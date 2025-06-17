Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:09, 17 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе заметили интересную деталь о Путине

Bloomberg: Только Путин смог за последнее время долго поговорить с Трампом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, вероятно, единственный мировой лидер, который в последнее время смог провести долгий разговор с президентом США Дональдом Трампом. Эту интересную деталь заметило американское издание Bloomberg.

В материале отметили, что саммит «Большой семерки» (G7) несколько лет назад был местом, в котором США обсуждали с союзниками такие вопросы, как конфликт Израиля и Ирана. «[Сейчас] западные союзники, похоже, мало что понимают в планах США. Вместо этого Владимир Путин, возможно, единственный лидер, который долго говорил с Трампом, позвонив ему в субботу по случаю его дня рождения», — подчеркнули в статье.

Западное издание также обратило внимание на то, что Трамп во время саммита в очередной раз выразил сожаление по поводу исключения России из прежнего состава «Большой восьмерки» (G8).

Путин провел телефонный разговор с Трампом 14 июня, беседа длилась 50 минут. Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана как весьма тревожную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о поддержке Ирана Россией и КНДР

    Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

    Израиль нанес новые удары по Ирану

    План Трампа наладить выпуск своего смартфона в США сочли невыполнимым

    Россияне назвали способ снять тревогу и стресс

    Мат стоил жизни пенсионерке из ЛНР

    Россиянам дали советы по выбору отеля для отдыха с ребенком

    На Западе увидели настрой Трампа на жесткие действия против Ирана

    Военкор раскрыл подробности одного из самых мощных ударов по Киеву

    Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости