Правительство Новосибирской области ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об отставке регионального правительства. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«Объявить об отставке Правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава Правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении.

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Документ был принят в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Владимира Городецкого. 6 октября он был отправлен в отставку решением президента Владимира Путина.

9 октября Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Александра Буркова

5 октября Путин сменил губернатора Орловской области. 4 октября был отправлен в отставку глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Во вторник, 3 октября, Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.