Bloomberg: Только Путин смог за последнее время долго поговорить с Трампом

Президент России Владимир Путин, вероятно, единственный мировой лидер, который в последнее время смог провести долгий разговор с президентом США Дональдом Трампом. Эту интересную деталь заметило американское издание Bloomberg.

В материале отметили, что саммит «Большой семерки» (G7) несколько лет назад был местом, в котором США обсуждали с союзниками такие вопросы, как конфликт Израиля и Ирана. «[Сейчас] западные союзники, похоже, мало что понимают в планах США. Вместо этого Владимир Путин, возможно, единственный лидер, который долго говорил с Трампом, позвонив ему в субботу по случаю его дня рождения», — подчеркнули в статье.

Западное издание также обратило внимание на то, что Трамп во время саммита в очередной раз выразил сожаление по поводу исключения России из прежнего состава «Большой восьмерки» (G8).

Путин провел телефонный разговор с Трампом 14 июня, беседа длилась 50 минут. Президент России осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана как весьма тревожную.