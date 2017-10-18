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Работа над ошибками

Какие надежды возлагает бизнес на нового губернатора Новосибирской области

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Андрей Травников
Андрей Травников
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 9 октября Андрей Травников приступил к исполнению обязанностей губернатора Новосибирской области. Смена главы региона — возможность восстановить отношения с бизнесом, серьезно подорванные при прежнем руководстве. Тестом станет позиция Травникова по проблемам Промышленно-логистического парка. И многие решения ему придется принимать уже в ближайшие недели. В ситуации разбиралась «Лента.ру».

Протеже президента

Назначение мэра Вологды Андрея Травникова губернатором Новосибирской области для большинства стало полной неожиданностью. Депутат заксобрания региона Андрей Жирнов, на которого ссылается издание «Тайга.инфо», признался, что обсуждались совершенно иные кандидаты. При этом народный избранник предупреждает, что врио губернатора, приступая к исполнению обязанностей, «стоит оценить самые резонансные проекты предшественника, из-за которых люди выходили на улицу».

Следует сказать, что в послужном списке Травникова не только исполнение обязанностей сити-менеджера Вологды. С 2012 по 2014 год он работал сначала заместителем, а затем первым заместителем губернатора Вологодской области. Контролировал исполнение майских указов президента и экономическое развитие региона.

В 2014 году Травников был назначен заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. В этом качестве он курировал контрольно-ревизионную работу и отвечал за мониторинг социально-экономического развития территорий. Осенью 2016 года перебрался в кабинет мэра Вологды.

Эти знания и опыт должны помочь президентскому протеже определить свою позицию по тем самым «резонансным проектам», о существовании которых говорит депутат Жирнов.

Проектный фальстарт

Одна из самых болезненных тем для бизнеса Новосибирской области — неудачи и скандалы, буквально преследующие инвесторов Промышленно-логистического парка (ПЛП).

Старт был дан в июне 2007 года. В масштабах региона это был один из статусных проектов, задуманный тогдашним губернатором Виктором Толоконским как институт ускоренного развития местной экономики.

Предполагалось, что за счет бюджета будут созданы площадки с инфраструктурой, на которые придут инвесторы, с их легкой руки в ПЛП появятся предприятие и логистические комплексы. А это новые рабочие места, новые источники налоговых поступлений в региональную казну.

К сожалению, безупречной схема была только на бумаге. По прошествии 10 лет следует признать, что амбициозная задача по большинству пунктов осталась невыполненной. Бюджет Новосибирской области вложил в ПЛП около 5 миллиардов рублей, напоминает «Тайга.инфо».

«Полноценная инфраструктура так и не была создана. Мало того — с инвесторов собирались взносы, которые сами по себе могли бы окупить создание инфраструктуры. То есть ПЛП оказался вовсе не «драйвером» и раем для инвесторов — за размещение на нем нужно было заплатить. И заплатить немало», — констатирует издание.

Среди пострадавших — первые ключевые инвесторы, в том числе PNK group. Компания пришла в ПЛП, ориентируясь на утвержденный график подключения инфраструктуры: электроэнергия, газ, канализация — в 2009 году, подъездные железнодорожные пути — до октября 2008 года.

По факту железную ветку и подъездные пути сдали в эксплуатацию лишь в мае 2011-го. К газопроводу PNK пришлось подключаться самостоятельно. За свой счет компания построила собственную систему сбора и очистки канализации, а также автодороги на своем участке. В итоге эти «неплановые» затраты, по подсчетам PNK, превысили 400 миллионов рублей. И это не все издержки.

Подсудное дело

Инвестиции PNK в размере 205,4 миллиона рублей в создание инфраструктуры ПЛП оформлены как целевой заем. Срок возврата — 2018 год. Соответствующий договор был заключен 23 июня 2008 года. Документ предусматривает возможность зачета кредита при расчетах за подключение к инфраструктуре.

Однако, перечислив 100 миллионов рублей, PNK отказалась выделять остальные деньги. Основания для этого имелись веские. Они изложены в исковом заявлении, которое компания в сентябре 2017 года подала в Арбитражный суд Новосибирской области.

По информации заявителя, сообщает РАПСИ, ПЛП нарушила условие о целевом использовании предоставленных средств, а также не выполнила в разумные сроки обязанности по созданию объектов инфраструктуры ПЛП, необходимых для строительства и эксплуатации объекта компании PNK. По этой причине сегодня и встал вопрос о досрочном возврате займа.

PNK не впервые выясняет отношение с ПЛП в суде. Так, администрация парка пыталась через суд добиться передачи в ее ведение построенного компанией газопровода, демонтажа ЛЭП и канализации.

Более того, даже к той инфраструктуре, которая все-таки была построена ПЛП гораздо позже обещанного срока и по завышенной стоимости, у PNK до сих пор нет подключения. Например, по итогам судебного разбирательства в 2014 году (судебное дело А45-24249/2014) было принято мировое соглашение и заключен договор на примыкание к дороге. На данный момент договор исполнен лишь в части одного из примыканий. Все остальные внутренние дорожные коммуникации PNK построили самостоятельно, так как дорогами на территории ПЛП они до сих пор не могут пользоваться.

И вот новый, но давно назревавший конфликт. С точки зрения чиновников — инфраструктура ПЛП построена, и они ничего не должны, в том числе и злополучные 100 миллионов рублей. С точки зрения бизнеса — обязательства перед инвесторами власти выполнили частично и с большой задержкой. В запутанной истории взаимоотношений администрации ПЛП и PNK предстоит разобраться новому главе региона.

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