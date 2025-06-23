В России представлен новый смартфон HUAWEI. Почему его уже называют рекордсменом?

Зарядка HUAWEI nova Y73 рассчитана на два дня

В России представлен новый смартфон HUAWEI nova Y73 — устройство с рекордной автономностью и ударопрочным корпусом, способное стать надежным спутником для активных пользователей всех возрастов, с его сверхъемкой батареей на 6 620 миллиампер-часов, сертификатом падения SGS 5 звезд, экраном с защитой зрения и уникальной кнопкой быстрого доступа. Чем он удобен для пожилых, выживет ли после встречи с асфальтом и правда ли, что его зарядки может хватить на неделю, — в обзоре «Ленты.ру».

Дизайн: космическая эстетика и практичность

Первое, что удивляет в nova Y73 — геометричная текстура задней панели. Вдохновленная мерцанием галактик, она создает игру света при любом угле наклона. Особенно эффектен голубой вариант, когда лазерная гравировка формирует переплетающиеся линии, напоминающие X-образные орбиты звезд. Черная модель выглядит строже, акцент смещен на золотистые кольца камерного модуля — дань классическому дизайну HUAWEI.

Корпус не скользит в руке, а толщина 8,4 миллиметра и вес 203 грамма делают его комфортным для долгого использования. Но главное — инженерная защита. Рама и экран усилены амортизирующими вставками, углы обработаны композитным материалом, поглощающим удар, а заднее стекло устойчиво к царапинам (по данным HUAWEI — в 2 раза прочнее предшественника Y72).

В nova Y73 реализована многослойная защита, сертификат SGS 5 звезд — это не маркетинг

Он подтверждает устойчивость к повреждениям с двух сторон, четырех краев и четырех углов. В новинке, по сравнению с предыдущей версией, защитные свойства увеличены на 100 процентов, есть также дополнительная устойчивость к повреждениям при падении на различные поверхности, например, мраморный или деревянный пол. Он в два раза более устойчив к царапинам и износу и обладает классом пыле- и водонепроницаемости IP64.

Тестирование новинки показало, что упавший почти с двух метров на деревянный пол смартфон отскочил без вмятин

А после неудачного падения на асфальт нам с трудом удалось обнаружить микроцарапину на рамке, при этом экран и камеры никак не пострадали. В редакции также неоднократно убедились, что IP64 спасает от брызг и пыли. Так, во время дождя в парке экран корректно реагировал на мокрые пальцы благодаря алгоритму "влажного касания", а разъемы не пострадали. Но погружать в воду целиком это устройство нельзя.

Фото: HUAWEI

Две зарядки в неделю и камера с пятью режимами съемки

6 620 миллиампер-час — емкость, редкая даже среди флагманов. При полной зарядке HUAWEI nova Y73 способен работать в режиме воспроизведения заранее загруженных видео 1,4 дня, 1,2 дня — в режиме воспроизведения онлайн-видео, 2,6 дня — в режиме воспроизведения онлайн-музыки или 2,2 дня — в режиме голосовых вызовов. Все зависит от интенсивности использования, при минимальном (только звонки и SMS) приближается к заявленным двум зарядкам в неделю.

Еще одна приятная особенность, которую по достоинству оценят переживавшие отключения смартфона на холоде. HUAWEI nova Y73 работает эффективно даже при минус 20 градусов по Цельсию. При низких температурах емкость батареи позволяет ему функционировать 55,6 часа в режиме голосовых вызовов, 24,6 часа в режиме воспроизведения видео или 9,6 часа в режиме навигации

Турбозарядка 40 ватт при помощи технологии HUAWEI SuperCharge Турбо — еще один козырь новинки от HUAWEI. Мы убедились, что всего 10 минут зарядки оказалось достаточно для пятичасового просмотра видео

Основная камера смартфона оснащена модулем высокого разрешения 50 мегапикселей (диафрагма f/1.8), режимом автофокусировки и цифровым зумом. Разрешение изображений — до 8192 × 6144 пикселей, разрешение видео — до 1920 × 1080 пикселей. Доступна съемка в самых популярных режимах: ночь, high-Res, панорама, видео, портрет.

Экран с технологиями комфорта

HUAWEI nova Y73 оснащен 6,75-дюймовым цветным LCD-дисплеем с поддержкой защиты зрения с разрешением 720 x 1600 пикселей и плотностью пикселей около 260 PPI. В него встроен специальный алгоритм, дающий высокую четкость изображения в течение всего дня благодаря подавлению синего света.

