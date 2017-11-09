«Я выбираю жить в кайф»

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Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев

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Кадр: Plushevaya Ksusha / YouTube

В среду, 8 ноября, в Москве открылось очередное YouTube Pop-up Space, где сотрудники Google презентовали программу для начинающих блогеров NextUp. Они представили первых участников — 12 российских авторов, которые прошли отбор и получили возможность развивать свои каналы с помощью профессионалов. Корреспондент «Ленты.ру» заглянул на мероприятие и познакомился с мечтающими о популярности YouTube-блогерами и программой NextUp.

Официальная часть и ее последствия

Мероприятие в YouTube Pop-up Space началось максимально неожиданно: меня приветливо встретили шоколадные круассаны и свежевыжатый апельсиновый сок. Угощение мгновенно настроило меня на мажорный лад и развеяло скепсис по поводу политики видеохостинга, а именно засорения трендов российского YouTube рекламой онлайн-казино, казахскими клипами и подборками лучших пакистанских клипов за 2017 год. «Стоит дать им шанс», — подумал я и принялся уплетать круассан, внимательно слушая заморских гостей из Google.

В начале выступления они рассказали, что сегодня множество пользователей Рунета мечтает завоевать популярность на YouTube, набрать миллион подписчиков и стать так называемым «Лидером мнений». Именно поэтому смекалистые ребята из Google отобрали 12 наиболее перспективных блогеров со всей страны для участия в обучающей программе NextUp. «Ее цель — помочь начинающим ютуберам вывести свои каналы на новый уровень и повысить качество контента», — объяснили они.

По словам представителей YouTube, благодаря программе российских блогеров научат грамотному монтажу, настройке света и картинки, а также работе с аналитическими данными каналов — в общем, всему тому, чему можно научиться самостоятельно с помощью сотен тысяч общедоступных гайдов, опубликованных на видеохостинге. «У каждого канала есть свои сильные стороны: качественный монтаж, яркий контент, необычный формат. Их будут обучать как технической, так и творческой, а также бизнес-составляющей блогинга — всем аспектам уделяется внимание», — заверили меня.

К слову, NextUp существует уже более шести лет: с 2011 года программа функционирует в 15 странах мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, а также Индия и Мексика. Несмотря на то что в Россию программа пришла только на исходе 2017 года, более 20 процентов российских блогеров с аудиторией от 10 до 100 тысяч подписчиков выразили желание стать ее первыми участниками.

«Каналы разнообразны и перспективны: каждый автор старается найти свой стиль и по-новому рассказать об актуальных темах», — отметили в YouTube, весьма точно описав суть современного видеоблогинга, который из информативного и развлекательного контента превратился в поедание чипсов на камеру и валяние в наполненных газировкой ваннах.

Бравые новобранцы

После выступления сотрудников Google на сцену пригласили самих блогеров. Их выстроили в линейку и предложили представиться постепенно просыпающимся журналистам. Оказалось, что в ряды начинающих контентмейкеров затесалась и набирающая популярность певица Елизавета «Монеточка» Гырдымова, прославившаяся композициями «Мама, я не зигую», «Чайлдфри» и «Г. Рубчинский».

Помимо звезды психоделического клауд-рэпа мне представились еще 11 менее популярных блогеров с не менее изысканными псевдонимами. Среди них оказлись девушка-геймер Дина Блин, повар-энтузиаст Михаил Веган, рассказывающая о своем теле Ximeria, фанатка DIY-видео Анастасия Герасимова, фотограф Soya, художница Вера Русская, юморист Гага Бродяга, музыкальный ютубер Дарья Потапенко, любительница челленджей Ameliko, путешественники Леонид Баланев и Роман Королев.

Сразу после представления вся эта разношерстная братия вернулась обратно в зрительный знал, где Монеточку сразу же оккупировали жадные до звезд хип-хопа журналисты. Оценив свои силы, я направился к менее известным авторам: первой мне на глаза попалась Вера Русская с канала ART Lover (57 тысяч подписчиков), которая тихо переговаривалась со своим монтажером и колористом Артемием в углу YouTube Pop-up Space. Вмешавшись в беседу, я постарался выяснить, что сами блогеры думают о NextUp.

