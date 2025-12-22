Московской семье нужно на 20 метров больше. Как это повлияло на планировки?

Каждый второй москвич с детьми живет в квартире площадью 50–70 квадратных метров, но свой идеал видит в более просторном жилье. Это противоречие между мечтой и реальностью раскрыл недавний опрос компании «Галс-Девелопмент». Как сегодня семейные москвичи представляют себе идеальную квартиру, и что им предлагают застройщики, разбирался корреспондент «Ленты».

Идеал в 70+ метров

В Москве вопрос выбора жилья давно превратился в сложное уравнение: еще одна комната, но дальше от центра или поближе, но минус метры, или взять кредит и выбрать квартиру попросторнее? За последние 10 лет, по данным аналитиков, средняя площадь жилья в новостройках сократилась на 10 квадратных метров — в год по одному «квадрату». Сказывается рост цен и финансовое бремя ипотеки. Но что на самом деле хотят покупатели? Ответ дает исследование, которое недавно провел застройщик группы ВТБ «Галс-Девелопмент».

В фокусе опроса «ядро» рынка — семейные люди в возрасте от 25 до 44 лет (64 процента участников), именно те, кто наиболее активно решает жилищный вопрос. С детьми — 90 процентов респондентов. Участники опроса примерно пополам делятся на женщин (55 процентов) и мужчин (45 процентов). Из них большинство (49 процентов) живет втроем, а каждый четвертый (25 процентов) — вчетвером. А когда в доме есть ребенок, проблема пространства становится особенно острой.

Согласно данным, для большинства опрошенных идеальная квартира состоит из трех (50,6 процентов опрошенных) или четырех и более комнат (34 процента).

Площадь «квартиры мечты» от 70 квадратных метров — такой вариант назвали желаемым 65 процентов респондентов

Но в реальности семьи располагают жильем на 20 квадратных метров меньше — у половины (50 процентов) 50–70 квадратных метров, а у трети (31 процент) еще меньше — от 30 до 50 квадратных метров.

Небольшие квартиры (30–50 квадратных метров) выбрали всего 7,1 процента опрошенных.

Детали имеют значение

Что, помимо квадратных метров, нужно семье? В числе самого необходимого респонденты назвали лоджию (64,9 процента). Ее можно приспособить под разные жизненные сценарии: рабочий кабинет или лаунж-зону.

Больше половины опрошенных (54,5 процента) разделяют убеждение, что кухня — это «сердце дома»

И чтобы полноценно выполнять эту функцию, она должна быть просторной: почти половина (47 процентов) мечтает о кухне площадью от 10 до 15 квадратных метров, а каждый четвертый (25 процентов) — больше 15 квадратных метров.

Кладовую как отдельное функциональное помещение хотели бы видеть в своей квартире 45 процентов респондентов.

Тренд на удаленную работу отражается в повышенном спросе на кабинет. Его необходимость отметили более трети участников опроса (34 процента).

Между мечтой и реальностью

Если собрать главные желания москвичей, получится ясная картина квартиры мечты. Это минимум три (а лучше больше) просторные комнаты общей площадью свыше 70 квадратных метров. Ее планировка включает большую кухню-гостиную — универсальное пространство для общения, работы и отдыха, лоджию и кладовую, где удобно хранить вещи.

Эти запросы возникают не на пустом месте, а как ответ на саму жизнь в большом городе. Все чаще люди работают удаленно и нуждаются в тихом уголке для этого. Дети растут и им нужно пространство для игр и учебы. А вещей в семье со временем становится так много, что без дополнительного места для хранения просто не обойтись.

Но пока для большинства москвичей желания не совпадают с действительностью: их жилье на одну-две комнаты меньше, чем хочется, да и по другим параметрам не соответствует идеалу. И вот этот разрыв между реальностью и мечтой в 20–25 квадратных метров заставляет людей искать варианты для переезда.

Где найти жилье мечты

К идеальному представлению о квартире приближаются современные жилые комплексы. Среди многочисленных вариантов можно найти те, что отвечают и представлению о комфорте, и финансовым возможностям.

