Бывший новосибирский губернатор рассказал о новой работе

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что планирует вместе с врио главы региона Андреем Травниковым найти применение своему опыту в родном регионе. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 октября.

«Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике… Обязательно буду искать применение, чтобы быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать. (...) Я точно знаю, что буду здесь, в родном Новосибирске», — сказал Городецкий.

Комментируя решение освободить губернаторское кресло, он заметил, что «приходит время» уйти. Политик привел пример, что также досрочно уходил с поста мэра Новосибирска в 2014 году.

Ранее во вторник Андрей Травников подписал постановление об отставке регионального правительства.

6 октября президент России Владимир Путин уволил губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и назначил временно исполняющим обязанности руководителя области Андрея Травникова.

За последние две неделеи кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую, Орловскую, Омскую, Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ и Дагестан.

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