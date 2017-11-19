Наука и техника
 
Последние новости
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
В Пекине жертвами пожара стали 19 человек
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Популярные новости
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Обладатель рекордного в России джекпота нашелся
«Мисс мира» стала индианка

Сила в деньгах

Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II

Перейти в «Мою Ленту»
Скриншот: игра «Star Wars: Battlefront II»

В 2017 году компания Electronic Arts будто бы поставила перед собой цель стать самым ненавистным в мире издателем. Сперва она выпустила Mass Effect: Andromeda, которую даже не хочется вспоминать, потом закрыла под невнятным предлогом разрабатывавшую легендарную серию Dead Space студию Visceral Games. А теперь вышла Star Wars: Battlefront II, которая привлекла внимание не столько агрессивной рекламной кампанией, сколько скандалом с попыткой выкачать побольше денег из фанатов. «Лента.ру» разбиралась, что не так с игрой и почему нельзя верить разработчикам на слово.

На темную сторону и обратно

В Star Wars: Battlefront II появилась сюжетная кампания, на которую возлагали большие надежды. Хороших сюжетных игр по «Звездным войнам» не выходило очень давно. А разработчики сыпали грандиозными обещаниями, привлекли профессиональных актеров и вообще планировали рассказать историю о том, что происходило после уничтожения второй Звезды смерти вплоть до событий «Пробуждения силы». Более того, обещали показать галактическую войну с той стороны баррикад: главным героем Battlefront II стала командир имперского спецподразделения «Инферно» Иден Версио, движимая выполнением последней воли императора Палпатина и ненавистью к повстанцам.

Звучало многообещающе. Но, как это очень часто происходит с играми от Electronic Arts, получилось не очень.

Несмотря на то что история в Battlefront II часто переплетается с событиями, описанными в фильмах и книгах по вселенной «Звездных войн», никакой ценности одиночная кампания не несет. Обычный человек, который когда-то давно смотрел первые трилогии и вспомнил о вселенной только после «Пробуждения силы», не поймет этих отсылок, — разве что ярый фанат серии .

Усугубляет ситуацию и просто слабая постановка. Персонажи не раскрываются, мотивация их зачастую непонятна, а пресловутой «драмой» тут даже и не пахнет. Она не ставит перед собой цель привлечь к «Звездным войнам» больше людей, а работает лишь на прожженных фанатов, которые и без этой игры все знают о далекой-далекой галактике. Единственное достоинство, которое оценят все, — потрясающая графика. Battlefront II — одна из самых красивых игр из ныне существующих, но это лишь обертка, а содержание хромает.

У кампании всего одна задача — подготовить игрока к мультиплееру. Это набор из десятка миссий, который проходится за пять часов и не оставляет никаких эмоций после себя. Высаживаешься на карте (которая точь-в-точь как в мультиплеере, что высшая степень наплевательства), перестреливаешь всех тупых ботов, доходишь до точки и снова всех перестреливаешь. Довольно часто героя отправляют в космос полетать на истребителе или дают управлять шагоходом. Но потом все равно начинается тир с толпой врагов.

Пиу-пиу

При этом проблемы одиночной кампании в целом простить можно, потому что Battlefront больше о мультиплеере. К сожалению, он тут также не блещет. Грубо говоря, это максимально упрощенная версия Battlefield в декорациях Star Wars и с бластерами.

Начнем с изменений. В первую очередь в игру добавили классовую систему. Все до боли знакомо: обычный штурмовик с автоматом, тяжелый боец с пулеметом и щитами, снайпер и офицер, которые тут исполняют роль поддержки. Причем вне зависимости от класса, все оружие в игре ощущается одинаково и больше походит на водяные пистолетики, нежели на смертоносное оружие будущего. Кто-то возразит, что у лазерных пушек и не должно быть баллистики, но это не отменяет того, что стрелять попросту неинтересно.

Battlefront II заточен на то, чтобы понравиться всем и каждому. Именно отсюда и идут все упрощения. К примеру, здесь нет привычных отрядов и игрок автоматически добавляется к группе бойцов, чтобы совместно выполнять задачи. Какой-то тактики и координации действий тоже нет, но хотя бы ощущается некая причастность ко всему происходящему.

Кроме того, избавились от неудачной механики жетонов, с помощью которых можно было стать пилотом или сыграть за джедая с мечом. Для справки: чтобы стать Люком Скайуокером в первой части Battlefront необходимо было взять жетон, который периодически появляется на карте. То же самое касалось и различной техники и вообще всех улучшений. Поэтому у игроков зачастую стояла цель победить не в бою с соперниками, а в погоне за светящимся кружком на карте.

Теперь же за любые действия по ходу матча всем игрокам начисляются очки, которые впоследствии можно потратить на игру за Йоду или полетать на истребителе Y-Wing. Причем охват игры всех эпох вселенной позволяет сыграть как за персонажей из первых двух трилогий, так и за новых героев. Специально под это занятие даже есть особый режим «Герои против Злодеев», в котором можно наконец выяснить, кто сильнее, — Рэй или Дарт Вейдер.

