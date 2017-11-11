Изгнанный из НХЛ россиянин нашел команду на родине

Российский хоккеист Вадим Шипачев вернулся в петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщается на сайте команды.

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Шипачев рассказал пресс-службе СКА о причинах ухода из клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». «Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней, чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели все сделать и надо все-таки сыграть в АХЛ», — заявил хоккеист.

По мнению россиянина, с ним поступили нечестно. «То есть в лицо мне говорят одно, а когда дело доходит до хоккея — другое», — отметил он.

«Вегас» 29 октября отстранил Шипачева от работы с командой за отказ выступать за фарм-клуб «рыцарей» в АХЛ — «Чикаго Вулвс». Хоккеист перешел в клуб весной 2017 года. В текущем сезоне он провел в НХЛ три матча, в которых забросил одну шайбу.

За СКА 30-летний форвард выступал с 2013 года. Вместе с командой хоккеист стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.