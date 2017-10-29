Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста за отказ играть в фарм-клубе

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» отстранил российского форварда Вадима Шипачева за отказ выступать за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Чикаго Вулвс». Об этом в Twitter-аккаунте сообщил журналист Sportsnet Эрик Энджелс.

По информации издания, «Вегас» официально отстранил Шипачева за то, что россиянин самовольно покинул расположение фарм-клуба «Чикаго Вулвс». Хоккеист должен был принять участие в матче c «Милуоки» в ночь с субботы на воскресенье, однако уехал из Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в Лас-Вегас якобы по семейным обстоятельствам.

Отстранение Шипачева дает «Вегасу» возможность не платить хоккеисту зарплату. Кроме этого, ему запрещено тренироваться с командой. По словам Энджелса, если форварда не обменяют к следующему дню, он может попытаться расторгнуть контракт и вернуться в Россию.

Договор с 30-летним хоккеистом, заключенный в мае 2017 года, рассчитан на два года. По условиям соглашения Шипачев зарабатывает в среднем 4,5 миллиона долларов в год.

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ три матча и забросил одну шайбу.