16:03, 5 февраля 2026Силовые структуры

Глава российской разведки сделал заявление по Ирану

Нарышкин: Иран является партнером РФ, у спецслужб обеих стран хорошие контакты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Спецслужбы Ирана и России наладили очень хорошие контакты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Иран является партнером России, у спецслужб обеих стран налажено «очень хорошее взаимодействие», которое не приостанавливается ни при каких обстоятельствах.

Нарышкин также сделал заявление по поводу истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он указал, что Москва будет анализировать ситуацию и поведение других стран, обладающих ядерным оружием.

