечья разной степени тяжести, вплоть до отрубания пальцев. Иногда это членовредительство было вызвано не только нежеланием работать на врага, но и стремлением перейти на более легкую работу — ведь условия труда у них были каторжные.

То, что своей работой, пусть и подневольной, они так или иначе помогают немцам, их очень угнетало. У людей появлялось чувство бессилия и даже комплекс вины перед отцами и братьями, сражающимися на фронте. Особенно это касалось тех, кто трудился на военном производстве.

Когда в конце войны немецкие заводы стали бомбить, наши сограждане тоже погибали?

Конечно, бомбы ведь не делали различий, где свои, а где немцы. Хотя эти бомбежки укрепляли у них веру в скорое окончание войны, большинство «остовцев» вспоминали о них как о самом страшном из того, что они пережили в Германии. Очень много погибших было после налетов авиации союзников. Например, во время английской бомбежки в 1944 году был уничтожен лагерь для остарбайтеров при военном заводе. Как рассказывала нам находившаяся там женщина, последствия авианалета были страшными: погибло больше двухсот человек, которых выжившие товарищи потом хоронили в общей могиле за лагерным забором.

«Девочки, вы освобождены!»

Кто освобождал этих людей в конце войны — наши или союзники?

И те, и другие. Очень много остарбайтеров оказались в западной части Германии, где была сосредоточена основная промышленность Третьего рейха, поэтому их освобождали англичане и американцы. Людям из СССР они казались весьма экзотичными: в непонятной форме, с беретами на головах, много чернокожих... Удивляло, что они постоянно что-то жевали, но не глотали — про жвачку советские граждане тогда еще не знали.

Красноармейцы беседуют с советской девушкой-остарбайтером, работавшей на немецком заводе «Юнкерс» в городе Познани, Польша Фото: mourningtheancient.com

Но и своих солдат некоторые наши «остовцы», по их воспоминаниям, не сразу признали. «Открываются ворота, залетают наши военные: "Девочки, вы освобождены!" Но мы же форму еще не видели новую — погоны. Думаем: "Господи, кто это?"»

Правда ли, что на Западе потом осталось около полумиллиона бывших советских граждан?

Точных данных нет. В разных исследованиях число невозвращенцев варьируется от 285 тысяч до 451 тысячи человек. При этом Ялтинскими соглашениями предусматривалось, что все граждане СССР, оказавшиеся за его пределами во время войны, подлежали обязательной репатриации независимо от их желания.

Почему не все хотели вернуться на родину? Боялись ГУЛАГа?

И поэтому тоже, но не только. Одни обзаводились новыми семьями, а другим просто некуда было ехать. Но были и такие, которые, посмотрев на заграничную жизнь, просто не желали возвращаться в свой родной колхоз. Многих из них союзники потом отлавливали и передавали советской стороне. Но большинство «остовцев» стремились поскорее попасть домой. По данным Управления уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации, после войны из Европы вернулось более 2,6 миллиона советских граждан.

Что с ними было дальше?

Теперь они уже именовались не остарбайтерами, а репатриантами. Им всем пришлось пройти через сито советских проверочно-фильтрационных лагерей. По воспоминаниям людей, условия содержания там мало чем отличались от германских рабочих лагерей. В июле 1945 года из Отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) направили записку Маленкову, в которой говорилось, что лагеря не были должным образом подготовлены к огромному наплыву репатриантов, что люди ночуют либо вповалку на грязном полу, либо под открытым небом.

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Дальше начиналась процедура проверки — сотрудники СМЕРШ досконально допрашивали измученных немецким пленом людей. Советское государство, в 1941 году не сумевшее защитить миллионы своих граждан, в 1945-м пыталось упрекнуть их в сознательной работе на врага. Деревенские девушки, вывезенные в Германию в 16-17 лет, с трудом понимали, что от них хотят. Подозрения в измене унижали и оскорбляли «остовок». Как потом с горечью говорила нам одна из них, «у фашистов я была "русской свиньей", а у своих стала "немецкой подстилкой"».

Но после фильтрации бывших остарбайтеров все-таки отпускали домой?

По-разному. Тех, кто внушал подозрения в сотрудничестве с немцами, отправляли в ГУЛАГ. В основном это касалось мужчин. Мужчин призывного возраста отправляли в действующую армию или, например, восстанавливать шахты в разрушенном Донбассе. Многих молодых девушек после фильтрации рекрутировали в подсобные хозяйства воинских частей Красной армии. Остальные после долгих мытарств наконец-то ехали домой, где их ждала тяжелая послевоенная жизнь.

