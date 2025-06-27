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12:44, 27 июня 2025Интернет и СМИ

«Путин своим ответом ловко избежал ловушки» В Китае восхитились реакцией президента России на вопрос журналиста. Что он сказал?

Sohu: Путин ловко избежал ловушки журналиста NBC, спросившего его про Тайвань

Китайский портал Sohu вспомнил, как в 2021 году президент России Владимир Путин ответил на провокационный вопрос про Китай и Тайвань в интервью журналисту американского канала NBC Киру Симмонсу. У главы государства спросили, как Москва отреагирует, если Китай применит силу против Тайваня.

Ответ Путина был кратким и глубоким: «Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло»

Портал Sohu
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Maxim Blinov / Sputnik / Handout via Reuters

Портал указал, что Путин не поддержал Китай, но при этом прямо не выступил против него. Такой способ ответа Sohu назвал очень умным, поскольку российский лидер не только не обидел ни одну из сторон, но и не поставил себя в затруднительное положение.

Путин своим ответом ловко избежал ловушки [журналиста] и не испортил отношения с Китаем

Портал Sohu

Ранее в СМИ заметили интересную деталь о Путине. Российский президент, вероятно, единственный мировой лидер, который в последнее время смог провести долгий разговор с президентом США Дональдом Трампом, заявило агентство Bloomberg.

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