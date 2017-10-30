Изгнанному из НХЛ россиянину посоветовали трясти деньги из американской казны

Бывший защитник петербургского СКА Александр Юдин посоветовал трясти деньги из американской казны нападающему Вадиму Шипачеву, которого отчислил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Слова хоккеиста приводит RT.

«Вадиму нужно терпеть, не надо разрывать контракт и возвращаться в КХЛ. Он зарабатывает деньги. Ему нужно вытряхнуть все деньги, положенные по контракту, из американской казны. Либо пусть "Вегас" платит неустойку, тогда договор будет разорван. У Шипачева большой контракт — это супер. Пусть тренируется дальше, ходит в рестораны и дальше над американцами издевается, которые не ставят его в состав. Игры реже — деньги те же», — заявил Юдин.

29 октября «Вегас» отстранил россиянина за отказ выступать за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвс», которая является фарм-клубом «Голден Найтс». Перед матчем с «Милуоки» Шипачев самовольно покинул расположение команды, сославшись на семейные обстоятельства.

Форвард подписал контракт с «Вегасом» в мае 2017 года. По условиям контракта, он получает в среднем 4,5 миллиона долларов в год. В регулярном чемпионате он провел три встречи и отметился одной шайбой.