Забытые жертвы войны

Советская власть предоставила им официальный статус жертв нацизма?

Конечно, нет. Наоборот, это была одна из ущемленных категорий граждан, к которым советское государство относилось с подозрением. Ведь в СССР каждый человек при поступлении в вуз или устройстве на работу был обязан заполнять анкету с вопросами «был ли на оккупированной территории» и «был ли за границей». А они были и там, и там — поэтому им зачастую была закрыта даже скромная служебная карьера. Не забывайте, в основном это были молодые люди, для которых принудительный труд в Третьем рейхе стал клеймом на всю оставшуюся жизнь. Многие «остовцы» долгие годы скрывали, что во время войны были угнаны в Германию, и держали эту боль внутри себя.

Это правда, что им не платили никаких компенсаций за бесплатный труд и моральный ущерб в годы войны из-за того, что Советский Союз в 1953 году отказался от репарационных претензий к ГДР?

Да, это было политическое решение. Советские руководители посчитали, что Германия весь причиненный СССР ущерб возместила репарациями, а о людях тогда никто не думал. Бывшие остарбайтеры никак не вписывались в официальную советскую память о войне: они не считались ни узниками фашизма, ни ветеранами. Ситуации изменилась лишь на рубеже 1980-1990-х годов.

Именно тогда «Мемориал» стал заниматься этой темой и собирать материалы для книги о судьбе остарбайтеров?

Да, в 1989 году, когда «Мемориал» только появился, к его председателю Андрею Дмитриевичу Сахарову обратились депутаты фракции «зеленых» германского бундестага. Они совершенно справедливо указывали, что остарбайтеры — это последние жертвы Второй мировой войны, причем забытые жертвы. Мы стали заниматься этим вопросом, начали собирать данные. В апреле 1990 года в «Неделе» — воскресном приложении к газете «Известия» — вышла статья, где утверждалось, что немцы начнут выплачивать компенсации советским гражданам, угнанным во время войны в Германию, и что по этим вопросам надо обращаться в «Мемориал».

14-летний украинец-остарбайтер. Январь 1945 год Фото: Pips Plenik / Wikimedia

После этого за несколько недель мы получили 400 тысяч писем от бывших остарбайтеров. Люди присылали нам документы, фотографии, открытки и другие уникальные свидетельства пребывания в фашистском рабстве. Мы их начали собирать и систематизировать, а потом решили записывать их воспоминания. Этот процесс затянулся на много лет, но теперь у «Мемориала» появился огромный массив данных, который мы постепенно выкладываем на сайте «Та сторона». Книгу «Знак не сотрется», фрагменты из которой я вам зачитывала, мы тоже издали на основе воспоминаний остарбайтеров.

А что с компенсациями — люди их в итоге получили?

Созданная «Мемориалом» база данных очень помогла людям получить выплаты, которые производились в 90-е годы и продолжались в нулевые. В это же время, когда немало бывших остарбайтеров были еще живы, немцы по нашим спискам часто организовывали им поездки в Германию.

Со стороны немцев это была общественная инициатива или за счет бюджета ФРГ?

Для выплат принудительным рабочим в Германии был создан фонд «Память, ответственность, будущее». Часть средств давали правительства Германии и Австрии, а часть — фирмы, на чьих заводах во время войны трудились советские граждане (например, Siemens и Volkswagen).

Какие суммы полагались гражданам России из числа бывших остарбайтеров?

В зависимости от того, где они трудились, в 90-е годы им выплачивали от полутора до нескольких тысяч дойчмарок. Правда, одно время немцы приостанавливали выплаты: это случилось, когда выяснилось, что с выделенными средствами происходит какая-то странная неразбериха, и часть перечисленных денег вообще исчезла в России. Позже, с переходом на единую европейскую валюту, средняя сумма компенсаций составляла около 2500 евро. Надо ли говорить, насколько существенной была такая помощь в то время для наших стариков.

Известно ли, сколько бывших остарбайтеров живы сейчас?

К сожалению, теперь это трудно сказать. В странах, откуда фашисты тоже угоняли население (Польша, Украина и Белоруссия), фонды «Взаимопонимание и примирение», созданные в 90-е годы для учета компенсаций, продолжили работу и после завершения выплат. А в России в 2011 году правительство отказалось финансировать деятельность фонда и закрыло его. Потребовалось немало усилий нашей общественности, чтобы Росархив хотя бы согласился принять на хранение гигантский массив документов о судьбах наших соотечественников, угнанных в неволю во время Великой Отечественной войны. Поэтому сколько их еще осталось у нас в России — вам, наверное, уже никто точно не скажет.

