«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Лукас Подольски, выступавший за «Баварию», «Арсенал» и «Интер», прибыл в Москву по делам. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Ленты.ру» он рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив», вспомнил о лучшей сборной России в истории и поделился впечатлениями от игры против Месси и Роналду.

«Лента.ру»: Что привело вас в Россию, Лукас?

Подольски: Мы представляем новый мяч от adidas, которым команды будут играть на чемпионате мира в России. Этот мяч немного отличается от своих предшественников дизайном, материалом и свойствами. Попробовав его, могу сказать, что он удобнее для нападающего, да и голкиперам жаловаться не придется!

Вы неоднократно бывали в России. Какие у вас впечатления от нашей страны?

Впервые я был в тут 15 лет назад, когда играл еще за юношескую сборную Германии (игроки до 16 лет). Помимо Москвы, я бывал в Санкт-Петербурге. Россия — приятная, хорошая страна, тут много исторических зданий, есть что посмотреть туристам. Сегодня утром я прогулялся по центру Москвы, здесь невероятно красиво. Видел несколько новых стадионов, они действительно впечатляют. Не могу сказать, насколько люди тут увлечены футболом, но знаю точно: после чемпионата мира тут будет настоящий футбольный бум.

Этим летом вы перешли в японский клуб «Виссел Кобе». Почему решили отправиться именно туда?

У меня было хорошее предчувствие. Мы встретились с руководством, и мне все понравилось. Любой человек размышляет о том, как будет лучше ему и его семье. Переход в «Виссел Кобе» был лучшим выбором на тот момент. Я в Японии уже полгода и могу с уверенностью сказать, что принял правильное решение.

Как вы отпраздновали победу на чемпионате мира-2014 в Бразилии?

Сразу после матча у нас была вечеринка в отеле, в которой приняли участие все игроки, тренерский штаб, персонал. Затем празднование продолжилось на пляже, мы сделали барбекю, выпили и повеселились. Не то чтобы это была грандиозная вечеринка, ведь на следующий день мы улетали домой, но время провели прекрасно! Уже в Германии я отметил победу с семьей и близкими.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Последним крупным турниром, на котором сборная Германии выступила неудачно, был чемпионат Европы-2004. Тогда команда, за которую вы играли, не вышла из группы. Как вы сейчас объясняете тот провал?

Трудно сказать, ведь за два года до этого Германия играла в финале чемпионата мира. На Евро-2004 приехала почти та же команда, но, видимо, время тех игроков уже ушло. Примерно то же происходит и сейчас: после победы на мундиале-2014 команду покинули Филипп Лам, Пер Мертезакер, Мирослав Клозе, затем ушли Бастиан Швайншгайгер и я. Сейчас у Германии новая команда, но мне кажется, что она даже талантливее нашей. Кстати, сразу после Евро-2004 в состав были введены ребята из нового поколения, и уже на Кубке конфедераций-2005 мы взяли бронзу. Затем того же результата добились на домашнем чемпионате мира, что было воспринято как большой успех.

В этом году вы завершили выступления за национальную команду. Какой момент был самым радостным, кроме победы на чемпионате мира, и какой принес наибольшее разочарование?

Лучший момент — чемпионат мира-2006! Это был домашний турнир, атмосфера в городах и на стадионах была просто непередаваемой. Мы еще и выступили хорошо, смогли порадовать болельщиков. Этот турнир я никогда не забуду. А что касается разочарований... У нас их не так уж много было, но если выбирать одно, то это поражение от Испании в финале Евро-2008, мы тогда очень рассчитывали на победу. Поражения от тех же испанцев на ЧМ-2010, а затем от итальянцев на Евро-2012 также были болезненны, но все с лихвой окупилось в Бразилии в 2014-м. Победив там, мы избавились от давления, сбросили с себя груз ответственности. Отчасти поэтому я и решил завершить выступления за сборную: я видел все, посмотрел мир и добился всего, о чем мечтал.

В 2003 году главный тренер сборной Польши Павел Янас думал вызвать вас в команду. Вы бы приняли его приглашение?

Тогда я уже не имел возможности играть за Польшу, так как выступал за молодежную сборную Германии (игроки до 21 года). По старым правилам, даже если ты хоть один матч провел за молодежку, то уже не можешь сменить страну. Так что, если честно, поляки просто опоздали. К тому же я вырос в Германии, на улицах Бергхайма и Кельна, прошел через немецкие юношеские команды всех возрастов. Все-таки я — немецкий футболист, так что ничуть не жалею о том, что всю карьеру выступал за эту страну.

В отборочном этапе к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?

Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0 — прим. «Ленты.ру»), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в «Арсенале», он — один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира — прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.

Кого вы считаете фаворитами предстоящего мирового первенства?

Команд, способных победить, несколько: Германия, Бразилия, Аргентина, Франция. Всегда хорошую сборную привозят англичане, но им каждый раз чего-то не хватает. Думаю, тут дело в опыте решающих стадий, которого у них немного, а также в давлении, оказываемом на них общественностью.

Фото: Reuters

Газеты писали, что в 2012 году вы чуть не перешли в «Локомотив». Почему в итоге этого не случилось?

Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от «Арсенала» и решил перейти туда. Все-таки английская премьер-лига — одна из лучших в мире, шанс поиграть там выпадает не каждому.

«Арсенал» уже 13 лет не побеждает в премьер-лиге, а сейчас даже не смог выйти в Лигу чемпионов. Часть болельщиков команды требуют отставки главного тренера Арсена Венгера. А вы что думаете об этом?

Венгер в команде уже 20 лет, он создал эту команду. Сейчас она действительно переживает не лучшие времена, но это спорт, здесь невозможно доминировать постоянно. Венгер очень многое дал клубу, он участвовал в строительстве тренировочной базы и стадиона, привел в команду много классных игроков. С Венгером приятно общаться, он открыт для всех. В последние два года я слежу за командой со стороны и не знаю всех проблем. Ясно, что однажды тренер покинет свой пост, а когда это случится, решать руководству.

Вы играли и против Месси, и против Роналду. Кто из них опаснее?

Они оба великие, я не уверен, что они с этой планеты. Я не могу предпочесть кого-то одного. Если бы я был тренером, то пригласил бы к себе обоих. А если бы у меня не было на это денег, не звал бы никого из них.

Кто три лучших игрока, с кем вы играли в одной команде?

Я просто не смогу сделать выбор. Футбол — коллективная игра, мне повезло играть в очень сильных командах с множеством великих игроков, это главное.