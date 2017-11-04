Кто здесь альфач?

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Фото: Brandon Magnus / Zuffa LLC / Getty Images

В ночь на 5 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 217, в рамках которого пройдут сразу три чемпионских боя. В главном поединке вечера британец Майкл Биспинг попытается защитить титул от вернувшегося в октагон канадца Жоржа Сен-Пьера. «Лента.ру» — об этом и других значимых противостояниях турнира.

На опыте

Майкл Биспинг стал чемпионом UFC относительно недавно: в июне прошлого года он неожиданно легко расправился с Люком Рокхолдом в первом раунде и в возрасте 37 лет получил заветный пояс. С тех пор прошло больше года, за это время британец провел всего одну защиту. Претендентом был 46-летний (!) Дэн Хендерсон, и даже он сумел доставить Биспингу массу неудобств. Чемпион одержал победу единогласным решением судей.

Тогда многие болельщики недоумевали, почему руководство UFC в лице Даны Уайта не дало возможности проявить себя в бою с Биспингом реальным претендентам на пояс (при всем уважении к Хендерсону и его достижениям в октагоне). Этот вопрос остается актуальным по сей день: британец проведет вторую защиту титула против канадца Жоржа Сен-Пьера — бесспорно, одного из лучших бойцов в истории вне зависимости от весовой категории. В чем проблема? Сен-Пьер завершил карьеру четыре года назад и с тех пор ни разу не входил в клетку. К тому же в поединке с Биспингом он дебютирует в средней весовой категории (ранее на протяжении шести лет он удерживал титул в полусреднем весе).

Сам канадец не видит в этом большой проблемы и утверждает, что набрал нужный вес (около семи килограммов) уже давно, привыкнув жить и тренироваться с ним. «Когда другие пытаются перейти в более тяжелую весовую категорию, то всегда делают это в короткие сроки. Они как будто дерутся с мешком на плечах и устают гораздо быстрее. Я сделал все иначе», — в интервью ESPN Жорж звучал убедительно.

В период расцвета Сен-Пьер был невероятно хорош. Не в пример нынешним топовым бойцам, которым зачастую не с кем конкурировать в своих дивизионах, канадец царствовал в полусреднем весе. Джейк Шилдс, Джон Фитч, Карлос Кондит, Би Джей Пенн, Тиаго Алвес, Джош Кошчек, Ник Диас и Джонни Хендрикс — Сен-Пьер расправился с этими парнями, когда каждый из них находился в полном порядке.

Но все это было уже давно, а за четыре года простоя Сен-Пьера смешанные единоборства ушли далеко вперед. Рискует ли канадец, решивший вернуться в октагон в возрасте 36 лет? Бесспорно, да. И пусть Биспинг тоже давно не мальчик (ему 38), он представляет для Жоржа большую опасность.

Британец отлично чувствует себя в стойке, почти каждый значимый удар в его исполнении обладает нокаутирующей силой. При этом опытный Биспинг (он дерется в UFC с 2005 года) не стесняется идти в размен и чаще выходит из него победителем за счет крепкого подбородка. В партере он не так грозен, но обладает достаточной квалификацией, чтобы противостоять самым разным оппонентам. Майкл неплохо обороняется как от ударов, так и от тейкдаунов (процент удачной защиты в обоих случаях составляет 65). Именно универсальность делает Биспинга фаворитом боя.

Прогнозы могут не оправдаться, если Сен-Пьер окажется в той же форме, что и четыре года назад. Он запомнился поклонникам не только разноплановостью, но и нечеловеческой выносливостью. В последних семи боях Жорж одерживал победы единогласным решением судей, каждый из поединков был титульным и продолжался по пять раундов.

Антропометрические данные бойцов примерно равны, так что выносливость наверняка станет ключевым фактором, если, конечно, дело не закончится ранним нокаутом.

Старый друг лучше новых двух

Во втором по значимости бою вечера сойдутся вчерашние друзья, а ныне злейшие враги — Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу. Еще недавно они тренировались в одной команде — Team Alpha Male. Гарбрандт и Диллашоу спарринговали едва ли не каждый день и знают друг друга досконально. Теперь их объединяет нечто иное — взаимная неприязнь, вызванная личной обидой.

