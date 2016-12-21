Скульптору Анишу Капуру запретили использовать «самые блестящие блестки»

Британский художник Стюарт Сэмпл объявил войну британско-индийскому скульптору Анишу Капуру, лишив его прав использовать в своих работах алмазную пыль, которая считается самым сверкающим материалом. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает портал Artnet.

Стюарт Сэмпл, который занимается продажами «самых блестящих блесток» на своем сайте, утверждает, что алмазная пыль его производства прозрачна на 99,8 процента и отражает свет лучше других аналогов.

Совершая покупку, клиенту приходится подтверждать, что он «не является Анишем Капуром, никак не связан с Анишем Капуром и сделает все, чтобы блестки не попали в руки Аниша Капура».

Ранее Сэмпл произвел «самый розовый» пигмент, таким же образом запретив скульптору использовать его в своих работах.

Подобное поведение вызвано приобретением Капуром эксклюзивных прав на использование в произведениях искусства состава Vantablack, который считается самым черным пигментом в мире.

Аниш Капур — художник и скульптор индийского происхождения. Более 40 его произведений были проданы на аукционах по цене, превышающей миллион долларов.