Московский НПЗ приостановил прием нефти

Московский НПЗ (принадлежит «Газпром нефти») приостановил прием нефти с 14 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, передает «Интерфакс».

«Со вчерашнего дня из-за нештатной ситуации остановил прием и сдачу готовой продукции в систему Московский НПЗ», — отметил он.

В свою очередь, в пресс-службе завода агентству рассказали, что на предприятии продолжаются пуско-наладочные работы после планового ремонта. «14 мая в 09:30 мск установка получения серы Московского НПЗ была остановлена в ходе тестирования автоматической системы безопасности», — сообщил собеседник.

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Система сработала штатно, инцидентов зафиксировано не было. Установка будет запущена в ближайшее время. «Используемая на данный момент конфигурация технологических установок завода обеспечивает выполнение утвержденной производственной программы по выпуску товарной продукции», — добавил представитель МНПЗ. По его словам, объективные данные комплексной системы экологического мониторинга предприятия свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода.

Между тем, как указывает «Интерфакс», Мосэкомониторинг на выходных фиксировал 17-кратное превышение нормы концентрации сероводорода на юге Москвы.

Московский НПЗ расположен в районе Капотня. Согласно сайту «Газпром нефти», завод обеспечивает 34 процента столичного топливного рынка и выпускает 30 наименований нефтепродуктов. Основная часть продукции — это моторные топлива класса «Евро-5», дорожный, строительный и полимермодифицированный битум, топочный мазут, сжиженные газы для коммунально-бытового использования.