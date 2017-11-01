Вадик, домой

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев, перебравшийся в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) весной 2017 года, скорее всего, вернется на родину. Форвард устроил бунт против команды, предложившей ему зарплату в 4,5 миллиона долларов в год. «Лента.ру» — о подробностях случившегося.

«Контракт на 9 миллионов на два года — это прилично»

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев феерил в составе санкт-петербургского СКА. Форвард занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата, набрав 75 очков (26 шайб и 49 передач). Он всего на три очка отстал от партнера по СКА Ильи Ковальчука. Выиграл гонку нестареющий Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга», записавший на свой счет 85 баллов.

30-летний Шипачев завершил сезон в КХЛ победоносно — СКА защитил чемпионский титул, обыграв «Магнитку» в пятиматчевой серии. Этот титул стал для Вадима вторым за три года в санкт-петербургской команде.

Апрель 2017-го. Контракт Шипачева с армейцами истек, настало время перемен. Интерес к форварду проявляли сразу несколько команд НХЛ. В их числе — дебютант лиги «Вегас Голден Найтс».

Клуб из Невады был официально принят в НХЛ в марте этого года, а первым подписанным им хоккеистом стал молодой канадец Рид Дюк. Вторым оказался Шипачев. Удивительно даже не это. Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи (до этого он 16 лет занимал аналогичную должность в «Вашингтон Кэпиталс») поверил в россиянина и подписал с ним двухлетний контракт, по которому Шипачеву полагалось 4,5 миллиона долларов в год. Это более чем солидная сумма для уже не юного игрока, который не провел ни одного матча в НХЛ. Для сравнения — зарплата топовых хоккеистов лиги, вроде все того же Овечкина или звезды «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, ненамного больше 10 миллионов долларов.

«Ого! Очень высоко оцененный хоккеист из КХЛ. Контракт на 9 миллионов на два года — это прилично», — отметил тогда журналист Sportsnet Крис Джонстон. Полгода спустя это же издание сообщило, что дисквалифицированный Шипачев пакует чемоданы и направляется в Россию. А заодно и возвращает 2 миллиона долларов подъемных. Как так вышло? Разберемся по порядку.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Ваши ожидания — ваши проблемы

В Лас-Вегасе Шипачеву не только выложили круглую сумму, но и гарантировали солидное количество игрового времени — для возрастного хоккеиста еще не прошедшего пик, это, пожалуй, даже важнее денег. Наверняка посулы были связаны с успешным выступлением Вадима на чемпионате мира — в мае в составе сборной России нападающий стал бронзовым призером первенства, заняв пятое место в списке бомбардиров турнира с 13 (2+11) очками.

Отгуляв каникулы, Шипачев отправился за океан. Ожидания от него были немалые — Вадим выбрал 87-й игровой номер, чем не преминули воспользоваться пиарщики клуба, намекнувшие на то, что другой обладатель 87-го номера — сам Кросби. Дескать, пользы от Шипачева будет не меньше. Некоторые фанаты уверовали в это и окрестили его Русским Кросби.

Во время предсезонки НХЛ Вадим не впечатлил — принял участие в четырех матчах «Вегаса», но сумел отметиться всего одной передачей. Очевидно, у хоккеиста возникли проблемы с адаптацией. Оказалось, Шипачев, как и его жена, перебравшаяся в США вслед за супругом, вообще не говорят по-английски. А Вадим был единственным россиянином в команде (что для современной НХЛ редкость).

Дальше — больше. Буквально за несколько дней до старта регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» отправил Шипачева и еще нескольких игроков в фарм-клуб — «Чикаго Вулвс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Пока болельщики и сам Шипачев переваривали случившееся, руководство «Голден Найтс» сменило гнев на милость: Вадим вернулся в Лас-Вегас.

Россиянин все же дебютировал в НХЛ, выйдя на лед в трех матчах регулярки. Правда, он получал совсем не то количество игрового времени, на которое рассчитывал. Во всех трех встречах «Вегас» одерживал победы, но вклад Вадима был минимальным — единственную шайбу он забросил в ворота «Бостон Брюинс».

Эксперты говорят, что невразумительная игра Шипачева, одного из лучших (по потенциалу) ассистентов лиги (так после подписания его называл сам генменеджер Макфи), связана в первую очередь с тем, что в «Вегасе» он выступал в одном звене со вчерашними АХЛовцами, а, значит, класс этих партнеров значительно ниже того, к которому Вадим привык в СКА. Так или иначе, после трех матчей руководство «Голден Найтс» не выдержало и вновь сослало россиянина в фарм-клуб.

