«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»

Почему летом 1921 года патриарх Тихон обратился за помощью к папе римскому Бенедикту XV? Кто на самом деле ввел в России продразверстку? Зачем американцы снабжали продовольствием тюрьму на Лубянке? Как полученный в голодающей России опыт помог США преодолеть Великую депрессию? О малоизвестной истории катастрофического голода 1921-1922 годов в России «Ленте.ру» рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Культурно-исторические исследования» Южно-Уральского государственного университета Юлия Хмелевская.

Голодающий Петроград

Современные исследователи голод 1921-1922 годов считают страшнейшим в русской истории со времен Великого мора при Борисе Годунове в начале XVII века. Американский историк Ричард Пайпс называет его крупнейшей невоенной катастрофой в европейской истории после Средневековья. Это действительно так?

Конечно, эта была колоссальная социально-гуманитарная катастрофа. Достаточно сказать, что мы до сих пор не знаем точного числа его жертв. По приблизительным оценкам, голод 1921-1922 годов и сопутствующие ему болезни погубили более пяти миллионов человек. Более точных данных нет, поскольку в послереволюционной России статистический учет по понятным причинам велся неаккуратно.

Чем советский послереволюционный голод отличался от дореволюционного?

К сожалению, для России голод был типичным явлением. Например, в XIX веке в зависимости от природно-климатических условий голодали с периодичностью в пять-семь лет. Из-за неурожая в 1840 году и особенно в 1891-1892 годах наблюдалась массовая смертность от голода, широко распространились алиментарная дистрофия, голодная проституция, матери бросали детей, были случаи убийства врачей.

Картина Ивана Айвазовского «Раздача продовольствия», 1892 год

Но голод 1921-1922 годов был беспрецедентным по своему масштабу. Он охватил огромную территорию от Урала до Черного моря, где проживало свыше 30 миллионов человек.

То есть это было не только Поволжье?

Конечно, нет. То, что голодало лишь Поволжье, — устоявшийся стереотип. В 1921-1922 годах бедствовали Южный Урал и Приуралье, Среднее и Нижнее Поволжье (кроме портовой Астрахани), Кавказ, Украина и Крым.

Не будем забывать, что послереволюционный голод в России начался с крупных городов. Например, жители Петрограда голодали уже зимой 1917-1918 годов, а через год ситуация только ухудшилась. Это привело к массовому бегству людей из бывшей имперской столицы и росту смертности среди оставшихся горожан. О масштабах бедствия красноречиво говорит такой факт: к 1920 году вымерла (в буквальном смысле) половина членов Академии наук, а население Петрограда сократилось почти вдвое. Поэтому главной целью военного коммунизма было давление на деревню, чтобы крестьяне поделилась хлебом с городом. И вот тогда голодать пришлось уже крестьянам.

Хлеб для Ленина

В августе 1921 года Максим Горький в письме Владимиру Короленко, с которым они вместе создали Всероссийский комитет помощи голодающим (ВК Помгол), отмечал, что «голод у нас не стихийный, а искусственный». Что было главной причиной катастрофического голода 1921-1922 годов? Аномальная засуха, Гражданская война и разруха или продовольственная политика большевиков с их продразверсткой и продотрядами?

Голод 1921-1922 годов возник в результате причудливого переплетения сразу нескольких факторов, негативно взаимодополняющих друг друга. Прежде всего — страна пережила две войны подряд: Первую мировую и Гражданскую. Колоссальное хозяйственное перенапряжение привело к падению аграрного производства. Ведь признаки продовольственного кризиса в России ощущались уже в 1916-1917 годах.

Именно тогда власти ввели продразверстку?

Да, это не изобретение большевиков, они лишь довели все до крайности. Закон о хлебной монополии приняли в декабре 1916 года, а в апреле 1917-го на его базе Временное правительство ввело продразверстку, то есть принудительное изъятие у крестьян части хлебных запасов. Первые продотряды в деревню направились при Временном правительстве, но большевики сделали эту практику массовой.

И крестьяне, естественно, оказали сопротивление.

Разумеется, задаром отдавать с таким трудом выращенный хлеб они не хотели. Помимо прямого вооруженного сопротивления, крестьяне часто прибегали к пассивным формам протеста.