Мы оценили, что за счет технологии затемнения им удобно пользоваться в темноте, причем, без вреда для зрения. Сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии A+ подтверждает его эффективность. Кроме того, функция затемнения автоматически адаптирует яркость в соответствии с окружающим освещением. В метре от окна в солнечный день текст читается без усилий, при ночном чтении (30 минут в темноте) глаза уставали меньше, чем от AMOLED-экранов без ШИМ.

Управление мокрыми руками, безусловно, — еще одна очень полезная фишка этого устройства

Оно оснащено уникальным алгоритмом распознавания касаний, точно фиксирующим контакт экрана с водой. Это, конечно, огромный плюс, когда смартфон не капризничает, а распознает все нажатия в дождь или сразу после купания.

Нам понравилось, что после разбрызгивания воды на экран фото спокойно пролистывались, правда, разблокировку по отпечатку пальца с каплями воды иногда с первого раза сделать не получалось. Но в этом устройстве это и не предусмотрено.

Изображение: HUAWEI

Кнопка X и пульт управления техникой

Физическая кнопка X на левом торце — «секретное оружие» nova Y73. Она настраивается, например, и под одинарное нажатие для вызова экстренного контакта (идеально для пожилых или детей), для запуска камеры, фонарика, диктофона, калькулятора. А при двойном нажатии на кнопку или нажатии и удержании открываются избранные и часто используемые приложения.

При тестировании кнопка срабатывала быстрее, чем голосовые ассистенты: вызов скорой занял три секунды, запуск диктофона во время интервью — одну секунду. Понравилось, что при помощи кнопки X можно быстро и удобно активировать функции, когда заняты руки или нет времени.

В новинке есть и функция виртуального пульта управления бытовой техникой

При помощи единого приложения для удаленного управления пользователи могут подключить свой смартфон к домашним бытовым приборам и электронным устройствам и легко и быстро управлять ими.

Есть в нем и продуманный режим для пожилых, при включении которого в одно нажатие значки приложений и шрифты становятся больше. Это очень удобно для более детального визуального отображения контента и комфортного управления. Так, бабушке (74 года) удалось освоить звонки за 10 минут и спокойно потом при помощи виртуального пульта без проблем управлять кондиционером и телевизором.

AppGallery, конфиденциальность и защита

Магазин приложений HUAWEI — третий в мире по охвату, в AppGallery — более миллиона приложений. Здесь дают интеллектуальные рекомендации на основании анализа интересов пользователя и гарантируют безопасность

В российской версии предустановлены мессенджеры: (Telegram, «VK Мессенджер»), соцсети (VK, «Одноклассники») и утилиты (календарь, почта, карты (Here WeGo). Банковские приложения российских банков, например, Сбера, также работают стабильно

«Центр конфиденциальности» и «Центр защиты» HUAWEI позволяют пользователям контролировать доступ к своим данным. Так, благодаря Центру конфиденциальности можно полностью отключить таргетированную рекламу на основе личных данных, мгновенно блокировав доступ сторонних веб-сайтов к использованию личных данных в рекламных целях. Отметим, что после активации число таргетированных баннеров в браузере резко сократилось

Центр защиты помогает проверить текущее состояние безопасности устройства, например, состояние работы таких функций и приложений, как блокировка приложений, хранилище паролей, личное, поиск устройства и другое. Он обнаруживает проблемы и реагирует на них в различных ситуациях.

Резюме: для кого этот смартфон?

За 7 дней тестов HUAWEI nova Y73 подтвердил, что это не просто смартфон, а инструмент для экстремальных условий. К его главным преимуществам, прежде всего, можно отнести «неубиваемость», емкость аккумулятора, скорость зарядки, экран с защитой зрения и кнопку быстрого доступа.

Рекордная автономность и кнопка быстрого доступа — спасение для очень многих, например, для путешественников и таксистов

Защита от падений, влаги и опять-таки возможность длительного активного использования без подзарядки — отличный выбор для стройки, походов или родителей активных детей

Режим для пожилых и экран с защитой зрения — лучший подарок для бабушек и дедушек

Ограничения: средняя производительность, камеры лишь для базовой съемки, отсутствие 5G. Но, если нужен комфортный аппарат, который не разобьется, не разрядится в пути и прост в освоении, nova Y73 — один из лучших в бюджетном сегменте. Он не заменит флагман, но, похоже, уверенно переживет многих из них.