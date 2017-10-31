Изгнанный командой НХЛ российский хоккеист вернется на родину

Российский форвард Вадим Шипачев, не сумевший закрепиться в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс», вернется в Россию. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации портала, сейчас стороны работают над расторжением контракта. Россиянину придется вернуть два миллиона долларов, которые он получил в качестве бонуса при подписании соглашения. Где хоккеист продолжит карьеру после того, как покинет Лас-Вегас, не сообщается.

29 октября «Вегас Голден Найтс» отстранил Шипачева от работы с командой за отказ игрока выступать за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ — «Чикаго Вулвс».

Договор с 30-летним хоккеистом, заключенный в мае 2017 года, рассчитан на два года. По условиям соглашения зарплата Шипачева составляла 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ три матча, в которых забросил одну шайбу.

До перехода в «Вегас» Шипачев выступал за санкт-петербургский СКА с 2013 по 2017 годы. За это время он провел 205 матчей за клуб, в которых набрал 222 очка (67 голов и 155 результативных передач).