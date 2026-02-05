Раскрыта роль российской разведки в ядерном сдерживании

Нарышкин: Россия будет анализировать поведение других стран с ядерным оружием

Россия после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет анализировать ситуацию и поведение других стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, Россия стремилась сохранить ДСНВ, но при этом взяла обязательства придерживаться его до даты истечения срока действия. Он также указал, что Москва будет вести себя ответственно и после истечения срока договора.

С аналогичным заявлением ранее выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.