Скульптор Аниш Капур обманом завладел «самым розовым розовым»

Британско-индийский скульптор Аниш Капур ответил на издевательства британского художника Стюарта Сэмпла, который запретил ему использовать в работах запатентованные Сэмплом «самые блестящие блестки» и «самый розовый розовый». Капур выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой запечатлена баночка розового пигмента, купленного на сайте Сэмпла, и средний палец, обмазанный этой краской.

Up yours Фото опубликовано @dirty_corner

«Пошел ты», — написал скульптор.

Стюарт Сэмпл занимается продажами «самого розового розового» и «самых блестящих блесток» на своем сайте. Он утверждает, что состав его розовой краски уникален и делает ее самой яркой в своем роде и что алмазная пыль его производства прозрачна на 99,8 процента и отражает свет лучше других аналогов.

Совершая покупку, клиенту приходится подтверждать, что он «не является Анишем Капуром, никак не связан с Анишем Капуром и сделает все, чтобы блестки не попали в руки Аниша Капура».

Подобное поведение вызвано приобретением Капуром эксклюзивных прав на использование в произведениях искусства состава Vantablack, который считается самым черным пигментом в мире.

Аниш Капур — художник и скульптор индийского происхождения. Более 40 его произведений были проданы на аукционах по цене, превышающей миллион долларов. Капур является лауреатом премии Тернера и автором таких работ, как «Королевская вагина» на территории Версальского дворца, «Клауд-Гейт» в Чикаго и башни ArcelorMittal Orbit в Лондоне.