Экономика
 
Последние новости
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Емельяненко поучаствует в супертурнире
Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала
Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш
Следователи выяснили мотивы виновника подрыва дома в Ижевске
Высмеявшему смерть Задорнова блогеру напророчили кончину от цирроза печени
Популярные новости
Высмеявшему смерть Задорнова блогеру напророчили кончину от цирроза печени
Умер Михаил Задорнов
Следователи выяснили мотивы виновника подрыва дома в Ижевске
Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Американская учительница вышла на замену и занялась сексом с учениками
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику

Первый среди равных

Программа по модернизации Московского НПЗ позитивно сказывается на экологии

Перейти в «Мою Ленту»

Каждый НПЗ в мире неизбежно влияет на окружающую среду, воздействуя на воздух, почву и водоемы. Современные технологии позволяют минимизировать такое воздействие. Благодаря этому в Европе — например, в Вене и Роттердаме — НПЗ остаются неотъемлемой частью мегаполисов.

Аналогичные технологии применяются и в Капотне, на Московском НПЗ. Благодаря их внедрению в период с 2011-го по 2015 год предприятию удалось снизить вредные выбросы в атмосферу на 36 процентов, а негативное воздействие на окружающую среду в целом — на 50 процентов. Установка современных очистных сооружений и демонтаж старых повысили степень очистки сточных вод до 95 процентов.

Впрочем, на этом МНПЗ останавливаться не собирается. На предприятии с начала 2017 года ведутся работы по реконструкции установки каталитического крекинга и первичной обработки нефти; завершается строительство очистных сооружений проекта «Биосфера», которые были введены в эксплуатацию осенью и позволят повысить эффективность очистки сточных вод до 99 процентов. Помимо этого в 2017 году заработает установка очистки сернисто-щелочных стоков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онищенко заявил о непричастности Московского НПЗ к заражению воздуха в Капотне
Московский НПЗ приостановил прием нефти
В районе Московского НПЗ зафиксирован выброс сероводорода
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Цепануло

Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
20:18Сегодня

Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда

20:09Сегодня

Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании

18:13Сегодня

ВТБ 24 прекратит существование

Экономика

Вся правда о распродаже 11.11 на AliExpress

Шопинг 24 часа NON-STOP
12:19 9 ноября

«Почта России» и Корпорация МСП договорились о взаимодействии

21:18 7 ноября

Поиски биткоинов обошли золото

16:17Сегодня

Золотой запас России вырос рекордными темпами

Экономика17:19Сегодня

Гидроэнергетика спасла миллионы жизней

Академик Дружинин о косвенной пользе самой безвредной разновидности энергетики
16:51Сегодня

Вкладчики «Югры» призвали применить механизмы финансового оздоровления банка

13:05 3 ноября

Российская компания привлекла британские деньги по-крупному

15:33Сегодня

Французский суд потребовал от Киева начать выплаты компенсации «Татнефти»

Россия
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Депутаты найдут способ защиты России от вмешательства американских СМИ
Полицейский забрал у мужа машину за освобождение пойманной с наркотиками жены
Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш
Эрдоган выступил против умеренного ислама
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
«После школы она взяла "калаш" и положила сотни турок»
Кровавая война, женщины-шахиды и любовь к Ленину у курдских коммунистов
Английским школьникам задали рассказать родителям о переходе в ислам
Все материалы
Бывший СССР
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
Плотницкий выселил министра внутренних дел ЛНР из чужого дома
Гости веселой киргизской свадьбы разбили машину милиции
Польский министр пообещал Украине «реальные проблемы»
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании
ВТБ 24 прекратит существование
Гидроэнергетика спасла миллионы жизней
Академик Дружинин о косвенной пользе самой безвредной разновидности энергетики
Искусственная реальность
Об эмоциях и домыслах, мешающих журналистике
Золотой запас России вырос рекордными темпами
Все материалы
Силовые структуры
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сидящий в подмосковном СИЗО мигрант призвал к джихаду и получил новое дело
Жителя рухнувшего дома в Ижевске обвинили в подрыве здания из ненависти
Полковник Захарченко отказался отдавать государству свои миллиарды
Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей
Все материалы
Наука и техника
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Плач колхозника
Почему все ненавидят iPhone X
США признали космос идеальным местом для войны
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
Морской огурец спасет россиян от рака
Россию обвинили во всплеске радиации в Европе
Все материалы
Спорт
Лукас Подольски«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»
Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу
Емельяненко поучаствует в супертурнире
Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо
Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах
Собчак обвинила Мутко в мухлеже с мочой
Роналду забил плечом с семи метров
Все материалы
Культура
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Проснувшись, вы обнаруживаете у постели марсианина»
Психические расстройства жителя большого города
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала
В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов
Хлоя Севиньи с дубинкой поставила на колени Pussy Riot
Все материалы
Интернет и СМИ
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
Искусство без регистрации и SMS
Зашифрованная бомба и дистанционный секс стали сетевыми экспонатами
Изгнанный исламистами из России «Король YouTube» вернулся
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Уличенная в связях с Россией американка сравнила США с Матрицей
Авторы вирусной песни про пушистых шмелей выпустили ремейк со студнем
Все материалы
Ценности
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Dolce & Gabbana начнут продавать макароны
Виктория Бекхэм устроилась на работу в фирму спорттоваров
Хью Джекман стал циркачом с часами Montblanc в кармане
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Все материалы
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Mercedes сделал карбоновый велосипед по цене «Логана»
Универсал Mercedes-AMG E63 S разогнали до 200 км/ч, не прикасаясь к рулю
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы