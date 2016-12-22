Барышников получит гражданство Латвии

Сейм Латвии передал на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества предложение присвоить гражданство советскому и американскому артисту балета Михаилу Барышникову. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Интерфакс».

Проект постановления о предоставлении танцору гражданства за особые заслуги перед государством подали в сейм представители всех парламентских фракций. Барышников подтвердил свое желание получить подданство Латвии.

В 2016 году в Латвийской национальной опере и балете состоялась премьера его моноспектакля «Письмо человеку». В 2015-м танцор играл в постановке «Бродский/Барышников» латышского режиссера Алвиса Херманиса в Новом Рижском театре.

В настоящее время артист проживает в США и имеет американский паспорт. Латвия допускает двойное гражданство с Соединенными Штатами.

Барышников родился в Риге в 1948 году. Танцевал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В 1974 году стал «невозвращенцем», оставшись в Канаде во время гастролей, а позже переехал в США.