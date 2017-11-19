Сила в деньгах

В 2017 году компания Electronic Arts будто бы поставила перед собой цель стать самым ненавистным в мире издателем. Сперва она выпустила Mass Effect: Andromeda, которую даже не хочется вспоминать, потом закрыла под невнятным предлогом разрабатывавшую легендарную серию Dead Space студию Visceral Games. А теперь вышла Star Wars: Battlefront II, которая привлекла внимание не столько агрессивной рекламной кампанией, сколько скандалом с попыткой выкачать побольше денег из фанатов. «Лента.ру» разбиралась, что не так с игрой и почему нельзя верить разработчикам на слово.

На темную сторону и обратно

В Star Wars: Battlefront II появилась сюжетная кампания, на которую возлагали большие надежды. Хороших сюжетных игр по «Звездным войнам» не выходило очень давно. А разработчики сыпали грандиозными обещаниями, привлекли профессиональных актеров и вообще планировали рассказать историю о том, что происходило после уничтожения второй Звезды смерти вплоть до событий «Пробуждения силы». Более того, обещали показать галактическую войну с той стороны баррикад: главным героем Battlefront II стала командир имперского спецподразделения «Инферно» Иден Версио, движимая выполнением последней воли императора Палпатина и ненавистью к повстанцам.

Звучало многообещающе. Но, как это очень часто происходит с играми от Electronic Arts, получилось не очень.

Несмотря на то что история в Battlefront II часто переплетается с событиями, описанными в фильмах и книгах по вселенной «Звездных войн», никакой ценности одиночная кампания не несет. Обычный человек, который когда-то давно смотрел первые трилогии и вспомнил о вселенной только после «Пробуждения силы», не поймет этих отсылок, — разве что ярый фанат серии .

Скриншот: игра «Star Wars: Battlefront II» 1 /7

Усугубляет ситуацию и просто слабая постановка. Персонажи не раскрываются, мотивация их зачастую непонятна, а пресловутой «драмой» тут даже и не пахнет. Она не ставит перед собой цель привлечь к «Звездным войнам» больше людей, а работает лишь на прожженных фанатов, которые и без этой игры все знают о далекой-далекой галактике. Единственное достоинство, которое оценят все, — потрясающая графика. Battlefront II — одна из самых красивых игр из ныне существующих, но это лишь обертка, а содержание хромает.

У кампании всего одна задача — подготовить игрока к мультиплееру. Это набор из десятка миссий, который проходится за пять часов и не оставляет никаких эмоций после себя. Высаживаешься на карте (которая точь-в-точь как в мультиплеере, что высшая степень наплевательства), перестреливаешь всех тупых ботов, доходишь до точки и снова всех перестреливаешь. Довольно часто героя отправляют в космос полетать на истребителе или дают управлять шагоходом. Но потом все равно начинается тир с толпой врагов.

Пиу-пиу

При этом проблемы одиночной кампании в целом простить можно, потому что Battlefront больше о мультиплеере. К сожалению, он тут также не блещет. Грубо говоря, это максимально упрощенная версия Battlefield в декорациях Star Wars и с бластерами.

Начнем с изменений. В первую очередь в игру добавили классовую систему. Все до боли знакомо: обычный штурмовик с автоматом, тяжелый боец с пулеметом и щитами, снайпер и офицер, которые тут исполняют роль поддержки. Причем вне зависимости от класса, все оружие в игре ощущается одинаково и больше походит на водяные пистолетики, нежели на смертоносное оружие будущего. Кто-то возразит, что у лазерных пушек и не должно быть баллистики, но это не отменяет того, что стрелять попросту неинтересно.

Скриншот: игра «Star Wars: Battlefront II» 1 /4

Battlefront II заточен на то, чтобы понравиться всем и каждому. Именно отсюда и идут все упрощения. К примеру, здесь нет привычных отрядов и игрок автоматически добавляется к группе бойцов, чтобы совместно выполнять задачи. Какой-то тактики и координации действий тоже нет, но хотя бы ощущается некая причастность ко всему происходящему.

Кроме того, избавились от неудачной механики жетонов, с помощью которых можно было стать пилотом или сыграть за джедая с мечом. Для справки: чтобы стать Люком Скайуокером в первой части Battlefront необходимо было взять жетон, который периодически появляется на карте. То же самое касалось и различной техники и вообще всех улучшений. Поэтому у игроков зачастую стояла цель победить не в бою с соперниками, а в погоне за светящимся кружком на карте.

Теперь же за любые действия по ходу матча всем игрокам начисляются очки, которые впоследствии можно потратить на игру за Йоду или полетать на истребителе Y-Wing. Причем охват игры всех эпох вселенной позволяет сыграть как за персонажей из первых двух трилогий, так и за новых героев. Специально под это занятие даже есть особый режим «Герои против Злодеев», в котором можно наконец выяснить, кто сильнее, — Рэй или Дарт Вейдер.

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Для схватки на истребителях также выделили отдельный режим. Как и все остальное в игре, сделаны полеты предельно просто, да и в одиночном режиме так много миссий в космосе, что в мультиплеере этим заниматься вообще не хочется. Отдельно среди прочего стоит режим «Галактическая битва» с 40 игроками на карте. Это что-то вроде «Операций» в Battlefield 1, с постоянно изменяющимися условиями сражения. Это наиболее динамичный и «умный» режим, если такое слово вообще применимо к игре.

