Наследник Короля. Как парень из перуанских трущоб стал звездой футбола и заслужил уважение великого Пеле

Кубок Америки по футболу, который стартовал в Бразилии 13 июня 2021 года, стал 47-м по счету. С момента основания турнир видел немало звездных игроков. Один из них — Теофило Кубильяс, лучший бомбардир в истории сборной Перу. На турнире 1975 года полузащитник помог команде стать чемпионом и был признан лучшим игроком. Особенно памятен его гол, забитый в полуфинале в ворота Бразилии. За манеру игры Кубильяса часто называют перуанским Пеле, да и сам великий бразилец однажды назвал его своим преемником. «Лента.ру» в партнерстве с букмекерской компанией Winline вспоминает историю простого парня из перуанских трущоб, который стал легендой мирового футбола.

Будущая звезда

Южная Америка подарила миру не один десяток фантастических футболистов, лучших в своих поколениях. Бразильцы Гарринча, Жаирзиньо, Пеле, аргентинцы Диего Марадона, Лионель Месси, колумбиец Карлос Вальдеррама и уругваец Энцо Франческоли — лишь некоторые из них. Однако не все южноамериканские страны славятся футбольными талантами. В Перу, например, с игроками мирового класса всегда было трудно.

Но есть такие звезды, которые, вспыхнув однажды, продолжают ярко сиять долгие годы. Поэтому перуанцы по праву гордятся Теофило Хуаном Кубильясом Аризагой, более известным просто как Теофило Кубильяс. Будущая звезда сборной Перу, лучший бомбардир в истории национальной команды и один из сильнейших футболистов прошлого века родился в Лиме 8 марта 1949 года.

Для страны 1940-1950-е годы были непростым временем. Военные конфликты и государственный переворот в экономически неблагополучной республике привели к росту бедности. Как раз тогда границы Лимы значительно расширились, жители окраинных регионов Перу переезжали в столицу в надежде на лучшую жизнь. Город не справлялся с притоком людей, количество трущоб стремительно увеличивалось.

Чемпионат мира 1978 года. Матч Перу — Бразилия. Теофило Кубильяс — в центре Фото: Peter Robinson / Getty Images

Понятно, что любой, кто мог выбраться из нищеты и добиться успеха, мгновенно становился кумиром. Теофило, росший в крайней нужде, на роль всеобщего вдохновителя подходил идеально.

«Это было невероятно»

Мальчик очень рано пристрастился к главной уличной игре — футболу. Теофило мог днями пропадать на поле, и вскоре стало понятно, что это для него больше, чем увлечение. В 16 лет Кубильяс дебютировал за «Альянсу Лима» и в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром высшего дивизиона — Primera. В 23 матчах он стал автором 19 голов. В такую статистику верилось с трудом, зато все сразу заметили: этот парень через пару лет очень пригодится сборной.

За небольшой рост — 173 сантиметра — Кубильяс получил прозвище El Nene, Малыш.

И в 1968 году Кубильяса действительно вызвали в национальную команду. Его дебютом стала товарищеская встреча со сборной Бразилии. Забить Теофило, правда, не смог. Матч завершился разгромом Перу со счетом 0:4, но другого результата мало кто ожидал — бело-красные в те годы считались командой крайне посредственной. На чемпионаты мира они ни разу не выходили, а в чемпионате Южной Америки среди национальных сборных (так до 1975 года назывался Кубок Америки — прим. «Ленты.ру») в последний раз участвовали в 1963-м и стали только пятыми.

21-летний Кубильяс помог сборной преодолеть квалификацию на мундиаль 1970 года, который принимала Мексика. Это уже было большим успехом, так что особенных ожиданий от участия в этом турнире ни у кого не было. За несколько дней до старта чемпионата в Перу произошло мощное землетрясение. В результате подземных толчков и оползней погибли 70 тысяч человек. Это была национальная трагедия. Игроки понимали, что им нужно выходить на поле и играть, — опустить руки, сдаться на глазах соотечественников они не имели права.