Прятали хлеб?

Не только. Крестьяне стали сеять ровно столько зерна, сколько было необходимо их семьям для физического выживания. Они не желали тратить свои силы для производства излишков хлеба, подлежащих сдаче государству. И когда в большинстве хлебных регионов России случилось несколько сезонов засухи подряд, люди попросту остались без запасов.

То есть без продразверстки могло бы не быть такого чудовищного бедствия?

В той ситуации без насильственной реквизиции продовольствия не обошлось бы ни одно правительство: ни царское, ни Временное, ни большевистское. Иного способа решить проблему снабжения крупных городов не было. Другое дело, что не следовало бы доводить это до таких крайностей и жестокостей, к которым повсеместно прибегали большевики.

Раздача еды голодающим детям в Петрограде Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Голод начался в феврале 1921 года. В марте 1921 года на X съезде партии Ленин признал, что «в голод невозможно взять излишки у крестьян, потому что их просто нет», и что «если не решить проблему голода в среде крестьян, то это может также привести к гибели государство». Почему большевистское правительство обратилось за иностранной помощью лишь в июле 1921 года, если в феврале и марте уже все было понятно?

Потому что в феврале и марте еще были надежды на новый урожай. После серии крестьянских вооруженных выступлений по всей стране (наиболее известно Тамбовское восстание) и особенно после Кронштадтского восстания большевики заменили продразверстку на продналог. Поэтому весной 1921 года власти надеялись, что послабления крестьянам позволят успешно провести посевную. Однако летом стало ясно, что все основные сельскохозяйственные регионы России ожидает неурожай.

Атака на патриарха

Как православная церковь пыталась помочь голодающим людям? Известно, что в июле 1921 года патриарх Тихон обратился к римскому папе Бенедикту XV с просьбой о помощи голодающей России.

Православная церковь подвергалась гонениям со стороны новой власти. Церковь действительно приступила к сбору средств для помощи голодающим, но ресурсов у нее было мало, поэтому патриарх Тихон и обратился с воззванием к Ватикану и другим христианским церквям Запада.

Зачем в это же время большевики организовали масштабную операцию по изъятию церковных ценностей?

Новая власть воспользовалась голодом для атаки на православную церковь и лично патриарха Тихона. Под предлогом сбора средств для голодающих было конфисковано множество церковных ценностей. Однако большевики использовали их совсем на другие цели: на помощь международному рабочему движению, на повседневные нужды советского государства. Я лично видела документ, из которого следует, что часть средств от реализации изъятого церковного золота и серебра пошла на закупку в Финляндии кожаного обмундирования для комсостава Красной армии и ГПУ.

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Понятно, почему большевики атаковали православную церковь — она была идеологическим противником. Но зачем они дискредитировали и разогнали ВК Помгол? Чем им мешали Горький с Короленко?

Советская Россия в 1921 году была изгоем на международной арене, власть большевиков никто в мире не признавал. А Горький, Короленко и другие представители старой интеллигенции, организовавшие ВК Помгол, были известными и авторитетными на Западе. К тому же у Короленко имелся опыт сбора средств для пострадавших от голода 1891 года. Большевики использовали их репутацию, чтобы добиться помощи. Когда же эта цель была достигнута, ВК Помгол властям был уже не нужен. Большинство его членов обвинили во всех смертных грехах и арестовали, а Горькому пришлось эмигрировать.

Кажется, на Западе поначалу скептически отнеслись к идее оказания помощи враждебной большевистской России. Перелом в западном общественном мнении наступил благодаря не только Горькому и патриарху Тихону, но и знаменитому норвежскому ученому Фритьофу Нансену.

Да, Нансен неоднократно публично выступал за помощь голодающей России, чем у многих вызвал недовольство. Нансеновский комитет активно работал в нашей стране, и благодаря нему было спасено немало наших соотечественников.

Какие еще зарубежные организации работали во время голода в России?

Международный Красный Крест, миссия Ватикана, протестантские благотворительные организации США и Германии, еврейский фонд «Джойнт». Но наибольшую роль сыграла Американская администрация помощи (American Relief Administration — АРА), возглавляемая будущим президентом США Гербертом Гувером.

Она первой откликнулась на призыв о помощи для России?