Одной из наиболее перспективных локаций сегодня в столице эксперты называют кластер «Южный порт», который уже прозвали «вторым Дубаем» или «вторым Сити» благодаря комплексной застройке и расположению рядом с набережной Москвы-реки. Территория занимает треть района Печатники и является одним из крупнейших в Европе проектов реорганизации на 449 гектаров. Вместо индустриальных зданий здесь появятся ультрасовременные жилые кварталы, деловые центры, зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также разнообразная социальная и коммерческая инфраструктура. Набережная вдоль Москвы-реки станет самой протяженной в Москве. Здесь обустроят понтонные бассейны, плавучие спа и даже «парящий» мост для променада и марину.

Символичными воротами нового кластера является семейный комплекс бизнес-класса «Адмирал» от известного своей элитной недвижимостью девелопера «Галс-Девелопмент». Он расположен сразу на въезде в «Южный порт» в 300 метрах от транспортного узла «Печатники», куда входят сразу салатовая ветка метро, МЦК и МЦД.

Для юго-востока Москвы появление бизнес-класса — само по себе событие, свидетельствующее о глобальных изменениях. Прежде всего, в качестве и стоимости жилья в этом районе.

По данным агрегатора новостроек RedCat, в локации «Южный порт» с ноября 2022 по ноябрь 2025 года средняя цена предложения за метр выросла на 36 процентов. Объем новостроек — на 500 процентов.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Что представляет собой жилой комплекс «Адмирал»: это три жилых квартала почти на 5000 квартир, в каждом свой закрытый двор-парк на 5 000 кв. м, между ними зеленый пешеходный бульвар с велодорожками, муниципальные школа и детский сад. Более 60% территории займет благоустройство и озеленение. В проекте будет развитая коммерческая инфраструктура — магазины, кафе и рестораны, большой супермаркет, салоны красоты, фитнес-центры и многое другое в зоне первых этажей. Рядом построят одноименный бизнес-центр. Настоящий «город в городе», где все, что нужно, есть рядом с домом.

В первом квартале будет порядка 1500 квартир от 29 до 99 квадратных метров — от студий до четырехкомнатных лотов. Высота потолков — 2,95 метра.

Как и положено бизнес-классу, в квартале будет дизайнерское лобби с зонами ресепшн, курьерскими, почтовыми, колясочными. Под кладовые выделен весь второй этаж. В подземном двухуровневом паркинге можно парковать полноразмерные семейные внедорожники.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Для отдыха и развлечений у жителей первого квартала будет собственный закрытый зеленый двор, вдохновленный идеей зеленых архипелагов и выполненный в морском стиле с водными протоками, извилистыми дорожками и холмами. В его центре — импровизированная палуба со скалодромом, амфитеатром, лекторием и лаунжем с качелями и гамаками. Также во дворе будут инклюзивная детская площадка, зеленые гостиные и воркаут. Концепцией двора занималось бюро Wowhaus, известное москвичам по таким любимым всеми местам отдыха, как парк Горького и Музеон.

Изображение: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Сейчас идет строительство и открыты продажи квартир в первых двух корпусах первого квартала на 13 и 19–23 этажей. Их сдача запланирована уже в конце 2027 года, а первый квартал целиком сдадут в 2028 году. Вместе с ним построят школу и детский сад. Квартирография особенно будет удобна семейной аудитории: здесь много двух- и трехкомнатных лотов с классическими планировками или в евроформате (с объединенной кухней-гостиной). Есть просторные четырехкомнатные квартиры с мастер-спальнями, несколькими санузлами и лоджиями, а также студии от 29 квадратных метров. Второй этаж комплекса отведен под кладовые, где комфортно хранить сезонные вещи, спортивный инвентарь, крупногабаритные предметы и прочие запасы, не занимая место в квартире.

Фото: пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Если и существует рецепт «идеальной квартиры», то он реализован в семейном комплексе «Адмирал» в кластере «Южный порт».