В первом же матче Теофило стал автором победного гола: перуанцы совершили камбэк в матче с Болгарией — 3:2. «Это было невероятно! Мы были убиты горем из-за событий дома, но одного матча оказалось достаточно, чтобы люди вновь почувствовали себя счастливыми», — вспоминал Кубильяс. Следующий матч перуанцы вновь выиграли, Теофило дважды забил Марокко — 3:0. А в третьем, с ФРГ, проиграли со счетом 1:3, но Кубильяс все равно отметился голом. На родине футболистов возвели в статус национальных героев, и главным был, конечно, Теофило.

В четвертьфинале Перу противостояла Бразилия, будущий чемпион, бороться с которой было бесполезно. Бело-красные проиграли, но не всухую — 2:4. Один из мячей снова был на счету Кубильяса. «Конечно, бразильские звезды победили. Но я был очень рад забить им. На своем первом чемпионате мира я много забивал, это было прекрасно», — вспоминал футболист спустя годы.

Позже рассказывали, что перед матчем главную бразильскую звезду того времени Пеле предупреждали, как опасен может быть Кубильяс. Король футбола, который с большим уважением относился к молодому футболисту, улыбнулся и ответил: «Я слежу за ним. Не переживайте, все правильно, ведь Теофило Кубильяс — мой наследник».

Мастерство Кубильяса восхищало. К тому времени о нем уже заговорили во всем мире. На мундиале в Мексике Теофило признали лучшим молодым игроком. Еще большую известность футболист получил после того, как в 1972 году с шестью голами стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес и был признан лучшим игроком Южной Америки

В 1973 году Кубильяс, все это время игравший за «Альянсу», отправился покорять Европу. Первой его зарубежной командой стал швейцарский «Базель», оттуда хавбек перебрался в португальский «Порту». В обоих клубах перуанец демонстрировал отличную статистику (три мяча в десяти играх чемпионата Швейцарии и 48 мячей в 85 матчах в Португалии). Правда, вдали от дома игрок чувствовал себя неуютно и не собирался задерживаться за границей надолго. «По вечерам я оставался один, и меня одолевал соблазн бросить все и уехать на родину. Окружающая среда была невыносимой. И еще ужасный холод! У меня пропало желание не только играть, но и смеяться», — говорил он. Вскоре футболист вернулся в «Альянсу».

Теофило Кубильяс Фото: Kathy Willens / AP

Лучший игрок

Следующим после чемпионата мира большим событием для болельщиков сборной Перу стал Кубок Америки 1975 года. В тот год турнир проводили по новым правилам. Теперь девять команд, за исключением действующего чемпиона континента, разбитые на три группы, дома и в гостях определяли трех полуфиналистов (четвертым становился чемпион Южной Америки). Полуфиналы и финал играли в два матча, а еще у турнира впервые не было страны-организатора.

На групповом этапе сборная Перу встречалась с Чили (1:1, 3:1) и Боливией (1:0, 3:1), не проиграв ни матча. В полуфинале предстояла игра с Бразилией в Рио-де-Жанейро. Для перуанцев это был шанс всей жизни. Состав бразильской сборной был далек от идеального, но в возможность победы над ними все равно верилось с трудом. И вот в присутствии 75 тысяч болельщиков бело-красные полностью переиграли соперника — 3:1. За хозяев поля отличился Роберто Батата, за гостей дважды забил Энрике Касаретто, а последний гол записал на свой счет Кубильяс. В Перу до сих пор с восторгом вспоминают тот матч.

Мы победили Бразилию в Бразилии — что может быть лучше? Теофило Кубильяс о Кубке Америки-1975

В финале Перу ждала Колумбия. Чтобы выявить победителя, потребовался дополнительный матч, но перуанцы все-таки оказались сильнее (1:0). Это была вторая в истории победа бело-красных на Кубке Америки — первая случилась в 1936 году. Кубильяса признали лучшим игроком турнира. А о связке Кубильяс — Уго Сотиль — Сезар Куэто заговорили как о самой мощной в мире.