Однако дебюту Шипачева в АХЛ так и не суждено было случиться. Россиянин хоть и преодолел пол-Америки, чтобы тренироваться с командой, на лед в официальной встрече не вышел. За несколько часов до игры с «Милуоки Адмиралс» Вадим растворился в воздухе. Даже главный тренер «Чикаго» Рокки Томпсон был не в курсе происходящего.

«Я узнал о том, что Шипачев не сыграет, за два часа до начала матча. Никаких объяснений о том, почему он отсутствует, я не получал. На предматчевой тренировке с ним все было в порядке. Нам не о чем было говорить, так как он не понимает по-английски, а я не владею русским, но он был в порядке», — недоумевал Томпсон.

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Как выяснилось, Вадим отправился прямиком в Лас-Вегас, к жене и двум дочерям. Санкции от «Голден Найтс» не заставили ждать — строптивому форварду выписали дисквалификацию без сохранения заработной платы. Одновременно пошли разговоры о том, что американский агент Шипачева Петр Свобода получил от руководства клуба добро на поиски новой команды, которая согласилась бы на обмен. Учитывая, что в НХЛ, как и в других главных североамериканских спортивных лигах, есть такое понятие, как потолок зарплат, найти желающих забрать кота в мешке с зарплатой в 4,5 миллиона долларов оказалось немного.

Выхода у Шипачева оставалось всего два — паковать чемоданы и возвращаться на родину или все-таки покориться воле боссов и завоевать место в элите, пройдя испытание АХЛ. По информации «Советского спорта», Вадим дал понять, что не намерен задерживаться на чужбине и даже отказался от реального варианта обмена в один из клубов НХЛ.

Один из поклонников «Вегаса» довольно точно резюмировал выступление Шипачева за океаном. «Хотел посмотреть, на что способен Русский Кросби, но вся эта история доказывает, что один лишь факт рождения в 1987 году не делает из тебя Кросби», — написал болельщик.

Кто виноват и что делать?

В обсуждениях, кто же все-таки виноват в сложившейся ситуации, собак чаще всего спускают на генменеджера «Вегаса» Джорджа Макфи, агента Петра Свободу и самого Шипачева. На первый взгляд, все очевидно. Макфи виноват в том, что пригласил в команду игрока, на которого никто, оказывается, и не рассчитывал, а также выписал ему солидный чек. Зачем, спрашивается, привозить из Европы опытного игрока, которого ты потом все равно отправишь колесить по Америке на автобусе с юнцами из АХЛ? Свобода хоть и обеспечил клиенту жирный контракт, но не обеспечил должной поддержки. Если он и пытался отстаивать интересы Шипачева перед руководством «Вегаса», то делал это недостаточно интенсивно. Самого хоккеиста можно обвинить разве что в беспечном выборе клуба. Хотя сказать наверняка, только ли с адаптацией связаны проблемы Вадима, трудно.

Свобода заявил, что Шипачев направляется на родину. Куда ему податься? Говорят, руководство СКА затаило на игрока обиду, да и самому Вадиму вряд ли захочется возвращаться на исходную позицию. После неудачной попытки покорить НХЛ это будет вдвойне неприятно. Слухи отправляли форварда в магнитогорский «Металлург», уступивший армейцам в прошлогоднем финале. Но, как сообщает «Спорт-Экспресс», вице-президент «Магнитки» открестился от опального нападающего.

Другой предполагаемый вариант продолжения карьеры форварда — «Северсталь». Шипачев родился в Череповце и начал профессиональную карьеру в составе местного клуба. В прошлом сезоне команда испытывала немалые проблемы, финишировав на 11-м месте в Западной конференции, в нынешнем розыгрыше дела у череповчан получше — после 27 туров регулярки они расположились на 8-й строчке. Но от помощи именитого воспитанника они вряд ли откажутся.

Неудача Шипачева в НХЛ не радует самого хоккеиста и его поклонников, но все же несет в себе некоторый позитив. Возвращение Вадима в КХЛ позволит ему выступить в составе сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане. Олег Знарок будет только рад опытному форварду. Шипачеву осталось лишь найти себе новую гавань в более привычном, чем НХЛ, мире.