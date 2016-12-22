Турпоток из России в Доминикану вырос на 85 процентов

С января по ноябрь 2016 года в Доминиканской Республике побывали 109,6 тысячи российских туристов. Это на 85 процентов больше, чем за аналогичный период 2015-го, сообщает портал «Рамблер/Путешествия».

Россия с такими показателями стала лидером среди европейских государств по росту турпотока в Доминикану.

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В целом за 11 месяцев текущего года республику посетили почти 5,4 миллиона зарубежных гостей. Это на 6,7 процента больше, чем за январь-ноябрь 2015 года.

Лидером по числу туристов оказалась Германия: с начала года по ноябрь в Доминикану съездили более 232,3 тысячи отдыхающих из этой страны.

По данным Ассоциации туроператоров России, рост потока российских путешественников в это островное государство в октябре составил 125 процентов в сравнении с тем же месяцем 2015 года.