Для схватки на истребителях также выделили отдельный режим. Как и все остальное в игре, сделаны полеты предельно просто, да и в одиночном режиме так много миссий в космосе, что в мультиплеере этим заниматься вообще не хочется. Отдельно среди прочего стоит режим «Галактическая битва» с 40 игроками на карте. Это что-то вроде «Операций» в Battlefield 1, с постоянно изменяющимися условиями сражения. Это наиболее динамичный и «умный» режим, если такое слово вообще применимо к игре.

В мультиплеере постоянно творится хаос: повсюду пролетают лазеры, где-то неподалеку Кайло Рен рубит лазерным мечем повстанцев, воют вуки, а в небе кружат перехватчики и бомбардировщики. Кроме сеттинга и красивой картинки, у игры нет никакого стержня. Это яркое месиво в красивых декорациях с отсутствием идеи.

Жадность и предубеждение

В предыдущем пункте специально не упоминалась главная проблема Battlefront II — прокачка. А дело в том, что вся прогрессия в игре основана на кейсах. Новые способности и улучшение характеристик героя нельзя получить, просто играя за конкретны класс. Получить их можно только из лутбоксов, которые приобретаются за внутриигровую валюту. Единственное, что можно получить, просто играя за героя, — новые винтовки.

За каждый матч начисляют 300-400 кредитов, а лутбокс с тремя карточками обвесов стоит четыре тысячи. Без учета особых заданий и сюжетных миссий, за которые накидывают еще немного кредитов, один кейс можно открыть раз в 10-12 матчей. При этом далеко не факт, что из следующего ящика выпадут необходимые предметы. Уже на этом этапе понятно, что игра сломана напрочь, но дальше — больше.

Улучшения героя делятся на четыре уровня, и они абсолютно имбалансны. К примеру, среди них есть карточка, увеличивающая прочность щита тяжелого бойца от 200 до 300 очков (в зависимости от редкости карты). Соответственно, при схватке лоб в лоб преимущество будет на стороне того, кому выпала карточка более высокого уровня, а не кто лучше играет и сильнее прокачался. В соревновательных играх в целом не должно быть таких элементов, которые дают постоянное усиление. Это напрочь убивает желание играть и как-то развиваться, потому что всегда есть тот, кто просто влил несколько тысяч рублей и открыл лучшие карты.

Но самое приятное, что эти лутбоксы можно покупать за реальные деньги. То есть стоит выбор: потратить 4,5 тысячи часов (именно столько времени потребуется на разблокировку всего контента в игре) или занести разработчикам. И это в ААА-игре, которую продают за полную цену в 60 долларов. Один в один система развития используется в мобильных играх, но там-то игры бесплатные.

Понятно, что ЕА была вдохновлена моделью монетизации своих спортивных симуляторов и возможностью стрясти как можно денег с игроков. Понятно, что благодаря этому у Battlefront II не будет Season Pass и платных DLC, а расширения доступны всем. Но остается неясным лишь одно: зачем так жестко? Изначально, например, чтобы открыть Дарта Вейдера, нужно было наиграть какое-то немыслимое количество часов, ведь он стоил 60 тысяч кредитов. Позже стоимость героев снизили на 75 процентов (до 15 тысяч, в случае с Вейдером), но ситуацию это не меняет, потому что кейсы стоят все тех же четырех тысяч кредитов.

Наличие лутбоксов не ставит крест на игре. Те же Overwatch или Call of Duty монетизируются за их счет, но содержимое этих кейсов никак не влияет на баланс игры. Здесь же победителем схватки зачастую становится тот, кто купил больше ящиков. Совершенно справедливо в сети поднялась небывалых масштабов волна негатива в адрес издателя, а десятки тысяч игроков просто объявили игре бойкот.

Вероятно, разработчики никак не отреагировали бы на возмущение в интернете, если бы на кону не стояли права на вселенную Star Wars. Весь этот скандал бросает тень в частности и на Disney, у которой вскоре премьера новой части фильма. Поэтому сперва в игре временно отключили все микротранзакции (но не исправили систему прокачки), затем опубликовали открытое письмо с извинениями и провели серию вопросов и ответов на Reddit. В студии пообещали, что все-все-все исправят и сделают как надо, но не сказали, что и как будут исправлять и вернут ли возможность купить внутриигровую валюту за реальные деньги.

Очень жаль тех, кто поверил этим извинениям и сразу же начал праздновать победу над злой EA. Сомневаться стоит хотя бы потому, что ни в одном из заявлений компании не было никакой конкретики. Возможно, они реально создадут нормальную прокачку, а в лутбоксы поместят косметические предметы. Но, вероятнее всего, они просто снизят цену на кейсы, повысят награду за матч, но никак не поменяют баланс перков и улучшений. И вина тут не в DICE, так как нынешняя политика EA диктует вставлять во все игры ящики с предметами для прокачки.