Да. Это была полуправительственная организация, где преобладали военные или резервисты. Сначала она оказывала гуманитарную помощь населению европейских стран, пострадавших от Первой мировой войны, а в 1921 году практически полностью переориентировалась на Советскую Россию.

Отличалась ли деятельность АРА в России от того, что чем она занималась в Европе?

Первоначально АРА собиралась кормить в России только голодающих детей. Кстати, это вызывало недоумение и раздражение у многих крестьян. Они искренне не понимали, зачем давать еду бесполезным малолеткам, если с голода пухнут взрослые мужики, которым нужно пахать в поле. Нередки были случаи, когда обезумевшие родители отбирали еду или продуктовые карточки у собственных детей. Американцам приходилось лично отслеживать, чтобы помощь доставалась прежде всего детям.

Фотография Фритьофа Нансена, сделанная в России во время голода 1921 года Фото: Wikipedia

Но когда представители АРА прибыли в голодающие районы и на месте оценили реальные масштабы бедствия, в АРА поняли, что кормить нужно все население поголовно.

«Нахлебники» дяди Сэма

АРА работала в России по соглашению с советским правительством?

Да, это был уникальный для того времени случай заключения договора непризнанного правительства с общественной организацией. Большевики вынуждены были согласиться на условия американцев, хотя Ленин поначалу требовал «наказать Гувера, публично дать ему пощечины». В результате АРА получила право беспошлинно ввозить в Россию свои грузы и самостоятельно распределять их в голодающих регионах.

Почему американцы не хотели распределять свою помощь через советские учреждения?

У них был опыт помощи голодающим России в 1891-1892 годах. У нас сейчас мало кто об этом помнит, но США и тогда активно поставляли продовольствие в нашу страну. По вине российских чиновников значительная часть американского зерна либо сгнила в портах, либо была разворована. Трудно предположить, чтобы американцы доверяли большевикам больше, чем царским чиновникам. Поэтому АРА сформировала в России собственный аппарат, разделив все голодающие регионы страны на дистрикты (округа). Центральный офис находился в Москве. Фактически это была параллельная администрация помощи, действующая независимо от советских органов власти.

Как складывались между ними отношения? Местные власти сотрудничали с американцами или, наоборот, мешали им?

Везде было по-разному, все зависело от регионов. В Поволжье и в Оренбуржье управляющие АРА часто конфликтовали с местными советскими чиновниками, стремящимися подмять под себя распределение американского продовольствия. К тому же для надзора за деятельностью американцев большевики при ЦК Помгол создали институт «полномочных представителей по работе с заграничными организациями помощи».

ЦК Помгол был официальным органом, созданным вместо разогнанного властями ВК Помгола?

Да, руководил им небезызвестный Михаил Иванович Калинин.

Насколько эффективной была деятельность этого органа по сравнению с АРА?

Нельзя сказать, что он был совсем бесполезный, но ему не хватало организованности, сильных кадров и ресурсов. Даже по советским меркам ЦК Помгол был очень забюрократизирован. Его уполномоченные с ревностью смотрели на АРА, но мало что могли ей противопоставить. По отчетам ГПУ, в некоторых регионах АРА кормила больше людей, чем ЦК Помгол с другими иностранными организациями вместе взятыми.

Голодающие дети в столовой АРА Фото: republic.com.ua

Американцы занимались только поставками и распределением продовольствия?

Нет, не только. Ведь неизменными спутниками голода всегда были болезни и антисанитария. Поэтому по инициативе уфимского управляющего АРА полковника Национальной гвардии США Уильяма Белла в уральских городах американцы организовали общественные работы по расчистке улиц, починке водопровода, рытью канав и разборке сгоревших домов. Многим горожанам, прозябавшим без постоянного заработка, это помогло выжить. Когда в 1929 году в США началась Великая депрессия, Гувер был президентом страны. Возможно, он вспомнил о русском опыте своих бывших сотрудников, и общественные работы стали спасением уже для миллионов обездоленных американцев.

В 1921-1922 годах люди гибли не только от недоедания — от тифа, холеры и оспы. Американцы развернули в голодающих регионах кампанию по массовой вакцинации населения. Поначалу она успеха не имела — неграмотные крестьяне считали прививки «клеймом дьявола». Ситуация изменилась, когда сотрудники АРА стали выдавать еду только после отметки о вакцинации. В итоге американскими вакцинами удалось привить свыше десяти миллионов граждан нашей страны. Кстати, эту сторону американской помощи не оспаривали даже советские власти. В отчетах Наркомздрава прямо говорилось, что именно массовая вакцинация американскими медикаментами остановила эпидемию тифа в России.

Благотворительность по-американски

Как вообще русские крестьяне относились к американской помощи?

На первых порах они смотрели на представителей АРА как на чужаков, вторгшихся в замкнутый деревенский мир. Ведь крестьяне практически ничего не слышали о США и американцах. Они знали про французов, которых победили сто лет назад, или про турок, с которыми когда-то «деды воевали». В начале 1920-х годов американцы вообще не вписывались в картину мира большинства населения России. Образ США в голове среднего советского человека стал формироваться позже. Официальная пропаганда создавала его через каналы воздействия на массовое сознание с помощью распространения грамотности, массовой печати, радио, а потом и телевидения.

Крестьяне села Васильевка Самарской губернии и сотрудник АРА Джордж Мак-Клинток Фото: world.lib.ru

А во время голода 1921-1922 года настороженность к чужакам постепенно сменилась доверием. В Гуверовском архиве в США я нашла свидетельства того, что американцев с их гуманитарной помощью в голодающих деревнях нередко встречали колокольным звоном, молебнами и крестными ходами. Были даже случаи, когда благодарные крестьяне просили сотрудников АРА прислать им портреты Гувера, чтобы поставить их у себя дома в красный угол рядом с иконами.

Иногда говорят, что американцы в России руководствовались не столько гуманитарными, сколько меркантильными соображениями. Дескать, им надо было сбыть залежалую продукцию своих фермеров и разгрузить склады в Европе, оставшиеся после Первой мировой войны.

Это чистая правда — американцы прежде всего деловые люди. АРА выстраивалась как огромная коммерческая организация с отлаженной логистикой, насколько это было возможно в отчаянных российских условиях начала 1920-х годов. Ее деятельность не была благотворительностью ради благотворительности. Американцы стремились спасти людей от голода, чтобы те смогли снова работать, но на свое постоянное иждивение они никого брать не собирались.

Сотрудников АРА обвиняли в том, что под прикрытием помощи голодающим они занимались шпионажем против Советской России. Не зря, мол, АРА почти целиком состояла из кадровых военных.

Нет ничего удивительного в том, что там было много военных. Россия образца 1921 года была для американцев небезопасным местом. Поэтому, например, в русскую миссию АРА не отправляли женщин и евреев (в отношении последних боялись погромов).

Что касается разведывательной деятельности, то американцы ее действительно вели. А что вы хотите от организации, работающей в дипломатически непризнанном государстве, открыто демонстрирующем враждебность остальному миру? Сотрудники АРА собирали самые разнообразные сведения о нашей стране: о пропускной способности железных дорог (это было важно для их работы), о возможностях мукомольной промышленности, о перспективах торговли США с Советской Россией (выводы были для нас неутешительны). Американцы отслеживали настроения населения, внутриполитическую жизнь и содержание прессы, санитарно-эпидемиологическую ситуацию и многое другое. Обо всем этом они отправляли аналитические отчеты в США.

А подрывную работу против советской власти они вели?

Нет. За сотрудниками АРА внимательно наблюдали органы ГПУ, чьи агенты внедрились почти во все окружные представительства. Но наши доблестные чекисты так ни на чем американцев не поймали.

Американский плакат для населения России о помощи со стороны АРА, 1921 год Изображение: Hoover Institution Archives

Другое дело, что американцы охотно нанимали в свой аппарат советских граждан из числа «бывших»: дворян, интеллигентов, священников. Те зачастую связывали с США свои надежды на возвращение старых порядков. Поэтому с их стороны действительно иногда были случаи антисоветской агитации. Они могли сказать человеку, пришедшему к ним за помощью: раз ты за большевиков, то пусть Помгол тебя и кормит. Но это были отдельные эксцессы исполнителей.

Лубянка на американском пайке

Еще американцев из АРА упрекали в повальном пьянстве. Ведь в США в то время был сухой закон, а в голодающей России они якобы отрывались по полной.

Эта проблема действительно существовала. Но от таких сотрудников старались побыстрее избавиться, поскольку московскому офису АРА не нужны были лишние скандалы. Поначалу там оказалось немало случайных людей: алкоголиков, кокаинистов или бабников. В Москве даже был громкий скандал с педофилом из АРА, пытавшимся совратить русского мальчика. После недолгого разбирательства извращенца быстро уволили и отослали обратно, чтобы не дать повода советским властям использовать этот случай для дискредитации деятельности организации. Сильно пьющий управляющий был в саратовском представительстве АРА — когда он опустился почти до животного состояния, его немедленно отправили назад в США.

Может, для многих американцев алкоголь был способом психологической реабилитации после ужасов катастрофического голода?

Не исключено. Было немало случаев, когда после увиденного в России сотрудники АРА переживали нервные срывы. Только из Уфы за 22 месяца работы отправили домой с признаками нервного расстройства трех помощников окружного управляющего. Ужасы российского голода с горами непогребенных детских трупиков в каждой деревне, с массовым людоедством и повсеместным средневековым одичанием были тяжелым испытанием даже для американских военных, прошедших Первую мировую войну.

Когда и почему была свернута деятельность АРА?

Это происходило поэтапно. В 1922 году впервые за много лет в России был неплохой урожай, что дало основание властям объявить об окончании голода. С осени 1922 года АРА постепенно сворачивала свою деятельность в России, сократив значительную часть своего русского персонала. Это, кстати, вызвало у работающих на американцев граждан (а таких было свыше 120 тысяч человек) большое разочарование, поскольку они потеряли стабильную работу и паек. Теперь АРА обеспечивала продовольствием лишь приюты для беспризорников (которых появилось очень много после голода), больницы и тюрьмы. Например, печально известная внутренняя тюрьма ГПУ на Лубянке тоже снабжалась американской едой. Благодаря этому США удалось вызволить оттуда несколько своих граждан, захваченных во время советско-польской войны 1920 года.

Как известно, спустя десять лет массовый голод повторился почти на той же самой территории, а не только на Украине.

Да, он охватил практический тот же самый географический ареал, кроме Урала.

Чем новый мор отличался от голода 1921-1922 годов?

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Первый советский голодомор, как я называю голод 1921-1922 годов, был официально признан советской властью, охотно принявшей иностранную помощь и допустившей в страну много зарубежных организаций. Также большевики не препятствовали «голодной миграции», то есть бегству людей из охваченных бедствием мест. Второй советский голодомор 1932-1933 годов всячески замалчивался, а районы его распространения были оцеплены заградотрядами. Это делалось, чтобы не допустить беженцев в большие города и на индустриальные стройки, где работало много иностранных специалистов, в том числе и американцев. От них информацию о голоде скрывали всеми возможными способами, и ни о каком новом Помголе даже и речи не было, не говоря уже о зарубежной помощи.

Почему у нас в стране стерлась память не только о масштабах этого чудовищного бедствия, оставшегося лишь в виде иронического мема «подайте голодающим Поволжья», но и об американской помощи?

Деятельность АРА может служить наглядным примером сотрудничества идеологических противников в преодолении крупномасштабной социально-гуманитарной катастрофы. Оно могло продолжаться и дальше. Глава русской миссии АРА полковник Уильям Хаскелл был горячим сторонником скорейшего установления дипломатических отношений между США и Советской Россией. В 1922 году Ленин даже хотел пригласить Герберта Гувера на должность экономического советника при Совнаркоме. Троцкий с Бухариным провозглашали «электрификацию и американизацию всей страны». Большевики всерьез говорили об «американизированном марксизме» для преодоления послереволюционной разрухи. Они ошибочно надеялись, что США станут помогать им в восстановлении промышленного потенциала страны.

Но американцы рассчитывали на обратное. Гувер и его сотрудники наивно полагали, что благодаря их деятельности граждане России убедятся в несостоятельности большевизма и охотно проникнутся идеями свободы и демократии. Однако дальнейшее развитие событий показало, что оснований для подобных надежд у них тогда не было.