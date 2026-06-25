Страны Запада ошибочно воспринимают сдержанность России как слабость, и Москве необходимо предусмотреть законодательный механизм противодействия их враждебным действиям. Об этом заявил эксперт Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Пастухов на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
«Нам действительно необходимо выработать в первую очередь законодательные меры у себя внутри — свой публичный порядок, который бы мог адекватно реагировать на их действия. Западники ошибочно воспринимают вот нашу сдержанность за слабость», — сказал он.
По словам Пастухова, начинать нужно именно с права, поскольку в российском законодательстве «просто жизненно необходимо предусмотреть новый механизм противодействия этим враждебным устремлениям».
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад сделал партнерство с ним практически невозможным для России. По его словам, в начале 90-х годов Россия еще «испытывала иллюзии» о том, что она может успешно взаимодействовать, сотрудничать с западными странами. Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток и «переформатирование сознания части населения Украины» показали, что сотрудничество невозможно.