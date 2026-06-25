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13:28, 25 июня 2026Мир

Запад признал неэффективность своих санкций против России

СВР: Запад признает неэффективность своих санкций против РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетСанкции против России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Страны Запада понимают неэффективность введенных против России санкций. Об этом сообщил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.

Пастухов сказал, что, по информации, которая поступает в их службу, на сегодняшний день страны Запада и их сателлиты оценивают свои же санкции как не способные достичь поставленных целей.

«Эти же санкции бьют и по их же экономике параллельно. Но цель их — нанести стратегическое поражение Российской Федерации», — заявил он.

Пастухов также отметил, что страны Запада ошибочно воспринимают сдержанность России как слабость и Москве необходимо предусмотреть законодательный механизм противодействия их враждебным действиям.

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