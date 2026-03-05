СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

Нарышкин: Запад сделал партнерство с ним практически невозможным для России

Запад сделал партнерство с ним практически невозможным для России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Какой урок должны извлечь мы и извлекли? Он состоит в том, что доверие и партнерство с Западом практически невозможно», — отметил глава СВР.

По словам Нарышкина, в начале 90-х годов Россия еще «испытывала иллюзии» о том, что она может успешно взаимодействовать, сотрудничать с западными странами. Он подчеркнул, что расширение НАТО на восток и «переформатирование сознания части населения Украины» показали, что сотрудничество невозможно.

Ранее Нарышкин заявил, что спецслужбы Ирана и России наладили очень хорошие контакты.