На волне этого успеха на чемпионат мира-1978 перуанские болельщики тоже возлагали большие надежды. Турнир проходил в Аргентине. Несмотря на то что бело-красные не смогли побороться за титул, заняв во втором раунде последнее место в группе В, Кубильяса на родине продолжали носить на руках. Еще бы: он дважды забил Шотландии из-за пределов штрафной (3:1) и сделал хет-трик в ворота иранцев (4:1).

Прощание

За сборную Кубильяс играл еще четыре года, но лучшие его матчи в футболке национальной команды остались позади. В 1982 году полузащитник поехал на свой третий и последний чемпионат мира, на котором сыграл во всех трех матчах сборной, но так и не забил. Встреча со сборной Польши 22 июня 1982 года, проигранная перуанцами со счетом 1:5, стала для футболиста прощальной.

На клубном уровне Теофило еще немного поиграл в США, а в 1985-м завершил карьеру. Правда, спустя два года ненадолго вернулся: когда вся команда «Альянсы» разбилась в авиакатастрофе, он решил помочь родному клубу. Чемпионат Перу был прерван более чем на месяц, чтобы лидер турнирной таблицы мог собрать новый состав. Перед первым матчем 38-летний Кубильяс в микрофон обратился к болельщикам: «Я бы хотел, чтобы "Альянса" возродилась из пепла, как феникс. И если я могу как-то помочь, то буду безмерно рад». В 13 матчах он забил три мяча.

Хотя признание пришло к Кубильясу еще в годы спортивной карьеры, его не забыли и после ухода из спорта. В 2000 году Международная федерация футбольной истории и статистики поставила его на 48-е место в мировом рейтинге лучших игроков века и на 17-е — в рейтинге лучших игроков Южной Америки. А в марте 2004-го Кубильяс стал единственным представителем своей страны, которого Пеле включил в список 125 лучших игроков мирового футбола.

«Я решил посвятить себя детям»

Сейчас Кубильясу 72 года. В последнее время он живет в Корал-Спрингс (США, штат Флорида), где у него собственная футбольная школа. Тренировать Теофило, кстати, начал сразу после завершения футбольной карьеры: сначала сыновей и их друзей, а потом и других желающих. «Когда я закончил играть, решил посвятить себя детям. Мне очень близко преподавание и тренерство, я понял это сразу же. Получаю настоящее удовольствие от процесса», — рассказывал Кубильяс.

Теофило Кубильяс, 2013 год Фото: Marco del Rio / Getty Images

Правда, уделять все время школе перуанец не может: как представителю Международной федерации футбола (ФИФА) ему приходится много ездить по миру. Он посещает официальные мероприятия, тренировки и матчи, встречается с юными футболистами, читает лекции. Кроме того, Теофило Кубильяс — член технической группы ФИФА, которая занимается анализом матчей, выделяя ключевые статистические моменты и закономерности игры. Он убежден, что футбол — это наука, в которой всегда найдется что изучать.

Иногда Кубильяс комментирует матчи на национальном телевидении. Например, он работал на чемпионате мира 2018 года. Сборная Перу тогда заняла третье место в группе и в плей-офф не попала, но легендарный футболист остался в Москве до самого финала. По его словам, в России ему понравилось.

На матчи Кубка Америки Кубильяса часто приглашают в качестве аналитика, и обычно он с радостью соглашается.

Кубок Америки-2021 стартовал в Бразилии 13 июня. Сборная Перу попала в группу А. Первый матч команда проведет против хозяев турнира 18 июня, начало — в 03:00 по московскому времени. А сделать ставку на матчи бело-красных вы можете уже сейчас, получив 1000 рублей от букмекерской компании Winline!