В мультиплеере постоянно творится хаос: повсюду пролетают лазеры, где-то неподалеку Кайло Рен рубит лазерным мечем повстанцев, воют вуки, а в небе кружат перехватчики и бомбардировщики. Кроме сеттинга и красивой картинки, у игры нет никакого стержня. Это яркое месиво в красивых декорациях с отсутствием идеи.

Жадность и предубеждение

В предыдущем пункте специально не упоминалась главная проблема Battlefront II — прокачка. А дело в том, что вся прогрессия в игре основана на кейсах. Новые способности и улучшение характеристик героя нельзя получить, просто играя за конкретны класс. Получить их можно только из лутбоксов, которые приобретаются за внутриигровую валюту. Единственное, что можно получить, просто играя за героя, — новые винтовки.

За каждый матч начисляют 300-400 кредитов, а лутбокс с тремя карточками обвесов стоит четыре тысячи. Без учета особых заданий и сюжетных миссий, за которые накидывают еще немного кредитов, один кейс можно открыть раз в 10-12 матчей. При этом далеко не факт, что из следующего ящика выпадут необходимые предметы. Уже на этом этапе понятно, что игра сломана напрочь, но дальше — больше.

Скриншот: игра «Star Wars: Battlefront II» 1 /4

Улучшения героя делятся на четыре уровня, и они абсолютно имбалансны. К примеру, среди них есть карточка, увеличивающая прочность щита тяжелого бойца от 200 до 300 очков (в зависимости от редкости карты). Соответственно, при схватке лоб в лоб преимущество будет на стороне того, кому выпала карточка более высокого уровня, а не кто лучше играет и сильнее прокачался. В соревновательных играх в целом не должно быть таких элементов, которые дают постоянное усиление. Это напрочь убивает желание играть и как-то развиваться, потому что всегда есть тот, кто просто влил несколько тысяч рублей и открыл лучшие карты.

Но самое приятное, что эти лутбоксы можно покупать за реальные деньги. То есть стоит выбор: потратить 4,5 тысячи часов (именно столько времени потребуется на разблокировку всего контента в игре) или занести разработчикам. И это в ААА-игре, которую продают за полную цену в 60 долларов. Один в один система развития используется в мобильных играх, но там-то игры бесплатные.

Понятно, что ЕА была вдохновлена моделью монетизации своих спортивных симуляторов и возможностью стрясти как можно денег с игроков. Понятно, что благодаря этому у Battlefront II не будет Season Pass и платных DLC, а расширения доступны всем. Но остается неясным лишь одно: зачем так жестко? Изначально, например, чтобы открыть Дарта Вейдера, нужно было наиграть какое-то немыслимое количество часов, ведь он стоил 60 тысяч кредитов. Позже стоимость героев снизили на 75 процентов (до 15 тысяч, в случае с Вейдером), но ситуацию это не меняет, потому что кейсы стоят все тех же четырех тысяч кредитов.

Наличие лутбоксов не ставит крест на игре. Те же Overwatch или Call of Duty монетизируются за их счет, но содержимое этих кейсов никак не влияет на баланс игры. Здесь же победителем схватки зачастую становится тот, кто купил больше ящиков. Совершенно справедливо в сети поднялась небывалых масштабов волна негатива в адрес издателя, а десятки тысяч игроков просто объявили игре бойкот.

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Вероятно, разработчики никак не отреагировали бы на возмущение в интернете, если бы на кону не стояли права на вселенную Star Wars. Весь этот скандал бросает тень в частности и на Disney, у которой вскоре премьера новой части фильма. Поэтому сперва в игре временно отключили все микротранзакции (но не исправили систему прокачки), затем опубликовали открытое письмо с извинениями и провели серию вопросов и ответов на Reddit. В студии пообещали, что все-все-все исправят и сделают как надо, но не сказали, что и как будут исправлять и вернут ли возможность купить внутриигровую валюту за реальные деньги.

Очень жаль тех, кто поверил этим извинениям и сразу же начал праздновать победу над злой EA. Сомневаться стоит хотя бы потому, что ни в одном из заявлений компании не было никакой конкретики. Возможно, они реально создадут нормальную прокачку, а в лутбоксы поместят косметические предметы. Но, вероятнее всего, они просто снизят цену на кейсы, повысят награду за матч, но никак не поменяют баланс перков и улучшений. И вина тут не в DICE, так как нынешняя политика EA диктует вставлять во все игры ящики с предметами для прокачки.

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Сейчас Star Wars: Battlefront II — это кот в мешке. Разработчики пообещали что-то в игре изменить, но их ответы настолько пространные, что вера в игру уменьшается с каждым днем. Вероятно, когда осядет пыль, они вернут все как было с минимальными корректировками. А возможно, и вообще переделают всю систему прогрессии. Но за скандалом с лутбоксами все вокруг забыли, что это просто пустая игра. Сюжет в ней — это натуральная обучалка перед мультиплеером в самом худшем ее проявлении. Мультиплеер же, каким бы он ни был эпичным и красочным, безыдейный.

И это печалит больше всего, так как DICE когда-то могли делать, но в последние годы ничего знакового так и не вышло. Даже если экономику игры исправят, ее ждет судьба первого Battlferont, который был таким же пустым. Поэтому прежде чем покупать игру, стоит дождаться отчета по изменениям.