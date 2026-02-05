Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 5 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта роль российской разведки в ядерном сдерживании

Нарышкин: Россия будет анализировать поведение других стран с ядерным оружием
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет анализировать ситуацию и поведение других стран, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По его словам, Россия стремилась сохранить ДСНВ, но при этом взяла обязательства придерживаться его до даты истечения срока действия. Он также указал, что Москва будет вести себя ответственно и после истечения срока договора.

С аналогичным заявлением ранее выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что Россия будет руководствоваться собственными национальными интересами.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности добровольно соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Самолет» попросил помощи у государства. Если компания не найдет 50 миллиардов, то могут пострадать дольщики

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Долги по зарплате в России выросли в два раза

    Российского моряка приговорили к тюрьме в Британии

    Назван доступный и укрепляющий иммунитет продукт

    Дуров сделал важное заявление о Telegram

    Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

    Обвиненному в клевете бывшему депутату Госдумы стало плохо в зале суда

    Угрожавшая взорвать Красную площадь и поджечь Ленина попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok