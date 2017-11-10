Первый среди равных

Каждый НПЗ в мире неизбежно влияет на окружающую среду, воздействуя на воздух, почву и водоемы. Современные технологии позволяют минимизировать такое воздействие. Благодаря этому в Европе — например, в Вене и Роттердаме — НПЗ остаются неотъемлемой частью мегаполисов.

Аналогичные технологии применяются и в Капотне, на Московском НПЗ. Благодаря их внедрению в период с 2011-го по 2015 год предприятию удалось снизить вредные выбросы в атмосферу на 36 процентов, а негативное воздействие на окружающую среду в целом — на 50 процентов. Установка современных очистных сооружений и демонтаж старых повысили степень очистки сточных вод до 95 процентов.

Впрочем, на этом МНПЗ останавливаться не собирается. На предприятии с начала 2017 года ведутся работы по реконструкции установки каталитического крекинга и первичной обработки нефти; завершается строительство очистных сооружений проекта «Биосфера», которые были введены в эксплуатацию осенью и позволят повысить эффективность очистки сточных вод до 99 процентов. Помимо этого в 2017 году заработает установка очистки сернисто-щелочных стоков.