В свое время Диллашоу покинул команду вместе с тренером, а они с Гарбрандтом наговорили друг другу много неприятных вещей. Сам Коди остался в Team Alpha Male, основанной легендой легчайшего веса Юрайей Фэйбером, и с его помощью стал чемпионом UFC, одолев ненавистного Доминика Круза, побеждавшего и Фэйбера, и Диллашоу. Интересно, что триумф Гарбрандта пришелся на тот же турнир, в рамках которого свой последний поединок провел Ти Джей: 30 декабря 2016 года на UFC 207 он победил Джона Линекера единогласным решением судей.

Они должны были встретиться еще летом, но тогда бой не состоялся из-за травмы спины, полученной Гарбрандтом. По мнению фанатов и экспертов, менее интересным их поединок не стал, ведь за время подготовки взаимная неприязнь соперников только возросла. Чтобы понять, насколько эти двое не любят друг друга, достаточно посмотреть фрагмент пресс-конференции: Диллашоу назвал парней из Team Alpha Male лжецами и отметил, что Гарбрандт никогда его не нокаутировал; в ответ на это Коди разместил в Instagram видео, на котором видно, что он вырубает Ти Джея на одной из тренировок.

Гарбрандт пришел в UFC, когда Диллашоу уже был чемпионом. В 2014-м Ти Джей отобрал титул у бразильца Ренана Барао и провел две успешные защиты против Джо Сото и того же Барао. Затем было поражение от Круза, со времен которого Диллашоу только и твердит: «Я хочу вернуть свой пояс». Он с уверенностью заявляет, что стремится вновь стать лучшим в мире, а личной вражды с Гарбрандтом у него нет.

Карьера Коди до сих пор шла семимильными шагами. Он дебютировал в UFC в 2015-м, одержал пять побед подряд (три из них нокаутом в первом раунде), а в шестом бою по всем статьям превзошел Круза. Его мечта осуществилась, но теперь перед ним стоит другая цель: заткнуть рот Диллашоу и сразиться с Деметриусом Джонсоном — королем наилегчайшего дивизиона.

Поединок Диллашоу и Гарбрандта обещает стать более ярким, чем главный бой вечера. Оба бойца обладают великолепной физической подготовкой, прекрасно смотрятся в стойке и должны устроить настоящую рубку. Борцовские навыки Диллашоу стоит отметить отдельно. При этом Гарбрандт тоже не лыком шит: за шесть боев в UFC ни один из его соперников не сумел провести против него тейкдаун. Такая статистика должна прибавить ему уверенности, но если Ти Джею все же удастся затащить Коди в партер, ему придется несладко, хотя мальчиком для битья его точно назвать нельзя.

Йенджейчик нацелилась на рекорд Роузи

Полячка Йоанна Йенджейчик правит балом среди женщин-«соломинок» (минимальная весовая категория) с марта 2015 года. С тех пор она провела пять успешных защит титула, а в случае победы в грядущем поединке с Роуз Намаюнас сравняется с Рондой Роузи по этому показателю.

Йенджейчик известна сумасшедшими навыками тайского бокса и практически безупречной защитой от тейкдаунов. Казалось бы, не настолько уж уникальное сочетание, но из множества других бойцов ее выделяет физическая готовность. Невероятное количество ударов, которыми полячка осыпает соперницу, и та сила, которую она в них вкладывает, просто поражает. У Намаюнас тоже немало преимуществ, но в кондициях она заметно уступает чемпионке.

При этом полячке стоит с осторожностью действовать в дебюте. Намаюнас не отличается взрывным стилем (как, например, Клаудия Гаделья или Джессика Андраде), но хладнокровно выбирает возможности для атак, идет вперед вдумчиво. При этом Йенджейчик, конечно, не нужно бояться: она хороша в драке с открытым забралом, мало кто может справиться с ее напором, вот и Намаюнас она вряд ли по зубам. По крайней мере, букмекеры считают чемпионку безоговорочной фавориткой противостояния.

Побеждать в Нью-Йорке Йоанне не впервой — в прошлом году под сводами «Мэдисон Сквер Гарден» она одолела соотечественницу Каролину Ковалькевич. Вот и сейчас Йенджейчик вряд ли оступится, тем более когда у нее есть шанс войти в историю и продолжить правление до появления следующей достойной претендентки.

Ринат Салахетдинов

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