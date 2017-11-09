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Последний билет

Дети стали чаще гибнуть в авариях со старыми автобусами

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Фото: Александр Чиженок/ «Коммерсантъ»

Проблема аварий со старыми автобусами на российских дорогах достигла угрожающих масштабов. Под Ярославлем при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком пострадали 16 детей. Такие ДТП в последнее время происходят с пугающей регулярностью, вызывая бурную реакцию общественности, однако ситуация не меняется — соответствующее постановление правительства, призванное ограничить эксплуатацию устаревшего автобусного парка, откладывается с 2014 года.

Новая кровь

ДТП произошло на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области. Старый автобус «МАN», перевозящий группу из 38 детей и 5 взрослых, столкнулся с грузовой фурой.

«В общей сложности в ДТП пострадали 16 детей, — сообщила ТАСС главный врач центральной районной больницы Ростовского района Наталья Овечкина. — Сначала к нам поступило 14 детей, но потом, когда осматривали тех, кто ни на что не жаловался, выявили еще пострадавших с сотрясением головного мозга. Одна девочка госпитализирована в Ярославскую областную детскую больницу».

Автобус действительно старый — его выпустили 17 лет назад, в далеком 2000 году, и при этом продолжительное время эксплуатировали в суровых климатических условиях Ханты-Мансийского округа. По предварительным итогам расследования происшествия, организатор тура не известил ГИБДД о том, что собирается перевозить детей, а автобус, ранее уже попадавший в ДТП, не прошел соответствующую проверку.

А воз и ныне там

Вокруг экскурсионных поездок на подобных автобусах, по-хорошему давно исчерпавших ресурс надежности, давно идет ожесточенная дискуссия. Призванный решить проблему запрет перевозки детей автобусами старше десяти лет был введен постановлением от 17 декабря 2013 года, но после этого его по разным причинам последовательно откладывают каждые полгода.

Активным противником запрета выступает Российский союз туриндустрии (РСТ), считая его необоснованным. Однако в декабре 2013 года, когда вышло это постановление, доля таких автобусов, по данным того же РСТ, уже составляла 70-75 процентов, а сегодня и вовсе превысила 90 процентов.

Более того, РСТ, лоббируя эксплуатацию старых автобусов, заявил об организации бесплатных экскурсий на таком транспорте. 15 ноября РСТ запланировал масштабную акцию в Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Тюмени, Череповце, Екатеринбурге, Вологде, Пскове, Москве, Петрозаводске и других городах страны в защиту автобусов старше десяти лет, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме с перевозкой детских туристических групп. Как рассчитывают в РСТ, в каждом городе в акции примут участие три-пять старых автобусов, на которых будут проводить двух-трехчасовые экскурсии для местных школьников. Главный аргумент туроператоров состоит в том, что автобусы, проколесившие более десяти лет по давно и прочно вошедшим в фольклор российским дорогам, рано списывать. Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, эти машины по-прежнему «комфортабельные, красивые, а главное — безопасные. Их рано выводить из оборота. Всем очевидно, что дело не в возрасте, а в технических качествах транспорта».

В зоне риска

По другую сторону баррикад находятся общественные организации и простые люди.

8 ноября, в тот же день, когда произошла авария под Ярославлем, родственники жертв ДТП с участием старых автобусов и озабоченные этой проблемой блогеры провели акцию у офиса РСТ. Скорбь на лицах людей, потерявших близких, стала печальным и очевидным доказательством того, что изношенная техника все же дает сбои.

Их родные пострадали во Владимирской области, где в заглохшем пассажирском автобусе на железнодорожном переезде от столкновения с поездом погиб 21 человек, в том числе и дети; в Ханты-Мансийске, где в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли десять детей; на трассе Самара — Ижевск, где рейсовый автобус врезался в «КамАЗ» и загорелся, из-за чего погибли 14 человек, в том числе четверо детей.

Статистика неумолимо бьет все аргументы противников запрета: количество аварий растет. Всего за восемь месяцев 2017 года в ДТП с участием автобусов погибли 200 человек, а это на 42 процента больше, чем в прошлом году. Школьный автопарк изношен на треть; девять из десяти туристических автобусов на дорогах России старше десяти лет. По мнению участников акции, пользуясь таким транспортом, пассажиры каждый раз рискуют. Старая техника может сломаться в самый неожиданный момент, и от этого не застрахован никто.

В фокусе общественности

Проблемой безопасности старых автобусов решили заняться и активисты известного общественного движения «СтопХам». Для этого в России организуют социальные кампании, которые будут способствовать скорейшему введению запрета на использование старых автобусов в пассажирских перевозках.

«В ноябре, после 15 числа, у нас стартует месячник, посвященный очень важной для нас проблеме, — заявил основатель движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов. — С начала этого года около 200 человек погибло на автобусах в разных регионах нашей страны. Автобусный парк стареет, а у регионов нет денег для того, чтобы их заменить. И детей продолжают перевозить на автохламе. Речь идет в первую очередь о рейсовых и туристических автобусах… Нужно понимать, что ТО (техническое обслуживание автомобиля) зачастую проходит очень формально. А речь идет о жизни детей. Эта история недопустима. Мы будем проводить рейды по регионам для того, чтобы выяснить, сколько автохлама у нас есть. К этой работе мы будем привлекать и ГИБДД, уже переговорили с общественным советом при Минтрансе РФ. Эта тема более чем актуальна».

Конечно, можно попытаться понять мотивы РСТ: выводить из эксплуатации десятилетние автобусы крайне невыгодно. Коммерческие перевозчики на такие условия не согласятся. Может быть, в идеальных условиях, при достойном техническом обслуживании старые автобусы не уступают новым, но современные российские реалии показывают, что это далеко не так. Дети продолжают гибнуть. А этого никакая коммерческая выгода оправдать не может.

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