По словам Веры, они узнали о программе случайно и решили испытать свои силы. В разговор вступил Артемий, который авторитетно заявил, что в первую очередь NextUp помогает блогерам в работе с аналитическими данными и помогает узнать интересы аудитории. На мой резонный вопрос о специально разработанной для этого программе YouTube Analytics начинающие ютуберы признались, что после недавнего обновления видеохостинга разучились «читать информацию». «Нам нужен кто-то, чтобы разъяснить, что это и как это правильно использовать», — пояснил Артемий.

Вера сказала, что также хотела бы понять, почему при 57-тысячной аудитории их ролики едва набирают по десять тысяч просмотров: «Раньше было и 100, и 50. Главное, чтобы были просмотры. Ведь именно на них ориентируются рекламодатели».

Спохватившись, блогеры заверили, что снимают на YouTube совсем не ради денег, а вообще случайно начали публиковать ролики. Также они рассказали о «жирном бонусе», который вручили всем 12 участникам: каждому автору Google подарил сертификат на 120 тысяч рублей, чтобы начинающие ютуберы закупились качественным оборудованием для съемок.

Внезапно тирада Артемия о выборе грамотного времени для публикации ролика была прервана сотрудниками Google, которые попросили блогеров пройти в зал, где должно было начаться первое занятие по покорению YouTube.

На расстоянии

Смирившись с исчезновением всех потенциальных спикеров, я отправился в соцсети, где мгновенно познакомился с остальными участниками NextUp. Так, Дарья Потапенко оказалась основателем проекта Black Milk. На своем канале девушка делится с подписчиками интервью с иностранными музыкантами и тревел-влогами. «Можно сказать, что основной посыл канала кроется в строчках Макса Коржа: "Я выбираю жить в кайф"», — процитировала она белорусского музыканта.

Как большинство блогеров, Потапенко оказалась на NextUp случайно — увидела анонс в «Творческой студии» YouTube и решила подать заявку. «Честно говоря, я не помнила, что вообще подала заявку, пока мне не написали, что я прошла отбор», — призналась она, отметив, что подобная программа действительно может дать молодым авторам толчок к развитию.

Потапенко также добавила, что блогеры тоже смогут донести до YouTube проблемы, с которыми они постоянно сталкиваются при создании контента: непопадание видео в ленту к подписчикам, отключение монетизации и ограничения по возрасту.

По словам девушки, начинающих ютуберов ждет интенсивный пятидневный курс, полный мастер-классов, воркшопов и практики. Специалисты YouTube будут подробно разбирать их ролики по свету, звуку, композиции и подаче, давать комментарии и советы. В рамках NextUp блогеров поделили на четыре группы, каждая должна сдать «финальный экзамен» — снять и смонтировать ролик.

Стоит отметить, что после прохождения курса блогерам обещают поддержку со стороны YouTube. После обучения с ютуберами будут общаться кураторы, которые будут контролировать развитие их каналов и помогать советом. Как объяснил мне Леонид Баланев (34 тысячи подписчиков), новичков также будут поддерживать крупные каналы. В принципе, это чувствовалось уже в первый день: прямой контакт с командой YouTube есть — многие вопросы были сняты сразу же.

***
Не забыл я пообщаться и с представителям YouTube, а именно с менеджером по связям с общественностью Google в России Светланой Ануровой. По ее словам, основная задача программы — помочь блогерам вывести контент каналов на новый уровень.

«Мы планируем дальше развивать программу в России, но, конечно, нам очень важно понять, насколько это востребовано. Количество заявок, поданных на первый NextUp в России, было очень впечатляющим и превзошло все наши ожидания. Надеемся, энтузиазм ребят будет расти, а каналы — становиться еще лучше», — подытожила она.

Антон Болотов

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