***
Сейчас Star Wars: Battlefront II — это кот в мешке. Разработчики пообещали что-то в игре изменить, но их ответы настолько пространные, что вера в игру уменьшается с каждым днем. Вероятно, когда осядет пыль, они вернут все как было с минимальными корректировками. А возможно, и вообще переделают всю систему прогрессии. Но за скандалом с лутбоксами все вокруг забыли, что это просто пустая игра. Сюжет в ней — это натуральная обучалка перед мультиплеером в самом худшем ее проявлении. Мультиплеер же, каким бы он ни был эпичным и красочным, безыдейный.

И это печалит больше всего, так как DICE когда-то могли делать, но в последние годы ничего знакового так и не вышло. Даже если экономику игры исправят, ее ждет судьба первого Battlferont, который был таким же пустым. Поэтому прежде чем покупать игру, стоит дождаться отчета по изменениям.

Влад Массино

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0115 ноября
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.

«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»

Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
23:0818 ноября

Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100

19:2318 ноября

Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

15:3718 ноября

Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало

Наука и техника00:0117 ноября

Пробила дно

Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
06:5910 ноября

Найдена причина быстрого похудения

13:1418 ноября

Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел

16:0417 ноября

Проведена первая в мире пересадка головы человека

Наука и техника00:0213 ноября

Хватит всем

Почему террористы и изгои любят советское оружие
05:24 9 ноября

Названа спасающая от неизбежной инвалидности диета

18:1617 ноября

Человекоподобный робот научился делать сальто

10:2217 ноября

Россию заподозрили в отрыве башни сирийскому Т-90

Россия
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в ЯлтеВ память об империи
Зачем Путин открыл монумент императору в Крыму
Ту-160 оглушил весь Волгоград после перехода на сверхзвук
Милые кости
В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Письмо с требованием от «Почты России» шло 800 метров полтора месяца
Талончик в ад
В российских больницах пациентов заражают смертельными вирусами
Все материалы
Мир
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Боровшегося в США с ЛГБТ депутата застукали за однополым сексом в его кабинете
В Пекине жертвами пожара стали 19 человек
Военные США стали чаще домогаться друг друга
«Марш на Елисейский дворец» перерос в погромы
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов
На Украине курсантов кормили тараканами и червями
Разыскиваемого за убийство главреда Forbes чеченца задержали в Киеве
Украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина
Российский дипломат сбил в центре Киева женщину с ребенком
Все материалы
Экономика
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Япония предложила России услуги по выращиванию клубники на Курилах
Отлейте: бензин в России рекордно подорожал
В этом обвиняют правительство и нефтяные компании
Эксперты оценили эффект от инвестстимулов для Самотлорского месторождения
Польша призвала отказаться от российского газа в угоду «другим странам»
Экс-руководители «Югры» обжаловали вердикт арбитража о законности решений ЦБ
Найдена причина подорожания икры
Все материалы
Силовые структуры
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
«Земля — не поляна для межгалактических пикников!»
Россияне доносят на халтурящих проституток и дерзких инопланетян
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликовано видео нового удара ВКС по террористам в Сирии
Раненному в «Москва-Сити» охраннику повредили мозг
Полиция задержала еще двух предполагаемых участников стрельбы в «Москва-Сити»
Задержан участник перестрелки на юбилее измайловского авторитета в «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Сила в деньгах
Жадные джедаи прилетели в Россию за длинным рублем — Star Wars: Battlefront II
Опубликовано видео первого полета новейшего «летающего радара» А-100
Хватит всем
Почему террористы и изгои любят советское оружие
Крупнейшее в мире воздушное судно сдулось и снова упало
Новейший «летающий радар» А-100 впервые взлетел
Все материалы
Спорт
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова
Время греть шары
Кого стоит бояться России на домашнем чемпионате мира
«Спартак» разгромил «Краснодар» на выезде
Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев
Умер самый титулованный тяжелоатлет мира
Фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» подрались после матча
Все материалы
Культура
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
Lil Peep«Я депрессивный наркоман, и я уже на грани»
Что убило кумира российских школьников, эмо-рэпера Lil Peep
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Голограмма Горшка споет песни «Короля и шута»
Понабрали по объявлению
Кино недели: от «Лиги справедливости» до «Молодого Годара»
Опубликовано видео срыва выступления Райкина в Одессе
Скончался один из создателей AC/DC Малькольм Янг
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
ТНТ откажется от зарубежного кино
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
Швыдкой расстроился из-за популярности Ольги Бузовой
Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки
Все материалы
Ценности
Быстрее пули
Американцы тратят бешеные деньги ради воспоминаний о бурной молодости
Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком Мосту
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Болид Шумахера продали за рекордную сумму
Эмили Ратаковски разделась для рекламы купальников
Американцы устроят слежку за модниками
Хиджаб Nike включили в список лучших изобретений 2017 года
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Москву признали лучшим в мире городом делового и событийного туризма
Определена цена желания выбраться из Воркуты на Новый год
Все материалы
Из жизни
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»
История жителя Челябинска, переехавшего в Калифорнию
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Житель ОАЭ купил красивый номер для авто за три миллиона долларов
Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети
«Мисс мира» стала индианка
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
За канадский ВАЗ-2108 без крыши попросили миллион рублей
В Германии нашли Opel Omega из 1990-х почти без пробега
Tesla показала эскиз гигантского пикапа
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы